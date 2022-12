Top 5 des stars célibataires à surveiller

En tant que plus grand événement de tennis en Inde, Tata Open Maharashtra revient à la semaine d’ouverture du calendrier international du tennis, l’action devient encore plus excitante avec la présence de grands noms du monde, dont 17 joueurs du Top 100. Alors que le prestigieux tournoi célèbre sa glorieuse cinquième édition à Pune, Tata Motors a également renforcé son engagement envers le tennis en Inde en tant que sponsor en titre du seul événement ATP 250 d’Asie du Sud, détenu par IMG et géré par RISE Worldwide. Il sera organisé par la Maharashtra State Lawn Tennis Association en association avec le gouvernement du Maharashtra. La prochaine édition, prévue au Balewadi Stadium du 31 décembre au 7 janvier, promet une semaine pleine d’action pour les fans. Voici les cinq meilleurs joueurs à surveiller lors de l’événement.

Marin Cilic (Mot n°17)

La star croate Marin Cilic fera son retour tant attendu au Tata Open Maharashtra après quatre ans, après avoir atteint les demi-finales en 2018. L’ancien numéro 3 mondial sera le sérieux prétendant au titre lors de sa venue à Pune. avec une forme brûlante, surtout après sa première apparition en demi-finale à Roland-Garros plus tôt cette année. En plus de cela, à l’International d’Adélaïde 2022, il a également enregistré sa 550e victoire pour devenir le seul septième joueur actif à réaliser l’exploit. Cilic a déjà remporté le tournoi à deux reprises, en 2009 et 2010, lorsqu’il s’est déroulé à Chennai. Il chercherait à ajouter un autre trophée à son illustre cabinet, qui comprend également le titre de l’US Open 2014.

Emil Ruusuvuori (n°40 mondial)

Le jeune Finlandais, Emil Ruusuvuori, a fait une sortie impressionnante lors du dernier Tata Open Maharashtra où il a participé à sa première finale de l’ATP Tour avant de se battre contre le Portugais Joao Sousa dans le match pour le titre. Le joueur de 23 ans a gravi les échelons depuis lors, faisant un bond de géant du n ° 87 mondial au meilleur classement actuel de sa carrière de 40. Le joueur finlandais n ° 1 en simple a également participé aux quatre événements du Grand Chelem et a représenté La Finlande aussi en Coupe Davis. Après avoir raté le titre la dernière fois, Ruusuvuori aura à cœur de terminer le travail cette fois et de soulever le trophée tant convoité ainsi que son premier titre sur le circuit ATP.

Yuki Bhambri (numéro 553 mondial)

L’ancien n ° 1 mondial junior Yuki Bhambri est le seul Indien à être inscrit aux qualifications en simple de la 5e édition du Tata Open Maharashtra. Il a fait le cut sur la base de son classement protégé de 127. L’Indien a fait un brillant retour lors de la dernière édition après une blessure qui l’a éloigné du jeu pendant près de deux ans. Il a terminé sa campagne en pré-quarts de finale. L’ancien médaillé d’argent des Jeux olympiques de la jeunesse a connu une année 2022 phénoménale, remportant six titres en double de l’ATP Challengers Tour et il cherchera à reproduire le même succès en simple également lorsqu’il lancera sa campagne devant les supporters locaux le 31 décembre.

Elias Ymer (N°127 mondial)

Des qualifications aux demi-finales, la star suédoise de 26 ans a réalisé une course de rêve lors de la dernière édition du Tata Open Maharashtra, atteignant sa première demi-finale de l’ATP Tour. Ymer a attiré de nombreux regards en produisant de solides performances, notamment en battant la première tête de série, puis le n ° 15 mondial Aslan Karatsev en deux sets au deuxième tour. En 2015, il est entré dans l’histoire à l’adolescence en devenant le deuxième joueur masculin enregistré à se qualifier pour les quatre événements du Grand Chelem au cours d’une année civile. Ymer sera très confiant lorsqu’il se rendra à Pune plus tard ce mois-ci et cherchera à mettre fin à son attente pour le premier titre ATP en simple.

Sebastian Baez (n°43 mondial)

L’étoile montante du monde du tennis Sebastian Baez fera ses débuts au Tata Open Maharashtra après une année 2022 exceptionnelle. L’Argentin de 21 ans a fait ses débuts à l’ATP l’année dernière et a déjà disputé les quatre événements du Grand Chelem. Avec un début de carrière sensationnel, il est devenu le plus jeune à remporter cinq titres Challenger en une saison. Baez a décroché son premier titre ATP en remportant l’Open d’Estoril 2022. Il a également atteint un sommet en carrière de 31 après avoir battu le numéro 8 mondial Andrey Rublev, la plus grande victoire de sa carrière, au Bastad 2022. Le jeune aura hâte de faire ses débuts à Pune.

