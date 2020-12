Reine de la musique soufie soul, Harshdeep Kaur a eu 34 ans aujourd’hui. Avec sa voix apaisante, Kaur a enregistré des chansons pour des films dans plusieurs langues indiennes, notamment l’hindi, le punjabi, le malayalam, le tamoul et l’ourdou, et s’est imposée comme l’une des principales chanteuses de lecture de l’industrie musicale indienne.

Kaur est venu pour la première fois sous les projecteurs en 2008 en participant et en remportant le concours de chant Junoon – Kuch Kar Dikhaane Ka sur NDTV Imagine. Kaur a concouru dans le genre Sufi Ki Sultan qui a été encadré par Ustad Rahat Fateh Ali Khan. Elle a été déclarée Soufi Ki Sultana par Amitabh Bachchan, qui était l’invité principal de la Grande Finale. L’émission de téléréalité était une compétition entre trois genres musicaux Sufi, Folk et Bollywood. Des chanteurs d’Inde et du Pakistan ont participé au spectacle où Kaur portait une tenue soufie unique qui est devenue le symbole de l’identité du chanteur.

Avec sa qualité sonore unique, Kaur a obtenu des opportunités de travailler avec des directeurs musicaux de premier plan, notamment AR Rahman, Pritam Chakraborty, Vishal-Shekhar, Salim Sulaiman, Shankar Ehsaan Loy, Amit Trivedi et Sanjay Leela Bhansali. Elle se trouve également être l’une des très rares chanteuses indiennes à avoir chanté pour un film hollywoodien. Son morceau RIP composé par AR Rahman faisait partie du film 127 Heures du réalisateur oscarisé Danny Boyle. Elle a également prêté sa voix à quelques chansons pour l’industrie du cinéma et de la télévision pakistanaise.

Jetons un coup d’œil à quelques-uns des plus grands succès de Harshdeep Kaur:

1. Dilbaro: Du film Raazi, cette chanson de mariage est pleine d’émotions profondes. Accompagnée de la voix de Kaur, la mélancolie d’une mariée quittant la maison de son père est encore plus élevée.

https://www.youtube.com/watch?v=/WqUXVw0WlXc

2. Katiya Karoon: Composé par AR Rahman, lauréat d’un Oscar, Katiya Karoon est un amalgame de rythmes punjabi amusants et de ballades profondément émouvantes. Kaur joue les deux thèmes avec sa voix sublime.

https://www.youtube.com/watch?v=/IlVjro3FlXM

3. Heer: Écrit par Gulzar et composé par AR Rahman, Heer est une ballade émouvante chantée par Harshdeep Kaur qui apporte la douleur profonde de la séparation entre deux amoureux. La chanson faisait partie du dernier film de Yash Chopra, Jab Tak Hai Jaan.

https://www.youtube.com/watch?v=/Ei1RDCs6fOw

4. Zaalima: Une chanson romantique illustrée sur le roi de la romance Shah Rukh Khan et l’acteur pakistanais Mahira Khan, Zaalima est une chanson d’amour parfaite.

https://www.youtube.com/watch?v=/lpdRqn6xwiM

5. Jugni: Du film Cocktail, Jugni est une puissante ballade rock chantée par Kaur et Arif Lohar.

https://www.youtube.com/watch?v=/x_NoA_Fp2Rc

Ses autres chansons populaires incluent Jalte Diye de Prem Ratan Dhan Payo, Nachde Ne Saare de Baar Baar Dekho, Twist Kamariya de Bareilly Ki Barfi parmi beaucoup d’autres.