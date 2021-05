Top 9 des chanteurs établis après la plus grande élimination de la saison

Les 9 meilleurs candidats sur « The Voice » ont été révélés.

Les résultats de mardi ont marqué la plus grande élimination à ce jour, le peloton de 17 étant réduit de près de moitié après que les concurrents ont donné leur lundi soir avec leurs premières performances en direct de la saison.

«C’est difficile pour moi aussi parce que je les ai littéralement», a déclaré Kelly Clarkson, qui a remporté la saison inaugurale de «American Idol» en 2002.

« The Voice » n’est qu’à deux semaines du couronnement du vainqueur de la saison 20, et l’entraîneur Clarkson a un léger avantage avec trois chanteurs dans le Top 9. Les autres entraîneurs – Blake Shelton, John Legend et Nick Jonas – ont chacun deux chanteurs sur leur équipes.

Voici ce qui s’est passé:

Sauvegardes des spectateurs

L’artiste de chaque équipe avec le plus de votes des spectateurs a automatiquement avancé. À partir de là, chaque entraîneur a eu la possibilité de sauver un de plus de ses chanteurs.

Cam Anthony de l’équipe Shelton est passé à autre chose, grâce au vote américain. Shelton a ensuite utilisé son arrêt sur Jordan Matthew Young, qui a déclaré qu’il était impatient de « faire entrer l’instrumentation » en demi-finale.

Jonas a gagné un chanteur supplémentaire dans son équipe (et le droit de se vanter) lundi après que Devan Blake Jones ait remporté le KO à quatre, mais son avantage était essentiellement dénué de sens car seuls deux de ses cinq chanteurs passeraient à autre chose.

Rachel Mac de l’équipe Jonas a avancé des votes des téléspectateurs. Ensuite, Jonas a dû faire «la partie du travail que je déteste profondément»: choisir qui sauver. Il a choisi Dana Monique pour passer à autre chose.

Victor Solomon de Team Legend a reçu le plus de votes du jour au lendemain. Legend a ensuite utilisé sa sauvegarde sur Pia Renee.

Les téléspectateurs ont également voté pour faire progresser Kenzie Wheeler de Team Clarkson. Clarkson a ensuite utilisé son arrêt sur Gihanna Zoë.

Sauvegarde instantanée

L’artiste restant de chaque équipe qui a remporté le plus de votes a eu la chance de s’affronter pour la place de wildcard dans le top 9.

C’était Corey Ward de Team Clarkson, Jose Figueroa Jr. de Team Jonas, Pete Mroz de Team Shelton et Ryleigh Modig de Team Legend.

Mroz a affronté « Speechless » de Dan + Shay, le duo country lauréat d’un Grammy Award qui a été le conseiller de Team Shelton pendant les batailles.

« Je veux que l’Amérique soutienne Pete, il le mérite », a déclaré Shelton à propos de Mroz, son ancien membre du groupe Young Riders il y a 25 ans.

Figueroa Jr. « est sorti en se balançant pour les clôtures » avec « Superstition » de Stevie Wonder pour son tir au wildcard.

« C’était une performance électrisante, une de mes chansons préférées de tous les temps », a déclaré Jonas. « Je pense que tu as fait ton truc avec ça. Je pense que l’Amérique doit voter pour Jose. Il n’y a personne dans cette compétition qui ait été aussi dévoué. »

Ward a chanté « Lose You to Love Me » de Selena Gomez.

« J’ai repris cette chanson. Tout ce que je fais, j’ai l’impression que vous faites 100% mieux que moi », a déclaré Clarkson. « S’il vous plaît l’Amérique, avez-vous entendu la douleur, la pureté et le ton? C’était incroyable. »

Modig a opté pour «It Will Rain» de Bruno Mars.

« J’ai vraiment l’impression que vous avez tellement de potentiel. Vous êtes si jeune », a déclaré Legend. « Je suis tellement excité d’avoir pu travailler avec vous jusqu’à présent. Je veux que l’Amérique nous donne une chance de travailler ensemble encore plus. »

Comme il n’y avait plus d’arrêts des entraîneurs en jeu, c’était aux États-Unis de décider qui progressait. Le gagnant serait décidé par un tour de scrutin éclair de cinq minutes.

En fin de compte, Ward s’est qualifié pour les demi-finales. Le concurrent choqué a presque juré après la révélation: « Qu’est-ce que … »

Éliminations

Les artistes de chaque équipe qui ont reçu le moins de votes des téléspectateurs ont été éliminés: Zae Romeo de Team Kelly, Anna Grace de Team Shelton, Andrew Marshall et Devan Blake Jones de Team Jonas et Zania Alaké de Team Legend.

Mroz, Figueroa Jr. et Modig ont été éliminés après avoir échoué à décrocher l’arrêt instantané.

Clarkson a offert quelques mots d’adieu encourageants, rappelant aux chanteurs éliminés que « The Voice » n’est pas « la fin de tout ».

« Ce n’est qu’un tremplin vers où vous voulez aller », a-t-elle déclaré.

Nombre d’équipes

Clarkson: 3

Shelton: 2

Légende: 2

Jonas: 2

Le Top 9 se produira en direct lors des demi-finales de lundi sur NBC à 8 HNE / PST.