Top 40 sur 40 Présenté par BDO : Shandi Schwartz

Shandi Schwartz est passionnée par les chaussures et les gens, et adore combiner ces deux mondes dans son magasin de chaussures magique, Strut Footwear & Apparel.

Shandi a passé plus de 20 ans dans l’éducation en tant qu’enseignante et conseillère au secondaire, ce qui était une excellente formation pour diriger une équipe de huit personnes à leur meilleur. Ensemble, ils ont créé l’endroit chaleureux et merveilleux appelé Strut, où les relations sont la base de leur succès.

Shandi reste attachée à ses racines éducatives et à cette communauté en soutenant la Central Okanagan Bursary and Scholarship Society, ainsi que plusieurs autres organisations à but non lucratif de notre communauté.

Shandi tient à vous remercier pour cette opportunité ; elle est vraiment reconnaissante.

Et elle aimerait vous laisser avec ce conseil très important… rappelez-vous toujours que si vous donnez à une fille la bonne paire de chaussures, elle peut changer le monde !

profil de la communauté