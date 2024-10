Top 7 des brasseries de la région de St. Cloud à découvrir

Alors que les journées raccourcissent et que l’air se rafraîchit, le moment est venu de trouver des moyens de rester au chaud et de socialiser à l’intérieur.

Le centre du Minnesota abrite plusieurs brasseries indépendantes qui peuvent aider les visiteurs à se réchauffer avec une boisson unique et à se retrouver entre amis et en famille lors de divers événements.

Pantown Brewing est situé au 408 37th Ave N. à St. Cloud.

Brasserie Aegir

Nommé d’après un géant de la mythologie nordique qui régnait sur la mer et brassait de la bière pour les dieux, le menu de l’Aegir Brewing Company comprend à la fois des produits de base et des produits expérimentaux. Il propose des porters, des IPA et une bière pression aux pommes, ainsi qu’une bière « Smokin’ Hot » avec des poivrons et la « Bloody Beer » – la version d’Aegir d’un Bloody Mary. La brasserie organise également des soirées de jeux, des quiz et des karaokés.

Brasserie Aegir est ouvert du lundi au jeudi de 15 h à 22 h, le vendredi et le samedi de 11 h à 23 h et le dimanche de 11 h à 21 h au 19050 Industrial Blvd NW à Elk River.

Brasserie Bad Habit

Bad Habit Brewing Company, située au centre-ville de St. Joseph, propose à ses clients une variété de boissons qu’ils peuvent déguster soit dans sa salle de dégustation, soit sous forme de commande à emporter. Le menu de Bad Habit Brewing comprend des plats uniques, comme son Habitual IPA aux saveurs de fruits tropicaux, ou sa Dark Addiction, qui utilise des sucres de lait et des éclats de cacao dans sa bière. La brasserie organise également des événements chaque mois, tels que des soirées-questionnaires, et utilise des food trucks en visite. Les fans de Bad Habit peuvent également rejoindre son programme de récompenses.

Brasserie Bad Habit est situé au 25 College Ave. N. à St. Joseph. Il est ouvert le vendredi de 16h à 22h, du mardi au jeudi de 14h à 22h, le samedi de midi à 22h et le dimanche de 13h à 19h.

Brasserie de l’Île aux Castors

La brasserie Beaver Island est située au 216 6th Ave S., près du centre-ville de St. Cloud.

La brasserie Beaver Island, près du centre-ville de St. Cloud, propose aux visiteurs 50 bières et travaille avec 27 distributeurs. Son menu va du punch aux fruits durs Jamaica Mistaica à la Muggsy’s Coffee Cream Ale et sa bière blonde Minnesota Classic. La brasserie organise des événements tels que des soirées-questionnaires et des soirées comiques, ainsi que son événement Tending For a Cause un mercredi sur deux, qui reverse 1 $ sur chaque vente de pinte à des organisations à but non lucratif locales.

Brasserie de l’Île aux Castors est situé au 216 6th Ave. S. à St. Cloud. Il est ouvert mardi et mercredi de 15h à 20h, jeudi de 15h à 21h, vendredi et samedi de midi à 22h et dimanche de midi à 18h.

Alimentation et brasserie Granite City

Basée à Bloomington et implantée dans tout le Midwest, Granite City Food and Brewery sert un menu complet comprenant des tacos, des hamburgers et des pâtes, ainsi que des cocktails, du vin et ses bières originales. Granite City brasse certaines bières au restaurant lui-même, tandis que d’autres variétés sont brassées dans d’autres villes comme Duluth. Il propose également un menu de saison, comprenant les bières « Oktoberfest » et « Rainbow Sherbet », ainsi que ses produits de base comprenant une bière blonde, une bière et un seltzer.

Alimentation et brasserie Granite City est ouvert du lundi au samedi de 11h à 22h et le dimanche de 9h à 21h au 3945 Second St. S. à St. Cloud.

Société brassicole Pantown

Pantown Brewing Company a ouvert ses portes dans le quartier historique de Pantown à Saint-Cloud en 2018. Elle propose 24 bières pression, avec des bières aux fruits comme Ma-Coco Mango Coconut et Bluemound Road Mulberry. De plus, Pantown prépare des IPA comme Black Flag et Aqua Dementia. La variété est la clé chez Pantown, où il propose des articles uniques en édition limitée, notamment une bière à la crème de cornichon à l’aneth, et propose des produits alimentaires, notamment des pizzas.

Brasserie Pantown est situé au 408 37th Ave. N. à St. Cloud. Il est ouvert les mardis de 16h à 21h, les mercredis et jeudis de 15h à 22h, les vendredis de 14h à 22h, les samedis de midi à 22h et les dimanches de midi à 18h.

Société de brassage de navires coulés

La brasserie de Princeton, Sunken Ship Brewing Company, propose aux visiteurs un choix de 14 bières pression. Beaucoup comportent des noms nautiques comme « Maximum Wake », « Cult of Deep Sea Divers » et « Mermaid’s Charm ». Son menu comprend des stouts, des seltzers, des bières dessert et sa nouvelle IPA à la mangue « Glint of Gold ». La brasserie accepte également les chiens et les clients peuvent apporter leur propre nourriture ou commander une livraison.

Société de brassage de navires coulés est ouvert le mercredi et le jeudi de 15h à 21h, le vendredi et samedi de 11h à 22h et le dimanche de 11h à 18h au 32273 124th St. à Princeton.

Brasserie de la Troisième Rue

L’une des premières brasseries du Minnesota, Third Street Brewhouse à Cold Spring abrite à la fois la salle de dégustation et la brasserie de l’entreprise, que les visiteurs peuvent visiter. Sa carte de boissons comprend des bières blondes de base ainsi que des bières aux fruits. Third Street Brewhouse propose également un menu de saison, avec, entre autres, sa stout à l’érable Sugar Shack et sa bière d’automne Jack’d Up. La brasserie organise également des collectes de fonds « tap takeover », dont les bénéfices sont reversés à l’organisation qui sponsorise l’événement.

Brasserie de la Troisième Rue est ouvert le vendredi de 16 h à 21 h et le samedi de 13 h à 19 h au 219, avenue Red River N. à Cold Spring.

