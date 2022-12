Les vidéos virales qui sortent de la Coupe du monde 2022 montrent la passion du jeu, pour le meilleur ou pour le pire.

Par exemple, il y a des clips qui montrent des fans célébrant sauvagement une victoire bouleversée. Ils inondent les rues de milliers de leurs amis les plus proches comme s’ils avaient gagné la Coupe du monde. Bien sûr, pour eux, ce n’est pas loin.

Dans le même temps, certains fans peuvent réagir assez négativement à un mauvais résultat. Parfois, c’est comique, avec la destruction de téléviseurs dans les maisons ou les enfants ayant l’impression que le monde vient de s’effondrer. Malheureusement, cela peut aussi devenir incontrôlable. De brèves émeutes peuvent entraîner de graves dégâts.

L’utilisation accrue des téléphones et des médias sociaux à travers le monde rend tous ces moments accessibles. Certains clips décollent, car les gens trouvent l’émotion remarquable ou simplement divertissante aux dépens des autres.

Top 5 des vidéos virales de la Coupe du monde 2022

Des supporters saoudiens arrachent la porte pour célébrer

La victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine lors du premier match de la Coupe du monde entre deux équipes est l’une des plus grosses surprises de l’histoire de la compétition. L’Argentine, l’un des favoris pour remporter le tournoi dans son ensemble, a affronté une équipe saoudienne que presque personne n’a choisie pour sortir du groupe.

Cependant, une paire de buts en deuxième mi-temps a permis à l’Arabie saoudite de faire l’impensable. Sûr de dire que la victoire méritait ce genre de célébration.

Même si l’Arabie saoudite a terminé en bas de ce groupe tandis que l’Argentine a terminé en tête, cette victoire est l’un des plus grands moments de l’histoire du football saoudien. Il se classe là-haut avec la victoire du Sénégal sur la France en 1998 ou le Cameroun battant l’Argentine en 1990.

Hervé Renard déchire l’Arabie saoudite à la mi-temps

S’en tenir à la victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine, quelques éloges appartiennent à l’entraîneur-chef saoudien Hervé Renard. L’entraîneur français a une histoire d’entraînement avec des équipes africaines, dont le Maroc, la Côte d’Ivoire et la Zambie.

Pourtant, son discours à la mi-temps lors du match contre l’Argentine restera comme son moment le plus mémorable. Alors que l’Arabie saoudite menait 1-0 après 45, il a déploré la performance de son équipe. Ils ont fourni beaucoup trop de respect à Lionel Messi, le laissant essentiellement passer tranquillement au crible leur défense.

Les joueurs saoudiens ont réagi en conséquence. Deux buts en moins de huit minutes après la reprise ont stupéfié l’Argentine. Comme indiqué, cela n’a pas propulsé l’Arabie saoudite dans la phase à élimination directe. Pourtant, c’est un moment mémorable pour un certain nombre de raisons, peu importe.

Le Japon prend d’assaut la rue après avoir battu l’Allemagne

Les fans japonais sont passionnés. Ils voyagent bien que ce soit pour la Coupe du monde ou la Coupe d’Asie de l’AFC. Cependant, là où le Japon se distingue des autres nations en termes de passion, c’est sa discipline. Lors des Coupes du monde 2018 et 2022, les supporters japonais ont nettoyé les stades et les vestiaires pour alléger la charge de ceux qui y travaillent. C’est la culture japonaise, personnifiée.

Lorsque le Japon a battu l’Allemagne lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde, ce fut une autre surprise majeure. Cependant, alors que les fans saoudiens (à juste titre) devenaient fous, le Japon était beaucoup plus réservé.

Oui, le Japon a pris d’assaut une rue de Tokyo pour célébrer de la même manière que les fans de football universitaire ont pris d’assaut le terrain après une victoire bouleversée. Cependant, une fois que le feu passe au vert et que les piétons ne peuvent plus emprunter un passage pour piétons, les Japonais dégagent rapidement la rue pour laisser passer la circulation.

Le Japon a eu une autre occasion de célébrer sa victoire sur l’Espagne plus tard dans la phase de groupes. L’Allemagne est éliminée de la Coupe du monde.

Un supporter mexicain ne peut pas accepter la sortie de la Coupe du monde

Comme l’Allemagne, le Mexique a réalisé une Coupe du monde décevante. Une victoire, un match nul et une défaite n’étaient pas suffisants pour le Mexique, car il a subi une sortie de phase de groupes pour la première fois depuis 1978. Cependant, le Mexique n’a pas participé à la Coupe du monde 1982 ou 1990.

Ainsi, pour de nombreux fans mexicains, c’était la première fois que le Mexique sortait en phase de groupes. Certains ne l’ont pas très bien pris. Après que le Mexique ait battu l’Arabie saoudite, il n’avait pas le différentiel de buts nécessaire pour avancer, la Pologne prenant la deuxième place. Un certain fan du Mexique l’a sorti sur sa télé.

Le couteau est peut-être un peu excessif. Pourtant, ce fan du Mexique n’est assurément pas le seul à espérer une nouvelle télé pour Noël. Sa vidéo virale de la Coupe du monde 2022 a recueilli plus de 25 millions de vues sur Twitter.

Les supporters marocains se réjouissent de la meilleure Coupe du monde de l’histoire du pays

De la frustration à l’exaltation, les vidéos virales sortant du Maroc montrent la joie de la nation africaine à la suite de cette Coupe du monde. L’un concerne la toute première victoire du Maroc en phase à élimination directe à la Coupe du monde. Malgré une équipe espagnole qui a battu le Costa Rica 7-0 plus tôt dans le tournoi, le Maroc a avancé aux tirs au but.

Les Marocains du monde entier se réjouissent de façon majeure. Inonder les rues, agiter des drapeaux, allumer des fusées éclairantes et faire n’importe quoi pour s’imprégner de la gloire. De plus, c’est bien mérité, aussi, avec des victoires sur la Belgique et le Canada pour aller seul avec un match nul contre la Croatie avant d’avancer sur l’Espagne.

Le Maroc peut être la première équipe africaine à atteindre les demi-finales s’il gagne lors de son prochain match. C’est contre le Portugal, qui a battu la Suisse en huitièmes de finale, 6-1.

