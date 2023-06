Top 5 des films sous-estimés de Shah Rukh Khan qui méritent plus d’amour et de reconnaissance

Shah Rukh Khan est l’un des acteurs les plus célèbres de l’industrie cinématographique indienne. Il a remporté de nombreux prix et distinctions pour ses performances dans des films à succès. Cependant, il y a quelques joyaux cachés dans sa filmographie qui sont souvent négligés. Dans cet article, nous allons jeter un œil aux 5 meilleurs films sous-estimés de Shah Rukh Khan. Ces films n’ont peut-être pas été des succès au box-office, mais ils montrent sa polyvalence en tant qu’acteur et valent vraiment la peine d’être regardés. Alors, sans plus tarder, plongeons dans la liste des films sous-estimés de SRK qui méritent plus de reconnaissance. Les 5 meilleurs films sous-estimés de Shah Rukh Khan :

1. Swades (2004) – Réalisé par Ashutosh Gowariker, Swades est l’histoire émouvante d’un scientifique à succès de la NASA qui retourne dans son village en Inde pour retrouver ses racines. Dans ce film, Shah Rukh Khan dépeint le personnage de Mohan Bhargava avec une telle subtilité et profondeur qu’il est difficile de ne pas sympathiser avec lui. Ses nuances d’acteur dans Swades montrent sa capacité à dépeindre un personnage avec une profondeur et une complexité émotionnelles. Le film est disponible sur Amazon Prime Video.

2. Chak De! Inde (2007) – Réalisé par Shimit Amin, Chak De! India est un drame sportif sur une ancienne joueuse de hockey qui entraîne l’équipe nationale féminine indienne de hockey pour remporter la Coupe du monde. Dans ce film, Shah Rukh Khan joue le rôle de Kabir Khan, un entraîneur qui fait face à la discrimination et aux préjugés en raison de sa religion. Sa performance nuancée en tant qu’entraîneur aux prises avec ses propres démons tout en essayant d’unir l’équipe est vraiment remarquable. Le film est disponible sur Netflix.

3. Kabhi Haan Kabhi Naa (1994) – Réalisé par Kundan Shah, Kabhi Haan Kabhi Naa est une comédie romantique sur un jeune homme nommé Sunil qui est amoureux de son ami d’enfance mais elle est amoureuse de quelqu’un d’autre. La représentation de Shah Rukh Khan de Sunil est attachante et relatable. Il fait ressortir sans effort l’innocence et la vulnérabilité du personnage à travers sa performance. Le film est disponible sur Netflix.

4. Hé Ram (2000) – Réalisé par Kamal Haasan, Hey Ram est un drame d’époque qui se déroule pendant la partition de l’Inde en 1947. Le film suit Saket Ram, joué par Kamal Haasan, qui est témoin du meurtre de sa femme lors d’émeutes communales et cherche à se venger. Shah Rukh Khan joue le rôle d’Amjad Ali Khan, un ami et confident de Saket Ram. Sa performance nuancée en tant qu’homme déchiré entre loyauté et conscience est louable. Le film est disponible sur Amazon Prime

5. Asoka (2001) – Réalisé par Santosh Sivan, Asoka est un drame historique sur la vie de l’empereur Asoka, qui a régné sur la dynastie Maurya dans l’Inde ancienne. Shah Rukh Khan joue le rôle principal d’Asoka et offre une performance puissante en tant que guerrier qui se transforme en un dirigeant sage après avoir été témoin des horreurs de la guerre. Son portrait intense du voyage émotionnel d’Asoka est vraiment remarquable. Le film est disponible sur Netflix. Dans l’ensemble, ces films mettent en valeur la polyvalence de Shah Rukh Khan en tant qu’acteur et sa capacité à apporter de la profondeur et de la nuance à ses performances. Ils valent vraiment la peine d’être regardés par tout amateur de bon cinéma.