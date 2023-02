Top 8 des aliments pour aider à soulager l’anxiété

Votre alimentation compte quand il s’agit d’anxiété. Peu importe que vous souffriez d’un trouble anxieux ou que vous soyez temporairement anxieux, les choix alimentaires que vous faites peut soit soulager le stress, soit l’aggraver.

Les nutriments contenus dans les aliments ont un impact direct sur notre humeur et les substances chimiques présentes dans notre cerveau. Donc, vous voulez que chaque bouchée compte. Être intentionnel de remplir votre alimentation avec aliments qui élèvent votre santé mentale vous permet de soulager l’anxiété naturellement.

Les 8 meilleurs aliments contre l’anxiété à essayer aujourd’hui

1. Yaourt

Le yogourt vous aide non seulement à rester régulier, mais il peut également aider à soulager l’anxiété et améliorer votre humeur. La recherche montre que le connexion intestin-cerveau joue un rôle plus important dans notre santé mentale que quiconque ne le soupçonnait. Des études ont montré que les cultures probiotiques actives dans les aliments fermentés peuvent aider à réduire l’anxiété sociale et le stress.

Le cerveau et l’intestin sont éloignés; comment peuvent-ils jouer un si grand rôle ? Tout est question de produits chimiques. Grossièrement 95% de la production de sérotonine du corps (le produit chimique du bien-être) se produit dans l’intestin. Si votre système digestif n’est pas assez sain pour maintenir la production de sérotonine, cela peut nuire à votre santé mentale. La sérotonine est le neurotransmetteur qui régule et stabilise notre humeur. Sans cela, vous souffrez de dépression ou d’anxiété.

2. Amandes

Les amandes ont beaucoup pour elles. Non seulement ils sont bons pour la santé cardiaque, mais ils peuvent aider à soulager l’anxiété. Les amandes contiennent plusieurs nutriments qui travaillent dur. Commencer, vitamine E et oméga-3 garder votre fonctionnement du cerveau au maximum performance. Et puis il y a magnésium. Compléter la quantité de magnésium que vous consommez peut améliorer légers symptômes d’anxiété.

Il suffit d’une once d’amandes pour compter à peu près 20% de la valeur quotidienne recommandée.

Plus d’aliments riches en magnésium comprennent les légumes-feuilles comme le chou frisé et les épinards. Les légumes-feuilles ont l’avantage supplémentaire de contenir une bonne source de vitamine C. La recherche montre qu’une carence en vitamine C est associée à troubles liés au stress.

3. Myrtilles

Antioxydants et vitamine C ont tous deux été prouvés pour soulager les sentiments d’anxiété. Savez-vous ce qui est emballé avec les deux ? Myrtilles. Une étude sur étudiants et suppléments oraux de vitamine C ont constaté que l’augmentation de l’apport en vitamine C peut prévenir et gérer l’anxiété. Les myrtilles et autres baies sont d’excellentes collations à remplacer par des friandises sucrées. Pour augmenter votre consommation, ajoutez-les à des aliments comme des yaourts ou des smoothies.

4. Saumon

Le saumon, connu pour sa teneur en acides gras oméga-3, est un autre des principaux aliments anxieux. Lorsque l’anxiété monte en flèche, votre corps entre en mode combat ou fuite que le cortisol est libéré. Votre fréquence cardiaque et votre tension artérielle augmentent, et vous ressentez des symptômes d’anxiété physique. Manger régulièrement du saumon aide à garder votre baisse des niveaux de cortisol et d’adrénaline.

Les acides gras du saumon – acide docosahexaénoïque et acide eicosapentaénoïque – favorisent la santé du cerveau en réduisant l’inflammation et en régulant dopamine et sérotonine. Saumon a aussi de la vitamine Dqui réussit également à réduire l’anxiété.

Si vous n’êtes pas un mangeur de poisson, vous pouvez utiliser d’autres sources d’acides gras oméga-3 : graines de chia, noix, graines de lin et soja.

5. Turquie

La plupart des gens connaissent la dinde tryptophane contenu comme la chose qui vous rend somnolent après l’avoir mangé. C’est pourquoi tout le monde fait une sieste après Thanksgiving. Mais le tryptophane est plus que cela : c’est l’acide aminé essentiel que notre corps utilise pour créer de la sérotonine, qui aide à réguler et à stabiliser notre humeur. Manger des aliments riches en tryptophane peut aider diminuer l’anxiété et augmentez votre bonheur. Le tryptophane est également disponible en suppléments.

Burak Karademir/Getty Images



6. Chocolat noir

Je sais ce que vous pensez – enfin, il y a quelque chose de doux sur cette liste. Le chocolat noir est un autre aliment qui stimuler le bonheur et soulager l’anxiété du moment. Cela peut être causé par le flavonols dans le chocolat noir augmentant le flux sanguin vers le cerveau et aide à la cognition. Ou il se peut que le chocolat noir puisse réduire la quantité le cortisol est dans le corps.

Il se passe beaucoup de choses avec le chocolat. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier pleinement pourquoi le chocolat noir et d’autres produits riches en cacao améliorent l’humeur et réduisent l’anxiété. Mais de toute façon, c’est votre laissez-passer gratuit pour manger du chocolat noir.

7. Curcuma

Le curcuma est une épice commune qui peut aider prévenir les troubles anxieux grâce à sa teneur en curcumine. Curcumine est un composé qui agit comme un anti-inflammatoire pour le corps ; il a également été trouvé pour traiter l’anxiété.

Manger du curcuma augmente les niveaux de DHA, l’acide gras essentiel au développement du cerveau et à la production de sérotonine et de dopamine dans le cerveau. Des études ont montré que la curcumine peut également jouer un rôle dans soulager la dépression.

Vous pouvez facilement ajouter de la poudre de curcuma aux currys, soupes ou smoothies.

8. Avocats

Les avocats sont un super aliment avec des graisses et des fibres saines dont il a été démontré qu’elles réduisent le risque de développer des maladies chroniques telles que maladie cardiovasculaire ou diabète de type 2. Ils sont également riches en vitamines B, qui sont particulièrement importantes pour la santé mentale. Des études ont montré qu’une plus grande quantité de vitamines B dans l’alimentation d’une personne peut aider à réduire le stress et sentiments d’anxiété.

Il n’y a pas que les vitamines B avec les avocats ; ils contiennent également du tryptophane, l’acide aminé qui affecte votre humeur. Les avocats vous procurent des propriétés anti-stress tout en remplissant votre ventre et en vous laissant satisfait.

d3sign/Getty Images



Conseils diététiques pour gérer votre anxiété

Votre régime alimentaire joue un rôle important dans le traitement de l’anxiété, mais il ne se limite pas à ce que vous mangez. Faire des changements dans votre alimentation n’est pas facile, mais pas impossible. Utilisez ces conseils simples pour exploiter le pouvoir des aliments qui soulagent l’anxiété.

Boire beaucoup d’eau: L’eau est essentiel pour la santé mentale . Ceux qui sont déshydratés ont un risque plus élevé de développer de l’anxiété. Sans oublier que ne pas boire suffisamment d’eau conduit le corps à libérer plus de cortisol.

L’eau est . Ceux qui sont déshydratés ont un risque plus élevé de développer de l’anxiété. Sans oublier que ne pas boire suffisamment d’eau conduit le corps à libérer plus de cortisol. Limiter la caféine : Les symptômes physiques évoqués par la caféine peuvent imiter l’anxiété. Quand notre augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, on se sent sur les nerfs. Essayez d’échanger votre deuxième tasse de café avec tisane contre l’anxiété .

Les symptômes physiques évoqués par la caféine peuvent imiter l’anxiété. Quand notre augmentation de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, on se sent sur les nerfs. Essayez d’échanger votre deuxième tasse de café avec . Réduisez votre consommation d’alcool : L’alcool a tendance à exacerber les symptômes de plusieurs problèmes de santé mentale, y compris l’anxiété. Il est préférable de limiter autant que possible la teneur en alcool.

: L’alcool a tendance à exacerber les symptômes de plusieurs problèmes de santé mentale, y compris l’anxiété. Il est préférable de limiter autant que possible la teneur en alcool. Évitez les aliments qui déclencher l’anxiété : Il y a des aliments que vous devriez éviter en cas d’anxiété. La règle générale est de supprimer les aliments riches en sucres transformés – comme le ketchup et le glaçage – qui augmentent votre glycémie et la font ensuite chuter.

Une dernière chose que je dirai sur le traitement naturel de l’anxiété par l’alimentation. Vous pouvez manger tous ces aliments et ressentir encore de l’anxiété. L’anxiété est un trouble complexe aux multiples facettes. Pour certains, les remèdes naturels contre l’anxiété comme la nourriture et les thés n’élimineront pas les symptômes – et ce n’est pas grave. La thérapie et les médicaments sont toujours la référence en matière de traitement de l’anxiété. Parlez-en à votre médecin pour trouver le meilleur plan de traitement.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.