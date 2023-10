Halloween est juste au coin de la rue et c’est le moment idéal pour sortir vos baguettes, vos couvertures et votre balai du placard et vous blottir pour une soirée cinéma effrayante. Nous avons compilé une liste de 9 films d’horreur et séries Web incroyables sur la plateforme OTT Disney Plus Hotstar. Regardez ces 9 titres pendant le week-end d’Halloween et passez un week-end effrayant !

Bhool Bhulaiya : Une comédie d’horreur hindi qui tourne autour d’un palais hanté. Il met en vedette Akshay Kumar, Vidya Balan et Shiney Ahuja.

13 B : La peur a une nouvelle adresse : Un film d’horreur en hindi qui suit l’histoire d’une famille qui emménage dans un nouvel appartement. Il met en vedette R Madhavan et Neetu Chandra.

Bhoothnath : Une comédie d’horreur hindi dans laquelle Amitabh Bachchan joue le rôle d’un fantôme qui hante une maison.

Rue : Une comédie d’horreur hindi basée sur la légende urbaine de Nale Ba. Il met en vedette Rajkummar Rao et Shraddha Kapoor.

Laxmii : Une comédie d’horreur en hindi basée sur le film tamoul Kanchana. Il met en vedette Akshay Kumar et Kiara Advani.

Manoir 24 : Une websérie de thriller d’horreur indien qui tourne autour d’un manoir hanté. Il met en vedette Rajat Kapoor, Tanmay Dhanania et Vinay Pathak, entre autres.

Les morts-vivants: Une websérie américaine basée sur la série de bandes dessinées du même nom de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard. Il met en vedette Andrew Lincoln, Norman Reedus et Melissa McBride, entre autres.

La souche: Une série télévisée dramatique d’horreur américaine basée sur la trilogie romane du même nom de Guillermo del Toro et Chuck Hogan. Il met en vedette Corey Stoll, David Bradley et Kevin Durand, entre autres.

Diffusion en direct : Cette websérie vedette de Kajal Aggarwal raconte l’histoire d’une réalisatrice d’émission télévisée avide de TRP qui entre dans une maison hantée qu’elle considère comme une occasion en or d’augmenter les TRP.

