Top 5 des chansons du chanteur le plus polyvalent

Shankar Mahadevan célèbre aujourd’hui son 54e anniversaire le 3 mars. Le chanteur et compositeur de musique a béni les industries cinématographiques avec sa voix et sa musique soul. Pas seulement Bollywood, mais sa contribution est allée au-delà et dans de nombreuses autres langues. Au fil des ans, il a donné des albums à succès à certains des meilleurs films du cinéma hindi. Lui, avec ses copains et membres de l’équipe Ehsaan & Loy, a créé certaines des chansons les plus mémorables qui sont toujours dans les listes de lecture des mélomanes.

Ici, nous avons organisé pour vous une mini liste de lecture des chansons de Shankar. Quelle pourrait être une meilleure façon de célébrer son travail et de rendre votre propre journée joyeuse, en même temps? Écoutez ses chansons très appréciées en boucle!

À bout de souffle: Ce morceau de l’album indie pop de 1998 créé par lui et le parolier Javed Akhtar fait toujours fureur. Les enfants des années 90 ont définitivement une place spéciale dans leur cœur pour cette chanson.

Maa:Il n’y a pratiquement aucun cinéphile qui n’ait pas dû pleurer en regardant cette chanson. Taare Zameen Parest basé sur le lien mère-fils et parvient toujours à apporter une boule dans la gorge.

Mitwaa:La voix de Shankar Mahadevan et les bras larges de Shah Rukh Khan – quel régal parfait! L’incroyable chanson romantique de Kabhi Alvida Naa Kehna, mettant également en vedette Rani Mukerji, est l’une de ses meilleures œuvres à ce jour. Tout romantique dur doit avoir ce morceau de rêve dans la liste!

Dil Chahta Hai:La chanson titre de l’un des films les plus célèbres sur les amis a le cœur de tout le monde. Cette piste de Shankar Mahadevan est une chose régulière à jouer dans la voiture lors de n’importe quel road trip!

Sapno Se Bhare Naina:Un autre joyau d’une chanson du chanteur du film, Chance par hasard. La piste capture simplement l’émotion ambitieuse.

Voici quelques-uns des morceaux de Shankar que vous pouvez écouter lors de sa journée spéciale! Nous souhaitons au talentueux joyau un très joyeux anniversaire!