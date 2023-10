Top 5 des articles les plus lus la semaine dernière : mises à jour sur le développement, changements commerciaux, « super El Nino » et plus encore

Le domaine skiable de Loveland allume ses canons à neige alors que le soleil se lève le mardi 3 octobre.

Note de l’éditeur : les articles de cette liste ont reçu le plus grand nombre de pages vues sur SummitDaily.com du 1er au 7 octobre..

1. Breckenridge tiendra une réunion pour un projet de réaménagement majeur près de la zone de base Peak 8 de la station de ski de Breckenridge

Le conseil municipal de Breckenridge a organisé une réunion spéciale le vendredi 6 octobre à 8 h 30 pour un projet de réaménagement majeur proposé près de la zone de base Peak 8 de la station de ski de Breckenridge.

Le conseil prévoyait d’examiner les questions liées à la parcelle 4 du site de l’hôtel East Peak liées au développement de Breckenridge Grand Vacations. Les discussions porteront sur la taille et la programmation du bâtiment, l’aménagement du site, le drainage et les impacts environnementaux sur la circulation de Cucumber Gulch, de Ski Hill Road et les exigences du programme d’atténuation des énergies renouvelables.

— Personnel du Summit Daily

2. Le gérant devenu propriétaire reprend le magasin de ski de longue date de Summit County

Jeremy Esch travaille dans des magasins de ski depuis l’âge de 13 ans. Originaire de la côte Est, il a déménagé à Breckenridge tout en prenant « un semestre de congé universitaire » qui l’a conduit à un séjour de plusieurs décennies dans le comté de Summit. Il dirige Blue Valley Ski & Boards à Silverthorne depuis six ans. Il y a quelques mois, le propriétaire, Donald Clark, lui a offert le logement.

Plus vite qu’il n’aurait pu l’imaginer, Esch a fini par devenir propriétaire de son propre magasin – ce qui, pensait-il, prendrait des années. Depuis le 28 septembre, Esch possède le magasin Blue Valley Ski & Boards.

« Oui, c’était juste une tournure folle des événements », a déclaré Esch. « Un jour, le propriétaire m’a fait sortir et m’a dit : « Hé, je veux vendre le magasin et je veux te le vendre. Je vous ferai une meilleure affaire que celle que je donnerais à n’importe qui d’autre, parce que je veux qu’il soit entre de bonnes mains.

-Kit Geary

3. Près de 500 logements pour travailleurs arriveront dans le comté de Summit. Voici où en est chaque projet.

Le comté de Summit est sur le point de voir ouvrir des centaines de nouveaux logements pour les travailleurs au cours des deux prochaines années, à condition que de multiples efforts restent sur la bonne voie.

Actuellement, 489 logements basés sur les revenus, la plupart en location et certains devant être proposés à la vente, sont en cours de construction dans six projets répartis dans tout le comté. Les dirigeants locaux affirment que la nouvelle construction est l’une des nombreuses stratégies visant à lutter contre le manque de logements abordables dans ce comté aux coûts élevés.

« Je ne pense pas que nous parviendrons un jour à « résoudre » le problème de logement du comté de Summit », a déclaré la commissaire Tamara Pogue. « Mais nous avons tous des projets en place pour créer un certain nombre d’unités. Pour les résidents du comté de Summit qui ont du mal à trouver un logement, cela devrait devenir plus facile.

—Robert Tann

4. Une récente tempête suscite l’enthousiasme pour la prochaine saison de ski dans le comté de Summit alors que les chercheurs envisagent le « super El Nino »

Le comté de Summit a eu son premier aperçu de l’hiver le mardi 3 octobre, lorsque les résidents se sont réveillés avec la première chute de neige importante de cette saison. Alors que les résidents documentaient ce spectacle sur les réseaux sociaux, leur enthousiasme n’a pas tardé à être accru par les nouvelles et les images provenant des domaines skiables locaux.

Copper Mountain Resort et le domaine skiable de Loveland du comté de Clear Creek n’ont pas tardé à informer le public que leurs équipes avaient commencé les opérations d’enneigement tôt mardi matin en raison de l’afflux de neige fraîche et du froid.

Un retour prévu des températures chaudes signifie évidemment qu’une partie, sinon la majeure partie, des chutes de neige naturelles fondra dans les prochains jours, mais les chutes de neige survenues mardi pourraient être le prélude d’un « super El Niño ».

Selon un communiqué de presse D’après le Centre National de Recherche Atmosphérique de la National Science Foundation, les conditions actuelles d’El Nino sont susceptibles de se transformer en l’un des événements les plus forts jamais enregistrés et pourraient être comparables à l’événement El Nino majeur de la saison 1997-98.

-Cody Jones

5. Sauce on the Blue pour ouvrir un nouvel emplacement dans un domaine skiable du comté de Summit

Sauce on the Blue ouvrira un autre emplacement, cette fois à Copper Mountain, appelé Sauce sur Cuivre .

Le nouvel emplacement remplace l’ancien CB Grille. Le restaurant pourra accueillir 150 personnes et les propriétaires espèrent coordonner son ouverture officielle avec la journée d’ouverture du Copper Mountain Resort, le 17 novembre.

Tim Applegate, associé directeur de Sauce on the Blue, a déclaré que les propriétaires avaient entendu parler de devantures de magasins vacantes et ouvertes dans cette zone et que les gens voulaient réintégrer de la « bonne nourriture » dans ces espaces. Les affaires se portant bien sur les autres sites, les propriétaires ont cherché à en tirer parti en se développant.

-Kit Geary