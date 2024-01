Top 5 des choses que nous avons apprises de la conférence de presse de fin de saison du directeur général des Bills Brandon Beane et à quoi s’attendre en 2024

Beane a répondu à des questions concernant un éventail de joueurs des Bills et ses réflexions sur leur performance en 2023 et leurs rôles dans l’équipe à l’avenir.

Terrel Bernard

Beane a rendu hommage au secondeur Terrel Bernard pour avoir assumé un rôle de leadership au cours de sa première année en tant que partant et seulement de sa deuxième année dans la NFL. Avant la saison, Bernard a été nommé secondeur central partant, ce qui signifie qu’il a appelé les jeux en défense et a perdu son homologue All-Pro secondeur Matt Milano à peine cinq semaines après le début de la saison.

Le secondeur des Bills s’est blessé à la cheville contre Pittsburgh lors de la ronde Super Wild Card des séries éliminatoires, et il était clair pour les médecins de l’équipe qu’il ne serait pas en mesure de jouer la semaine suivante contre Kansas City.

“Cet enfant n’arrêtait pas de dire tous les jours : ‘Je joue, je joue”, a déclaré Beane. “Et nous sommes allés le travailler la veille du match et certaines choses semblent bonnes, d’autres, il a encore du mal. Et il a fini et savait qu’il ne pouvait pas le faire et juste les larmes, je veux dire les larmes dans son yeux. … C’est ce qui vous excite… ce gars allait aller là-bas et jouer sur une jambe et un pied s’il le fallait.

DaQuan Jones

Beane a déclaré que la défense avait grandement ressenti l’absence de Jones après qu’il ait subi une blessure aux pectoraux au cours de la semaine 5 et qu’il ne soit revenu qu’à la semaine 17 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le plaqueur défensif a terminé la saison avec 2,5 sacs et trois trucs tout en disputant seulement sept matchs.

“DaQuan est avant tout un bon joueur, un titulaire de longue date dans cette ligue”, a déclaré Beane. “Au-delà de cela, c’est un leader et il est très respecté. Il rend les autres autour de lui meilleurs, donc vous voudriez un DaQuan Jones dans les parages. Nous serions ravis de le récupérer.”

Beane a déclaré que Jones, qui sera agent libre sans compensation cette intersaison, a « mérité le droit de tester son marché », mais que les Bills « seraient idiots de ne pas envisager de le faire revenir ».

Gabe Davis

Davis, que les Bills ont repêché au quatrième tour du repêchage de la NFL 2020, a marqué sept touchés au cours de toutes ses quatre saisons sauf une – la seule exception étant une performance de six touchés en 2021.

“Gabe est juste un travailleur acharné, presque trop. Il faut lui dire de s’éloigner”, a déclaré Beane. “Et il mérite tout ce qu’il a obtenu, tout le succès qu’il a eu. Il croit en lui et il se considère comme un gars qui peut en faire plus et qui veut des opportunités.”

Beane a déclaré que, comme DaQuan, les Bills adoreraient avoir Davis de retour sur la liste, mais comprennent que le receveur large testera le marché du libre arbitre.

“Cela doit fonctionner pour lui. Cela doit fonctionner pour nous”, a déclaré Beane.

Kaiir Elam

Le choix de première ronde des Bills en 2022 a été placé sur la réserve des blessés le 2 novembre, mais a été activé fin décembre. Au total, Elam a disputé trois matchs avec les Bills cette saison tout en étant répertorié comme actif pendant cinq.

Beane a déclaré que la blessure au pied d’Elam le dérangeait bien avant qu’il ne soit placé dans la réserve des blessés.

“Je pense que l’accord de pied l’a dérangé plus qu’il ne l’a laissé savoir à la fin du camp d’entraînement”, a déclaré Beane. “Et oui, il jouait avec, mais je ne pense pas qu’il se ressemblait là-bas. … Je pense que la meilleure chose que nous avons faite a été de laisser notre équipe médicale travailler sur lui et le remettre en bonne santé.”

Beane a déclaré qu’Elam “travaille dur” et même s’ils ne le nommeront pas nécessairement titulaire la saison prochaine, “tout peut être gagné”.

Micah Hyde et Jordan Poyer :

Le tandem de sécurité composé de Micah Hyde et Jordan Poyer a été un duo déterminant à l’époque de Sean McDermott et Brandon Beane. De leur jeu sur le terrain à leur impact dans les vestiaires, Hyde et Poyer ont été des leaders à part entière pour la défense ainsi que pour le bâtiment dans son ensemble.

“Je ne sais pas si j’ai déjà vu deux sécurités jouer sept saisons ensemble. Je sais que l’année de Micah a été un peu écourtée l’année dernière, mais je suis étonné de tout ce qu’ils ont fait pour nous, non seulement sur le terrain mais la culture ici et au quotidien”, a déclaré Beane. “Vous ne trouverez pas deux meilleurs pros et deux gars là-bas. Ce qu’ils ont fait était incroyable.”

Alors que Hyde, 33 ans, entre en agence libre et que Poyer signe le deuxième d’un contrat de deux ans, Beane a déclaré que l’avenir du secondaire reste à déterminer.