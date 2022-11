Top 5 des maillots de la Coupe du monde les plus vendus aux États-Unis

Après que Nike a dévoilé son kit de la Coupe du monde des États-Unis, beaucoup se sont demandé à quel point il serait populaire compte tenu de la réaction négative à la conception. Maintenant, grâce à Soccer.com, nous pouvons révéler les 5 maillots de Coupe du Monde les plus vendus.

Sur la base des ventes du 1er octobre au 15 novembre 2022, certains des résultats pourraient vous surprendre.

Pouvez-vous prédire le Top 5 des maillots de Coupe du Monde les plus vendus ?

Roulement de tambour s’il vous plaît. Voici le Top 5 des maillots de Coupe du Monde les plus vendus :

Etats-Unis Mexique Brésil Argentine le Portugal

Étant donné le creuset de résidents aux États-Unis du monde entier, le classement ci-dessus ne devrait peut-être pas surprendre.

L’uniforme américain à domicile présente une palette de couleurs rouge, blanche et bleue et est basé sur la diversité et l’unité du pays qui unit une nation. Le maillot extérieur est un maillot bleu tie-dye moderne qui célèbre également l’engagement de Nike et US Soccer à développer le jeu pour la prochaine génération sur et en dehors du terrain. Il n’est pas difficile de voir pourquoi les kits officiels sont devenus un succès instantané auprès des fans à la maison.

Les voisins du Mexique présentent leur vert traditionnel au Qatar, un design qui affiche l’art aztèque. Le maillot domicile est inspiré du serpent à plumes Quetzalcoatl, le dieu créateur et inventeur du calendrier et des livres. Le kit comprend également le nouveau blason de l’équipe nationale qui a été dévoilé à la fin de l’année dernière. Le maillot extérieur est principalement rouge et blanc avec un design aztèque.

Les équipes sud-américaines dans le Top 5 des maillots de Coupe du monde les plus vendus

Le Brésil est de retour avec son look traditionnel. Cette fois, ils sont dans un jaune plus dynamique plutôt que dans la palette de couleurs classique. Le maillot domicile du Brésil comporte également un col de couleur verte et une bande bleue avec un motif à pois jaguar. Le maillot extérieur scintille dans une base bleue et jaune clair avec des détails remarquables, ressemblant à un kit flamboyant en soi. Si les garçons de Samba lèvent le titre au Qatar avec leur ‘Joga Bonito‘, ils le feraient avec style.

L’Argentine a fait ses débuts avec un look classique lors de sa défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite mardi. Les hommes de Lionel Scaloni ont été ternes lors de leur match d’ouverture, mais leurs rayures blanches et bleues emblématiques se sont démarquées. Le kit domicile de l’Albiceleste a été garni de superbes détails en noir sur le col, les manches et les chiffres à l’arrière. L’emblème national, Sol de Mayo, apparaît également dans le dos sous le col. Adidas combine une nuance de violet avec de l’argent pour le maillot extérieur.

Le Portugal présente son maillot domicile rouge emblématique combiné avec du vert alors que Nike a opté pour un design en diagonale, une caractéristique qui attire également l’attention sur les manches. Le maillot imite le drapeau national enroulé autour du corps. Le kit extérieur combine une base blanc cassé avec une bande centrale verte et rouge sur la poitrine.

Alors que la Coupe du monde bat son plein, les fabricants de maillots Nike, Adidas et Puma ont lancé de nouveaux kits dotés des dernières technologies qui ont captivé l’humeur des fans de football du monde entier.

Alors que tous les kits sont une œuvre d’art, les kits du Brésil et du Portugal attirent définitivement l’attention, ressemblant à l’imagination des artisans au travail.