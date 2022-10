Top 5 des meilleurs joueurs de Premier League de la saison jusqu’à présent

La saison 2022/23 de Premier League a déjà été pleine d’action et de buts. Manchester City montre peut-être la forme de champions en fuite, mais Arsenal a également été fort.

En plus des équipes qui jouent bien, il y a eu des démonstrations individuelles sensationnelles. Erling Haaland a fait de la Premier League son terrain de jeu personnel. Pendant ce temps, Gabriel Jesus ressemble à l’attaquant complet qui a mené Palmeiras au titre brésilien.

Il est toujours difficile de classer les joueurs de la Premier League, notamment en raison de l’intense fandom impliqué. Pourtant, après environ huit matchs, nous pouvons commencer à voir des modèles émerger.

Qui sont les 5 meilleurs joueurs de Premier League les plus performants jusqu’à présent ?

#1 Erling Haaland (Manchester City)

Erling Haaland est le meilleur buteur de Premier League. Il a réussi des tours du chapeau lors de trois matchs à domicile successifs pour Manchester City et pourrait bien battre le record de tous les temps en une saison en Premier League.

Haaland est incroyable. Il n’a pas besoin d’être impliqué dans le jeu de construction. Beaucoup se sont inquiétés à ce sujet une fois qu’il a rejoint Manchester City. À travers huit matchs, cela ne semble pas être un problème.

Manchester City avait besoin d’un buteur, et il est le meilleur du moment. Vous ne pouvez pas l’arrêter. Son mouvement est si décisif qu’il peut rester immobile et comme un requin, il est dans la surface de réparation prêt à frapper. Le ballon est au fond des filets avant que la défense ne se rende compte de ce qui se passe.

Son parcours de 14 buts en championnat en huit matchs est incroyablement bon. De plus, il n’y a aucun signe d’accalmie imminente de si tôt.

#2 James Maddison (Leicester City)

Il est difficile de se démarquer dans une équipe qui subit continuellement des résultats épouvantables. La saison de Leicester City a été abjecte, mais James Maddison laisse tout de même une marque sur les matchs.

En sept matchs, il compte cinq buts et deux passes décisives. Il a cherché à faire bouger les choses pour Leicester lorsque ceux qui l’entouraient se sont cachés.

Une convocation de l’Angleterre est sur les cartes avant la Coupe du monde. Sur la base de la forme, il est difficile de détourner la tête de Maddison. Il est l’un des joueurs les plus créatifs de la ligue.

#3 Gabriel Jésus (Arsenal)

Gabriel Jesus était bon à Manchester City. Cependant, la nature complexe de la pièce a entravé sa production et sa contribution. Là, il devait passer le ballon quelques secondes après l’avoir reçu.

C’est un bien meilleur joueur que ça. Jésus est l’archétype brésilien. Il joue avec flair, confiance et aime dribbler avec le ballon.

Son passage chez les Gunners a permis aux fans de voir cet attaquant complet. Le même joueur qui a mené Palmeiras au championnat brésilien à l’adolescence.

Arsenal avait besoin d’un joueur comme Jésus depuis que Thierry Henry a quitté le club. Il a ce genre d’impact précoce. Il a marqué cinq buts et délivré trois passes décisives.

#4Bukayo Saka (Arsenal)

Arsenal mérite d’avoir deux représentants parmi les cinq meilleurs joueurs de Premier League de cette jeune saison.

Bukayo Saka a très bien commencé la saison de Premier League 2022/23. Après avoir émergé comme une option utilitaire en tant qu’ailier arrière ces dernières années, Saka est désormais une option de jeu d’élite en attaque.

En huit matches EPL cette saison, il a fourni quatre passes décisives et marqué un seul but. Son rythme de travail est exceptionnel et il ne fera que s’améliorer.

Il pourrait ne pas recevoir les applaudissements qu’il mérite. Son style est modeste mais il fait la différence. Mikel Arteta ne pourrait pas profiter du succès de début de saison qu’il a eu sans les contributions de l’ailier.

#5Ivan Toney (Brentford)

Ivan Toney ne terminera pas la saison à Brentford. Il est trop bon. C’est un avant-centre qui devrait défoncer la porte du bureau de Gareth Southgate pour prendre l’avion pour le Qatar.

Harry Kane a des problèmes lorsque les matchs des tournois sont longs. Il peut devenir passager. Ivan Toney est l’option parfaite pour sortir du banc.

Il a cinq buts en Premier League et deux passes décisives jusqu’à présent cette saison, ce qui le place parmi les joueurs les plus performants.

Brentford compte sur lui pour tenir le ballon, faire de brillantes courses vers l’avant et terminer les occasions qui se présentent à lui.

Son but ébréché contre Leeds United était une chose de beauté. Cela a montré que son niveau technique était bien au-delà de ce que beaucoup croyaient la saison dernière.

S’il ne termine pas la saison de Premier League avec vingt buts, ce sera une surprise.

