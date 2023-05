Top 40 sur 40 présenté par BDO : Shauna Harper

Shauna Harper est la PDG de WeBC, basée à Kelowna.

En tant qu’organisation à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral, WeBC offre à des milliers de femmes entrepreneures de toute la Colombie-Britannique des prêts commerciaux, une expertise, une formation, des ressources et un soutien par les pairs pour aider leurs entreprises à croître et à prospérer chaque année.

Shauna est une leader axée sur l’impact, une championne communautaire, une conférencière, une mentore et une connectrice dans l’écosystème entrepreneurial.

Elle est une défenseure reconnue à l’échelle nationale des femmes entrepreneures, de l’équité entre les sexes et une championne de l’accès accru aux services, à la formation, au soutien et au financement.

Avant de rejoindre WeBC, Shauna a été entrepreneure pendant 22 ans.

Elle possédait une entreprise de fabrication qui créait et vendait des aimants en pierre de verre inspirants dans le monde entier, et une société de marketing et de communication qui aidait les petites entreprises et les organisations à but non lucratif.

profil de la communauté