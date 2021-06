Top 5 des hymnes des championnats d’Europe au fil des ans

Le Championnat d’Europe de football de l’UEFA, également connu sous le nom d’Euro Championship, est le principal championnat de football organisé par les équipes nationales seniors masculines de l’Union des associations européennes de football (UEFA). Depuis 1960, le tournoi a lieu tous les 4 ans, à la seule exception de 2020, qui a été reporté à cette année en raison de la pandémie de Covid-19.

L’Euro Championship est l’un des tournois les plus importants et l’un des plus grands spectateurs au monde. En plus du bon sport, le tournoi est également connu pour ses hymnes.

Voici donc le top 5 des hymnes européens de tous les temps :

Nous sommes le peuple de Martin Garrix (2020)

À moins d’un mois du début du championnat, l’hymne officiel de l’UEFA EURO 2020, We Are The People, est officiellement sorti. The Edge et Bono ont collaboré avec le DJ/producteur de renommée mondiale Martin Garrix pour livrer la chanson officielle de l’UEFA EURO 2020, qui débutera le 11 juin à Rome. La chanson officielle a été développée pour commémorer les festivités et le football de l’UEFA EURO 2020, l’un des plus grands matchs de football au monde. C’est une chanson qui examine les problèmes du monde tout en essayant de créer une résolution unificatrice à ces problèmes.

Celui-ci est pour vous de David Guetta (2016)

La chanson, qui inclut la chanteuse suédoise Zara Larsson, a été enregistrée avec l’aide d’un million de fans dans le monde à l’aide d’une application Web unique. Guetta et Larsson ont joué la piste lors des cérémonies d’ouverture et de clôture du championnat au Stade de France. Cette chanson était si populaire qu’elle était rejouée chaque fois qu’un but était marqué, créant une atmosphère unique pour tous ceux qui assistaient ou regardaient le championnat.

Trois Lions (Football’s Coming Home) (1996)

Euro ’96 était important pour une variété d’aspects. C’était le premier tournoi à inclure 16 équipes; a été le premier à être décidé par un but en or et c’est l’année où Three Lions est devenu l’hymne officiel de l’Angleterre, qui était devenu un véritable succès musical à ce stade. Three Lions a été composé par Ian Broudie des Lightning Seeds et joué aux côtés des comédiens Frank Skinner et David Baddiel.

Pouvez-vous m’entendre par Enrique Iglesias (2008)

La chanson officielle de l’UEFA Euro 2008 est « Can You Hear Me? ». Enrique Iglesias a interprété la chanson dans le tournoi, qu’il a co-écrit avec Steve Morales et Frankie Storm. Alors que l’UEFA a confirmé la sélection de la chanson, Iglesias a été qualifié de « le meilleur gars pour le travail », étant au sommet de sa carrière à ce moment-là.

Vivez-le de Nicky Jam et Will Smith (2018)

La chanson de Nicky Jam et Will Smith, avec Era Istrefi, a agi comme un hymne au football, peu importe où il est joué. La vidéo commence par une citation motivante : « Là où il y a l’unité, il y a toujours la victoire », et un sentiment d’unité est produit en éditant ensemble des vues de divers matchs de football, à la fois pieds nus dans la boue ou flanqués d’une foule de stades.

