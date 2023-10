Le week-end est là et beaucoup ont des vacances à cause de Durga Puja 2023 et de Dussehra. Alors que certains seraient en train de faire la fête, d’autres préféreraient être à l’intérieur, surtout par ce temps chaud et étouffant. Les amateurs de contenu OTT se connecteront à Netflix, Prime Video, Disney et Hotstar pour regarder les dernières webséries. Compte tenu de l’essor du pays, il y a tout simplement trop de choses à regarder sur toutes les plateformes OTT. Voici une recommandation sur ce que vous pouvez regarder pendant le week-end.

Drames coréens

Les drames coréens ont captivé l’esprit du public indien avec leurs histoires, leur romance et leur quotient de sensations fortes. De plus, les émissions sont réalisées avec un budget somptueux et sont techniquement solides. Des thèmes comme les romances de bureau aux films à suspense, ils offrent un large spectre au public. Il existe également un large choix de films à suspense coréens sur Netflix et Prime Video.

Films thriller/mystère

Nous avons vu à quel point les films et séries mystères sont bien reçus sur OTT. Toutes les plateformes, qu’elles soient mondiales ou indiennes, s’adressent à ce genre. Les Indiens adorent les histoires de crime, de suspense et de sensations fortes. Dernièrement, nous avons vu à quel point Jaane Jaan de Kareena Kapoor Khan avait du succès sur OTT. Des plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video proposent un grand nombre de choix dans le genre.

Drames familiaux

Les Indiens ont de bons drames familiaux et cela ressort clairement du succès des films de Bollywood et du sud de l’Inde. Nous avons des films comme Alia Bhatt, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahaani de Ranveer Singh sur Prime Video, et aussi une émission comme Gulmohor. Voici quelques drames familiaux que vous adorerez regarder

Série de thrillers policiers

L’Inde adore ses séries de thrillers policiers. Nous faisons également de très bons programmes comme Sacred Games, Asur 2, Kohrra, Dahaad, CAT pour n’en nommer que quelques-uns. L’action, l’émotion et le suspense des séries policières à suspense les rendent parfaites pour une surveillance excessive.

Drames politiques

Les drames politiques constituent pour beaucoup un spectacle fascinant. Oui, vous devrez peut-être connaître le milieu d’une région pour mieux l’évaluer.