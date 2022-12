Top 5 des tendances capillaires de 2022 – Hollywood Life

Crédit d’image : Nouvelle Afrique/Adobe

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation. En savoir plus sur nos politiques et avis.

Suite Achats

2022 a été une année intéressante, c’est le moins qu’on puisse dire. Avec tout ce qui s’est passé, il peut être difficile de suivre les dernières tendances beauté. Si vous cherchez un moyen de rester au courant des idées de soins capillaires et de coiffure de l’année écoulée, restez dans les parages car nous sommes sur le point de passer en revue certaines des plus grandes tendances capillaires de 2022 !

Des pinces à griffes faisant leur réapparition dans des déclarations de mode élégantes aux soins du cuir chevelu qui deviennent plus importants que jamais et aux traitements comme Olaplex qui occupent le devant de la scène – voici nos meilleurs choix de tendances capillaires de l’année dernière.

Pinces à griffes



Pinces à cheveux pour femmes, paquet de 4: 11,99 $ (au lieu de 18,99 $)

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Les pinces à griffes faisaient fureur en 2022, et pour cause. Avec autant de personnes qui s’appuient sur un sens unique du style pour exprimer leur personnalité, les pinces à griffes sont intervenues et ont créé un moyen facile pour les gens de capturer cette ambiance cool-girl des années 90.

Les gens les portaient avec des coiffures nécessitant peu d’entretien telles que des queues de cheval mi-hautes, des chignons défaits et des torsions, créant des looks rapides mais à la mode. En 2023, les pinces à griffes ne semblent pas disparaître de si tôt. Qu’ils soient utilisés pour accessoiriser une coiffure décontractée ou invoquer des vibrations nostalgiques avec un look plus formel, ils ne seront pas non plus négligés en 2023.

Lien connexe En rapport: Les 11 meilleures teintures pour cheveux brun clair

Soins du cuir chevelu



Brosse de shampooing pour masseur de cuir chevelu: 7,98 $ (au lieu de 9,99 $)

Alors que tout le monde en 2022 a commencé à adopter pleinement les soins personnels, les brosses de shampooing de massage du cuir chevelu sont devenues l’indulgence ultime. Leur capacité à répartir uniformément les produits capillaires tout en offrant un massage relaxant en a fait une folie facilement accessible et utile, appréciée des personnes de tous âges et de tous horizons.

Bien qu’initialement rejetés comme une simple mode passagère, ces petits outils pratiques ont rapidement gagné du terrain parmi les coiffeurs et les passionnés de beauté, car les gens ont réalisé à quel point ils pouvaient faire une différence. Avec leur design ergonomique et leur faible coût, les brosses de shampooing pour massage des cheveux étaient parfaites pour donner au cuir chevelu le traitement luxueux qu’il méritait.

Olaplex



Olaplex Cheveux Perfecteur No 3 Traitement: 30,00 $

Olaplex était la tendance de 2022 et il a principalement pris d’assaut TikTok. Le produit capillaire révolutionnaire a tenu ses promesses de restaurer les cheveux faibles, abîmés et sur-traités sans décolorer ni enlever leurs huiles naturelles.

Des vidéos époustouflantes des résultats avant et après des influenceurs combinées à des mentions de célébrités, et il n’est pas étonnant que ces produits soient devenus si importants. Nous verrons probablement des formules encore plus avancées publiées en 2023 alors que cette tendance se poursuit – après tout, vous ne pouvez pas maintenir une bonne routine de soins capillaires.

Boucles sans chaleur



Ensemble de ruban et de tiges à friser les cheveux sans chaleur: 9,99 $

2022 a été l’année de la beauté sans effort, et TikTok a joué un rôle important dans la relance de la tendance des boucles sans chaleur. Ce style a été popularisé par la montée en puissance d’outils capillaires durables tels que les bigoudis serre-tête. Qu’il s’agisse de douces vagues de plage ou de boucles rebondissantes, les aficionados de la beauté ont trouvé la liberté de trouver leur boucle parfaite tout en minimisant leur utilisation d’outils thermiques.

Beaucoup prévoient que ces bigoudis serre-tête resteront populaires en 2023 et au-delà, prouvant qu’en matière de tendances beauté, le faible entretien est toujours à la mode.

éruptions de bricolage



Brosse à air chaud Revlon One-Step Volumizer: 34,49 $

Même après la baisse des fermetures liées à la pandémie, la coiffure à domicile connaît toujours un moment majeur. Exemple : le Revlon One-Step Volumizer. Cet outil de coiffage pratique a été salué par les aficionados de la beauté partout dans le monde comme la référence pour créer des éruptions rapides et faciles à faire soi-même à la maison.

Compte tenu de la commodité de cet appareil pour les passionnés de cheveux de tous les jours, il n’est pas surprenant que le Revlon One-Step Volumizer soit devenu si populaire, à la fois en termes de ventes et d’inspiration de coiffure. Il reste à voir si la tendance de l’explosion du bricolage en 2022 restera forte au-delà de cette année, mais compte tenu de ce que nous avons vu jusqu’à présent, il est fort probable qu’elle fera encore des vagues jusqu’en 2023.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.