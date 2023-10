Halloween est la période de l’année pour sortir vos plus beaux looks. Il peut être difficile de trouver un costume amusant que les gens comprendront, mais la culture pop est un excellent endroit pour s’inspirer.

Des célébrités aux films en passant par les événements, il y a un moment viral pour vous habiller comme chaque année. Voici les meilleurs costumes d’Halloween de la culture pop parmi lesquels choisir en 2023 :

1. Barbenheimer

Deux des plus grands films de l’année sont sortis le 21 juillet : Barbie et « Oppenheimer ».

La juxtaposition des deux films est ce qui a rendu cette journée si spéciale pour les fans des deux films. Au lieu de choisir un seul look comme costume, invitez un ami et faites les deux. Ce costume est parfait pour un duo blonde et brune. L’un pourrait s’habiller comme le look classique de Barbie et l’autre dans un costume comme J. Robert Oppenheimer.

2. La performance de Rihanna au Super Bowl

L’une des performances les plus excitantes de l’année a débuté au Super Bowl en février. Les fans de Rihanna attendaient le retour de sa musique, mais étaient encore plus excités lorsqu’elle a montré son baby bump et révélé sa grossesse.

Ses danseurs de fond sont rapidement devenus un mème sur les réseaux sociaux, avec des gens recréant la danse. Ce costume peut être réalisé individuellement ou avec un groupe d’amis. Le look emblématique tout rouge peut être réalisé seul ou inviter des amis à s’habiller en danseurs de fond.

3. Secouer la grimace

Le 12 juin marquait le 52e anniversaire de Grimace, l’une des mascottes de McDonald’s. La chaîne de restauration rapide a lancé un shake en édition limitée, inspiré du personnage violet.

Internet a rapidement réagi au shake en exagérant sa réaction face au mauvais goût et aux effets secondaires. La tendance TikTok a laissé les gens à terre et couverts de secousses. Pour ce costume, vous pouvez choisir d’être Grimace ou après avoir essayé le shake.

4. La Petite Sirène

La version live action de Disney de “La Petite Sirène”, avec Halle Bailey, serait l’occasion de donner une touche moderne à un classique. C’était un autre film cette année qui a laissé les gens en quittant les cinémas émerveillés.

Bien que la plupart des costumes ressemblent à l’animation originale, quelques modifications ont été apportées. Au lieu d’un dessus de coquillage violet uni, la récréation a utilisé une ombre de violet et de vert. Les détails ajoutés rendent les costumes plus réalistes. Que vous soyez Ariel avec une queue ou Ariel avec des jambes, ce costume est une autre excellente option.

5. Ice Spice et Taylor Swift

L’un des duos les plus emblématiques de cette année s’est réuni pour un remix de la chanson à succès « Karma ». La collaboration de Taylor Swift et Ice Spice était un match inattendu pour 2023.

Cela pourrait être un autre costume de duo. Tout ce qui brille avec des bottes amusantes pourrait faire l’affaire pour Taylor Swift. Si vous voulez tout mettre en œuvre, une reconstitution d’un de ses looks de tournée serait la meilleure option. Ice Spice est surtout connue pour ses cheveux, donc une perruque rouge et bouclée est un incontournable. Cela pourrait être associé à un short en jean, un débardeur ou même un look de ses clips.

6. Justin et Hailey Rhode lancent

Tout le monde sur les réseaux sociaux connaît la dynamique relationnelle entre les Bieber. Depuis le jour où ils ont été vus ensemble, ils sont restés dans l’actualité.

Lors du lancement de la marque de beauté de Hailey Bieber, Rhode, les deux hommes ont été vus habillés comme des opposés. Hailey portait une belle robe rouge, avec des chaussures et des talons assortis. Pendant ce temps, son mari, Justin Bieber, a été vu portant des sweats. Qu’il s’agisse d’un costume de couple ou de deux amis, les gens sauront forcément d’où vient ce look.

7. Gardon au Met Gala

Le Met Gala est l’un des événements les plus attendus de la culture pop. Organisé à New York, le gala est riche et glamour. Les créateurs de mode passent des mois sur leur liste d’invités ; cependant, ils ne s’attendaient pas à celui-ci.

Un cafard a envahi le tapis et les photographes ont même pris des photos de l’insecte. Les internautes ont créé des mèmes et ont même photoshopé le cafard pour en faire des pièces de créateurs. Ce costume serait très niche, mais une fois expliqué, tout le monde l’adorera.

8. Lana Del Rey à Waffle House

L’auteure-compositrice-interprète américaine Lana Del Ray a été surprise en train de travailler dans une Waffle House à Florence, en Alabama, au cours de l’été. Les fans étaient confus au début, mais elle a révélé plus tard qu’elle avait des liens familiaux avec la ville et le manager lui a donné en plaisantant un uniforme.

Tout ce dont vous aurez besoin pour ce costume est un uniforme de Waffle House. Ce costume serait plus reconnaissable avec un badge « Lana », comme elle le portait sur les photos. Ajouter une gaufre au look serait un effort supplémentaire, mais cela en vaut la peine.