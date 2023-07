Top 5 des ligues de football les plus compétitives au monde

Cela peut devenir fatiguant de regarder des ligues prévisibles. Par exemple, il peut devenir ennuyeux de voir le Bayern Munich dominer la Bundesliga allemande à maintes reprises. Gagner la Meisterschale onze fois de suite enlève une partie de l’intrigue pour les neutres. Pendant ce temps, le Real Madrid, Barcelone et parfois l’Atletico Madrid se disputent tous le titre en Liga. Les courses au titre compétitives deviennent de plus en plus rares avec la disparité croissante des richesses dans le football. Cependant, il existe encore des ligues de football compétitives à travers le monde.

Une ligue de football compétitive doit avoir des vainqueurs de titre uniques, ou au moins un mouvement considérable à l’intérieur du tableau. Les résultats doivent être imprévisibles. En d’autres termes, n’importe quelle équipe peut battre n’importe qui n’importe quel jour, comme le dit l’adage. Cela doit aussi être amusant à regarder, ce qui signifie des buts d’élite avec du talent sur le terrain.

Avec ces critères à l’esprit, voici une liste des cinq meilleures ligues de football compétitives dans le monde.

Les ligues de football les plus compétitives au monde

Eredivisie

Bien que l’Eredivisie ait traditionnellement été dominée par l’Ajax, la saison dernière est un bon indicateur de la raison pour laquelle vous devriez regarder la ligue de premier plan des Pays-Bas. L’Ajax a terminé troisième, à six points du PSV, deuxième, et à 13 autres points du champion Feyenoord. Des victoires palpitantes telles que la victoire 3-2 de Feyenoord à l’extérieur contre l’Ajax et l’intense victoire 4-3 du PSV contre Feyenoord ont attiré spectateur après spectateur dans cette ligue explosive.

Ce qui est remarquable dans l’Eredivisie, c’est sa capacité à produire des talents. Xavi Simons, Jurrien Timber, Mohamed Kudus, Lutsharel Geertruida et d’autres jouent tous en Eredivisie et peuvent être décrits comme certains des meilleurs jeunes joueurs d’aujourd’hui. Si vous aimez regarder les stars en devenir, vous adorerez l’Eredivisie.

Il convient également de noter que l’Eredivisie est plus compétitive que vous ne le pensez. Bien que l’Ajax ait dominé le PSV et le Feyenoord ces dernières années, le PSV et le Feyenoord ont revitalisé la ligue grâce à un mélange de dépistage des jeunes et de transferts intelligents. Des équipes telles que l’AZ Alkmaar, le FC Twente et Utrecht offrent souvent une compétition divertissante sous le Big Three des Pays-Bas.

Championnat EFL

Même si aucune équipe ne peut remporter un titre consécutif, le championnat EFL reste sans doute le plus compétitif et le plus divertissant. Cela est dû en grande partie à son système de promotion et de relégation. Les scénarios de fin de saison sont toujours passionnants, et les permutations changent souvent de minute en minute.

Le championnat ne propose pas seulement 46 matchs par équipe, ce qui se traduit par du drame, des scénarios et de l’action. Il y a un barrage de promotion entre les 3e, 4e, 5e et 6e têtes de série. La finale de l’an dernier, entre Luton Town et Coventry City, s’est déroulée sur le fil, Luton Town s’imposant 6-5 aux tirs au but.

Le Championnat est imprévisible grâce à sa parité. Il y a de gros scores d’équipes médiocres. Qui aurait deviné que Blackpool briserait sa séquence de quatre matchs sans victoire avec une victoire 6-1 sur QPR ? Ou que les candidats à la relégation Hull City tiendraient les prétendants à la promotion Sunderland à un match nul 4-4 ? Les jeux sont amusants et les enjeux sont élevés, ce qui fait du championnat EFL la ligue de deuxième niveau la plus divertissante au monde.

Brasileirao

Grâce à l’évolution rapide de la scène du football brésilien, largement aidée par le flux incessant de joueurs et d’entraîneurs quittant la ligue nationale, le Brasileirão est très imprévisible. Sur les 20 équipes en compétition au Brasileirao, 13 actuellement en Serie A ont remporté le titre à un moment donné de leur existence.

Les entraîneurs brésiliens sont régulièrement licenciés. Une étude menée en 2018 par l’Université allemande du sport de Cologne a conclu que 37,1 entraîneurs ont été licenciés au Brésil sur 15 ans de 2003 à 2018. En revanche, 10 ont été licenciés en Angleterre et 4,9 en France. C’est en partie à cause d’une porte tournante de nouveaux visages grâce à la culture du transfert construite au Brésil, mais aussi à cause de la logique à court terme qui domine la pensée des présidents de club.

Cela aide que les courses au titre soient serrées et imprévisibles. La saison dernière, Botafogo a terminé à une modeste 11e place. Cette saison, ils sont premiers, devant Grêmio deuxième, à deux saisons d’une douloureuse relégation. Toute la table semble à l’envers. Fortaleza, Cruzeiro et Red Bull Bragantino ont tous dépassé les puissances traditionnelles telles que Santos et Corinthians.

Il y a aussi de la qualité en Serie A. Endrick, Yuri Alberto, Vitor Roque et Marcos Leonardo sont sans doute les meilleurs espoirs du Brésil, tandis que Gerson, Raphael Veiga et Rony sont des joueurs qui atteignent leur apogée. La force de frappe de Pedro, Gabriel Barbosa, Everton et Giorgian de Arrascaeta fournit une télévision incontournable; grâce à eux, Flamengo a jusqu’à présent le plus de buts en Serie A.

Série A italienne

Bien que la Juventus ait dominé la Serie A au cours de la dernière décennie; ils ont remporté le Scudetto pendant huit ans de 2012 à 2020 ; il y a eu un vainqueur de titre unique au cours de chacune des trois dernières années. L’Inter s’est hissé en tête du classement en 2021, Milan a à peine combattu l’Inter en 2022 et Naples a remporté un championnat historique en 2023.

La saison 2023-24 semble encore plus serrée, en particulier avec les transferts accrocheurs entourant la Serie A. Des stars telles que Kim Min-jae, Victor Osimhen, Hirving Lozano et bien d’autres sont sur le point d’effectuer de gros transferts à l’étranger.

Les matchs de Serie A sont souvent divertissants grâce au talent disponible ; des joueurs tels que Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Lautaro Martinez, Rafael Leao, Ademola Lookman, Paulo Dybala et bien d’autres ont tous jonché le tableau des buts cette saison. La ligue est également différente des équipes inspirées par Antonio Conte et Massimiliano Allegri des années 2010. La plupart des équipes de Serie A jouent une marque de football très attrayante et passionnante. La Serie A affiche une moyenne de 2,58 buts par match.

Ligue majeure de football

L’approche américanisée de la MLS pour construire une ligue la rend très uniforme et difficile à prévoir. La ligue fait beaucoup de choses différemment des autres ligues. Il n’a pas de système de promotion / relégation et utilise des séries éliminatoires pour décider du vainqueur de la ligue. Il a également des plafonds salariaux, deux conférences, des joueurs désignés et un SuperDraft à la fin de chaque saison.

Grâce à cela, il est facile de monter et descendre rapidement. Les Colorado Rapids, bon dernier du tableau Supporter’s Shield, avaient terminé deuxièmes du classement de la saison régulière deux ans plus tôt. Le FC Cincinnati n’a remporté que quatre matchs en 2021, mais il est en tête du classement de la saison régulière en 2023.

Notez qu’il n’y a pas une équipe qui lutte constamment pour le titre chaque année. La MLS n’a pas de dynastie grâce à ses règles uniques. Les équipes des grands marchés ne dominent pas la ligue comme elles le font en Europe. Les équipes de Los Angeles, Atlanta, New York et même Toronto auront un avantage lorsqu’il s’agira de recruter des joueurs. Mais, la MLS est très équilibrée en matière de transferts et de résultats, comme l’a reconnu Alexi Lalas.

La MLS est la ligue la plus compétitive au monde – pas la plus grande ni toujours la meilleure qualité – mais Chelsea sait qu’elle gagnera 70% de ses matchs car elle a les meilleurs joueurs. Ce genre de domination de superclub ne vit pas en MLS, ce qui en fait une forme plus pure du jeu ici. Alexi Lalas dans une interview de 2014 avec Roger Bennett

Cela aide que les joueurs de la MLS aient récemment de nombreux prétendants au prix Puskas.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images