Top 40 sur 40 Présenté par BDO : Mark Ellery

En 1989, Mark Ellery a ouvert son premier magasin de vente au détail de téléphones cellulaires.

En 2013, son entreprise comptait cinq emplacements et Mark a remporté le prix des 40 meilleurs de moins de 40 ans du magazine Business in Vancouver. Il a vendu son entreprise et a rejoint Pacific Quorum Properties en 2014 et a joué un rôle déterminant dans la transformation du groupe de bureaux de Pacific Quorum dans l’Okanagan en l’une des plus grandes sociétés de colocation/location de la région.

Mark supervise une équipe de 150 membres, où l’accent est mis sur la création d’un équilibre de vie pour tout le personnel.

Il a reçu de nombreux prix, dont le Top 40 Under 40 Business du Vancouver Magazine. D’autres dont il est le plus fier sont le Rising Star Award 2002 et le 5 fois lauréat du President Award de Pacific Quorum Properties, décerné à la personne qui contribue le plus à la croissance de l’entreprise au cours de l’année.

Depuis 2016, Mark a joué un rôle dans l’organisation de collectes de nourriture réussies dans l’Okanagan, ainsi que dans le bénévolat pour gérer des strates pour Habitat pour l’humanité, donnant aux nouveaux propriétaires une chance d’apprendre à vivre dans des strates communautaires.

profil de la communauté