Top 30 des espoirs des Braves de la pré-saison Battery Power 2024 : mention honorable

Habituellement, nous inscrivions nos espoirs de mentions honorables juste au début de notre liste d’espoirs, mais cette saison, j’ai pensé qu’il était approprié de les décaler jusqu’à la fin. Malgré ce que les rumeurs pourraient dire, ce n’est certainement pas parce que j’ai oublié que j’étais censé le faire jusqu’à la veille de la publication du top 30, c’était une décision totalement et entièrement planifiée. Notre liste des 30 meilleurs vient de se terminer hier, mais ce ne sont pas les seuls à avoir reçu des votes. D’ailleurs, l’un de ces six figure déjà dans le top 30 car Alex Anthopoulos ne dort jamais.

30. Kevin Kilpatrick Jr.

C’est… un peu gênant. Grâce à l’acquisition par les Braves d’Atlanta de JP Martinez en échange de notre espoir classé 26e, Kevin Kilpatrick Jr. vient de se faufiler dans notre top 30. Kilpatrick a pris un bon départ à Rome cette saison, même s’il a connu des difficultés tout au long de la séquence et a finalement été ” Je ne suis pas en mesure de prendre les mesures nécessaires pour figurer sur notre liste comme nous l’avions espéré. Pourtant, Kilpatrick respire l’athlétisme tout en faisant preuve d’une solide vitesse de batte et en étant capable de jouer les trois places de champ extérieur. Son outil de frappe est un travail en cours, mais il a suffisamment de puissance et de discipline au marbre pour être un solide bâton des ligues majeures.

Keshawn Ogans

Keshawn Ogans a été le tout dernier joueur repêché par les Braves en 2022, mais il n’a pas du tout joué comme ça la saison dernière. Ogans n’était pas une star, mais il a joué un match solide pour les Braves de Rome et a montré le potentiel pour devenir un joueur majeur. Ogans ne dispose pas d’un outil remarquable, mais il parvient à faire tout ce dont un joueur a besoin pour réussir, en créant des apparences de plaque solides, en établissant un contact constant et en frappant avec suffisamment de puissance pour compléter tout son jeu. La meilleure position d’Ogans est le deuxième but, mais il est suffisamment solide défensivement pour jouer tout autour du diamant. Il a réalisé de bons chiffres dans l’Arizona Fall League en 2023 et va désormais tester le Double-A avec l’opportunité de franchir la prochaine étape de sa carrière.

Cody Milligan

Cody Milligan se distingue par sa défense au centre du terrain, et c’est une surprise pour un joueur qui n’a commencé à jouer à ce poste qu’une fois arrivé au Double-A. La vitesse et les instincts naturels de Milligan en ont immédiatement fait un excellent candidat pour le poste, le seul problème étant un manque de force dans les bras. Milligan a malheureusement perdu beaucoup de temps à cause d’une blessure en 2023, mais lorsqu’il était actif, il était une étincelle au sommet de l’alignement du Mississippi. Milligan est capable de compter en profondeur et de faire des dégâts sur les buts, et bien que sa puissance soit limitée, il a frappé la balle plus fort la saison dernière et pourrait s’intégrer en tant que quatrième voltigeur.

Jared Johnson

Depuis qu’il a fait partie du repêchage de 2019, la carrière de Johnson a suivi un chemin lent, mais il fait preuve du talent nécessaire pour être une force dans un enclos des releveurs des ligues majeures. Lors de courtes sorties, Johnson peut s’asseoir dans la partie supérieure des années 90 avec sa balle rapide, maîtrisant les frappeurs et tombant également dans un curseur de courte durée entre la partie supérieure des années 80 et la partie basse des années 90. Le commandement l’a poussé à occuper un poste à temps plein dans l’enclos des releveurs lors d’une promotion au High-A Rome, mais les éléments bruts peuvent jouer tant qu’il peut trouver la zone. Le temps de Johnson dans les rangs professionnels a été tumultueux en raison du licenciement dû à Covid et de l’opération de Tommy John en 2022, mais il est en mesure d’aller loin en 2024 avec sa première intersaison complète et en bonne santé depuis un certain temps.

Javier Valdés

Javier Valdes peut frapper à fond. Depuis qu’il a été repêché au 21e tour en 2019, c’est tout ce qu’il a fait, passant au Double-A au cours des deux dernières saisons où il a affiché des chiffres supérieurs à la moyenne de la ligue en 96 matchs au total. Valdes réalise des tonnes de buts sur balles, établit des contacts solides et a beaucoup plus de force de coup de circuit que son cadre de 5’10 ne pourrait le suggérer. Un problème de bras en 2023 a un peu ralenti sa progression et a peut-être eu un impact sur sa puissance, mais tant qu’il peut trouver un foyer défensif, il y a des raisons d’être optimiste quant à son jeu offensif.

Luis De Ávila

Il n’y a pas beaucoup de moyens moins coûteux d’acquérir des talents que par le biais du repêchage de la règle 5 des ligues mineures, et De Avila a connu un succès immédiat dans le système des Braves. De Avila a fait un grand pas en avant en 2023, en présentant un mélange de trois lancers centré sur une balle rapide des années 90. De Avila lance également une balle courbe et un changement, le changement étant le plus efficace des deux. Le cadre et le commandement de De Avila sont préoccupants pour un titulaire, mais il a réussi à réussir en remplissant la zone et en se concentrant sur le maintien du ballon dans la zone. Un pas en avant dans son commandement pourrait lui permettre de se projeter en tant que titulaire, et il a connu un succès impressionnant dans les niveaux supérieurs des ligues mineures.