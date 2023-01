Top 5 des snobs des Oscars 2023 : de Tom Cruise à James Cameron

La saison des Oscars est officiellement là, et cette année, “Tout” est partout ; tout à la fois.

Les nominations pour la 95e cérémonie annuelle des Oscars ont été annoncées à Hollywood mardi matin. Le film d’aventure et d’action de science-fiction “Everything Everywhere All at Once” est en tête du peloton avec 11 nominations impressionnantes.

La tragi-comédie irlandaise “The Banshees of Inisherin” et l’épopée allemande de la Première Guerre mondiale “All Quiet on the Western Front” suivent de près, avec neuf chacun.

Cependant, le show business lui-même peut être brutal et tout le monde ne peut pas crier victoire.

Comme d’habitude, il y avait un certain nombre de noms de haut niveau qui ont été victimes de la bataille des Oscars.

LOS ANGELES TIMES APPELER LA « MEILLEURE ACTRICE » DANS LA CATÉGORIE OSCAR UNE « RELIQUE HOLLYWOOD SEXISTE »

Voici cinq des plus grands (et les plus meurtriers) rebuffades aux Oscars d’aujourd’hui.

Tom Cruise, meilleur acteur dans « Top Gun : Maverick ».”

Trois fois nominé aux Oscars, Cruise visait son premier coup au prix du meilleur acteur depuis “Jerry Maguire” en 1996. Sa suite tant attendue “Top Gun” a montré l’argent comme le film le plus rentable de 2022, tout en générant également une réaction critique positive.

“Maverick” a grimpé en flèche aujourd’hui avec six nominations impressionnantes, dont une pour le meilleur film. De nombreux experts pensaient que Cruise pourrait faire un tour avec le train “Top Gun”, mais décrocher un clin d’œil pour une photo de pop-corn s’est avéré être une mission impossible.

James Cameron, meilleur réalisateur pour “Avatar : la voie de l’eau”.

Cameron s’est déclaré “le roi du monde” en acceptant l’Oscar de la réalisation pour “Titanic” il y a un quart de siècle. Il se disputerait à nouveau pour le “Avatar” original de 2009, seulement pour perdre contre l’ex-femme Kathryn Bigelow pour “The Hurt Locker”.

Le visuel époustouflant “The Way of Water” visait à ramener Cameron dans la course aux Oscars. Bien qu’il ait figuré sur la liste des meilleurs films avec trois catégories d’embarcations, le capitaine du navire Cameron lui-même a été laissé à la mer.

« Black Panther : Wakanda Forever » pour le meilleur film.

Il y a trois ans, “Black Panther” est devenu le premier film de super-héros à décrocher une place convoitée dans la liste des meilleurs films d’Oscar. Avec des critiques similaires (quoique moins stellaires), “Wakanda Forever” semblait sur le point de se frayer un chemin vers une répétition.

La concurrence était considérablement moins féroce cette année, et “Panther” a même décroché un clin d’œil prestigieux à la Producers Guild of America. L’omission de “Wakanda” pourrait être attribuée à un cas de fatigue consécutive.

Cependant, il a accompli quelque chose que son prédécesseur n’a pas pu: la première nomination d’acteur (Meilleure actrice dans un second rôle Angela Bassett) pour un film Marvel Cinematic Universe. Meilleure image ou pas, c’est quand même assez merveilleux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Viola Davis, meilleure actrice dans “The Woman King”.

Une favorite de l’Académie, on s’attendait à ce qu’elle reçoive sa cinquième nomination pour son rôle de chef guerrière dans le film d’action historique à succès. Elle avait déjà concouru pour les prix Golden Globe et Critics ‘Choice pour sa performance et participera à nouveau aux prochains prix de la Screen Actors Guild et de la British Film Academy.

Alors que se passe-t-il quand vous vous trompez ? “The Woman King” est sorti en salles en septembre et semble avoir été oublié par l’Académie dans la précipitation des sorties de fin d’année. “The Woman King” n’a été reconnu dans aucun autre domaine.

Davis détient déjà un Oscar pour son rôle de soutien dans “Fences” en 2016. Elle devra grimper plus haut pour décrocher ce trophée d’actrice principale insaisissable.

Taylor Swift, meilleure chanson pour “Carolina” de “Where the Crawdads Sing”.

La gagnante de plusieurs Grammy n’ajoutera pas d’Oscar à son manteau de si tôt. Sa ballade obsédante du film mystérieux à succès “Crawdads” de l’été dernier n’a pas réussi à remporter le concours de la meilleure chanson. Au lieu de cela, l’Académie est allée avec d’autres grands noms de la musique comme Lady Gaga pour “Hold My Hand” de “Top Gun : Maverick” et Rihanna pour “Lift Me Up” de “Black Panther : Wakanda Forever”.

C’est une chanson triste pour Swift, car sa “Carolina” n’a tout simplement pas atteint les bonnes notes avec Oscar.