Top 8 des drames fantastiques coréens sur OTT qui vous emmèneront dans un autre monde

Avec autant d'options parmi lesquelles choisir sur les différentes plateformes OTT, il est toujours difficile de choisir ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut abandonner. Surtout quand il s'agit de Drames coréens ou K-Dramas. Ceux-ci gagnent en popularité et il y en a tellement de disponibles dans différents genres qu'il devient difficile de choisir. Mais nous avons ce qu'il vous faut. Voici le meilleur des drames K fantastiques sur OTT qui vous transporteront sûrement dans un autre monde.

Gobelin (Netflix) : Un gobelin immortel de 939 ans qui cherche son épouse humaine pour mettre fin à son existence maudite rencontre un joyeux lycéen qui prétend être son partenaire destiné. Mais leur romance est compliquée par une faucheuse qui a un lien mystérieux avec eux deux.

Hôtel Del Luna (Netflix) : La propriétaire d’un hôtel mystique qui accueille les morts est une femme belle mais de mauvaise humeur qui est maudite depuis mille ans. Elle engage un manager humain qui est le seul à pouvoir voir son vrai visage et l’aide à résoudre les rancunes de ses invités fantomatiques.

Le roi : monarque éternel (Netflix) : Un empereur des temps modernes d’un univers parallèle où la Corée est une monarchie constitutionnelle passe dans un autre monde où la Corée est une démocratie. Il fait équipe avec un détective qui ressemble à son premier amour mort pour arrêter un traître qui veut détruire les deux mondes.

Le compteur étrange (Netflix) : Un groupe de chasseurs de démons qui travaillent dans un magasin de nouilles utilisent leurs capacités spéciales pour combattre les mauvais esprits qui possèdent les humains et provoquent des crimes. Ils sont rejoints par un lycéen qui survit à un accident de voiture et acquiert le pouvoir de détecter et d’exorciser les démons.

Chroniques d’Arthdal ​​(Netflix) : Un drame fantastique historique qui raconte les histoires des habitants d’Arthdal, une ville ancienne qui est le centre du pouvoir et de la civilisation. Le drame suit la vie d’un guerrier qui rêve de devenir le roi d’Arthdal, d’une femme qui est la dernière survivante d’une tribu maudite et d’un noble qui est le fils d’un traître.

Une odyssée coréenne (Netflix) : Une version moderne du roman classique Journey to the West, le drame suit les aventures d’un roi singe puissant mais espiègle qui est libéré de son emprisonnement par une femme humaine capable de voir les esprits. Ensemble, ils font face à divers dangers et ennemis alors qu’ils tentent de mettre fin à une mauvaise prophétie.

Souvenirs de l’Alhambra (Netflix) : Le PDG d’une société d’investissement se rend à Grenade, en Espagne, pour rencontrer le créateur d’un jeu innovant de réalité augmentée basé sur l’histoire médiévale de l’Alhambra. Il est impliqué dans un mystérieux incident qui brouille la frontière entre réalité et fantasme.

Mon amour de l’étoile (MX Player) : Un extraterrestre qui a atterri sur Terre il y a 400 ans sous la dynastie Joseon tombe amoureux d’une actrice de premier plan de l’ère moderne. Il tente de la protéger de diverses menaces tout en cachant sa véritable identité et en préparant son retour sur sa planète natale.