Top 5 des jeux recommandés à regarder ce week-end

Malgré le fait que les principales ligues de football européennes reviennent dans une semaine, il y a de nombreux matchs recommandés à regarder ce week-end.

En fait, ce week-end vient clore le programme estival et prélude à la grande saison européenne. Par exemple, il y a des matchs amicaux d’été notables ce week-end. Simultanément, l’un des principaux tournois de football de cet été touche à sa fin.

Ce n’est pas le seul trophée décerné dans la liste des matchs de ce week-end. Alors que de nombreux fans anglais se concentrent sur la reprise du championnat, il y a un précurseur de ce que la Premier League pourrait réserver. Deux équipes qui baignent dans le succès récent s’affrontent à nouveau. Cette fois, c’est à Wembley, dans un match moins compétitif que les autres rencontres.

Sachant cela, voici mes cinq meilleurs jeux recommandés à regarder ce week-end.

Jeux recommandés à regarder ce week-end

Trois des quatre demi-finalistes de l'UEFA Champions League de la saison dernière sont en action ce week-end, y compris la rivalité la plus récente de l'Angleterre. De plus, la finale de l'Euro féminin de l'UEFA aura lieu dimanche.

5. Juventus contre Real Madrid – samedi, 22 h HE

Commençons par le football sortant. Le calendrier des matchs amicaux de cet été a fourni des scénarios intéressants. Everton s’incline 4-0 contre l’équipe MLS du Minnesota United. De plus, le Real Madrid et Barcelone ont montré Le classique à Las Vegas, Barcelone devançant Los Blancos, 1-0. Ensuite, Erling Haaland a fait ses débuts avec Manchester City contre le Bayern Munich au Lambeau Field de Green Bay, WI.

Aujourd’hui, deux des clubs les plus titrés d’Europe saluent les grands matches amicaux d’été aux États-Unis. La Juventus et le Real Madrid sont à l’opposé du spectre en termes de succès récents. Cependant, c’est une chance pour les deux équipes de jouer une dernière mise au point contre une forte opposition avant que le calendrier européen ne passe à la vitesse supérieure.

4. Orlando City contre DC United – dimanche, 17 h HE (ESPN +)

Sur le papier, ce jeu n’est pas plein de “facteur wow”. Après tout, DC United a le total de points le plus bas de toute la Major League Soccer. Cependant, nous avons pu voir les débuts managériaux de Wayne Rooney chez Audi Field. L’ancien skipper de Manchester United attend son visa de travail, même s’il a assisté à chaque match depuis son annonce.

Orlando City est un respectable cinquième de la Conférence Est de la MLS. La poussée pour les séries éliminatoires est une chose. Cependant, Orlando City a récemment décroché son billet pour la finale de l’US Open Cup en septembre. Par conséquent, utilisez ce jeu pour vous familiariser avec l’équipe qui affronte le Sacramento Republic FC.

3. Huddersfield Town contre Burnley – Vendredi, 15 h HE (ESPN2, ESPN +)

Maintenant, entrons dans les jeux avec une signification vraie et essentielle. Cela commence par le retour du jeu en championnat en Europe. Le championnat est l’une des ligues les plus controversées en raison de la parité impliquée dans la compétition. Cependant, s’il y a deux équipes qui ont de fortes chances d’être dans le mix pour la promotion, ce sont deux clubs qui correspondent à cette description.

La saison dernière, Huddersfield Town a raté de peu son retour en Premier League. Nottingham Forest a battu Huddersfield lors des éliminatoires du championnat, 1-0. D’un autre côté, Burnley a raté de peu sa survie en Premier League la saison dernière. Un point lors des quatre derniers matchs des Clarets a condamné l’équipe à la relégation.

C’est du passé. C’est une nouvelle saison avec de nouvelles aspirations pour les deux clubs qui souhaitent revenir dans l’élite anglaise.

2. Liverpool contre Manchester City (FA Community Shield) – samedi midi HE (ESPN +)

Naturellement, le Community Shield n’a pas la grandeur de quelque chose comme la Ligue des champions. Cependant, ce jeu revêt une importance pour plusieurs raisons. Tout d’abord, c’est toujours un trophée. Les rêves d’un sextuple pour correspondre à Barcelone ne sont pas dans l’image comme ils l’étaient pour Chelsea il y a une saison. Pourtant, Liverpool et Manchester City sont les favoris de chaque compétition anglaise cette saison. Un premier trophée ouvre la voie au succès au cours des huit ou neuf prochains mois.

De plus, ce jeu sert de déclaration d’intention. Manchester City et Liverpool ont une rivalité naissante qui présente des trophées, des affrontements et des drames. Avec de nouvelles recrues comme Darwin Núñez et Erling Haaland rejoignant la mêlée, les fans peuvent avoir un véritable aperçu de ce que cette saison réserve en utilisant le Community Shield.

Notre match recommandé à regarder ce week-end: Angleterre contre Allemagne (finale de l’Euro féminin 2022) – dimanche midi HE (ESPN)

Pas seulement une finale, mais une finale majeure dans le football féminin. Il n’y a pas de domaine de croissance du football plus rapide que le football féminin en Europe. Cela a permis au Championnat d’Europe féminin 2022 d’être rempli de drames et de jeux fantastiques. En fin de compte, c’est une rivalité familière pour la gloire. L’Angleterre affronte l’Allemagne dans un stade de Wembley à guichets fermés.

Du côté des hommes, c’est un derby bien documenté. Du côté des femmes, l’Angleterre prend le pas sur les succès de l’Allemagne. En fait, les huit titres européens de l’Allemagne doublent le total de toutes les autres nations combinées. L’Angleterre, pour sa part, dispute sa troisième finale de l’Euro féminin. La dernière fois que les Lionnes ont atteint ce stade, elles ont perdu contre l’Allemagne, 6-2. Pour référence, l’Allemagne est invaincue en finale de l’Euro féminin. L’Angleterre, bien sûr, est sans victoire lors de deux tentatives précédentes.

Ces deux nations sont la classe de jeu dans cette compétition. L’Allemagne a concédé pour la première fois de tout le tournoi lors de sa demi-finale contre la France. Les 20 buts de l’Angleterre dépassent largement la production de toute autre équipe. De plus, il a l’honneur de jouer devant une foule locale de 90 000 personnes. Il a tous les ingrédients d’un luminaire mémorable.