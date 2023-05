Top 3 des matchs de football auxquels assister cet été

Le calendrier estival des matchs amicaux aux États-Unis apporte des matchs de football fantastiques au pays pour les fans. Les derbies, les champions de la ligue et les matchs à influence américaine en Europe sont cohérents. Étant donné que ceux-ci se trouvent aux États-Unis, ce sont les meilleures chances pour de nombreux fans de voir ces équipes en action.

Certes, certaines équipes et même des affrontements ne sont pas nouveaux. Cet été c’est Classique à Arlington, TX, est la deuxième année consécutive avec le Real Madrid et Barcelone jouant aux États-Unis. Dans l’ensemble, c’est la troisième fois que cela se produit aux États-Unis. D’autres matchs incluent Manchester United, Chelsea ou Arsenal faisant des arrêts contre d’autres clubs européens.

Cependant, il y a de nouveaux clubs qui suscitent l’enthousiasme. Wrexham joue un trio de matches amicaux aux États-Unis après avoir décroché une promotion dans la Ligue de football. Puis, en Premier League, les Summer Series amènent Chelsea, Brighton, Brentford, Newcastle, Fulham et Aston Villa aux États-Unis.

Voici trois des matchs de football auxquels les fans américains devraient le plus assister cet été.

Assister à des matchs de football d’été aux États-Unis

1. Barcelone vs Real Madrid – Dallas, TX le 29 juillet

Même si c’est la troisième fois que les fans américains ont la chance de voir El Clásico, rien de tel que d’être là pour cette rivalité. Les matchs de football légendaires entre les Blaugrana et les Blancos en font un match clé auquel assister cet été.

L’année dernière, Barcelone avait battu le Real Madrid, 1-0, à Las Vegas. Ce match mettait en vedette les vainqueurs en titre de la Ligue des champions et de la Liga au Real Madrid contre une équipe de Barcelone en train de monter. Les étoiles seront à nouveau de sortie. Robert Lewandowski contre Karim Benzema est toujours un régal. Alors, le Real Madrid pourrait-il acquérir Jude Bellingham à temps pour qu’il affronte Pedri et Gavi au milieu de terrain de Barcelone?

Ce jeu est au stade AT&T à Arlington, TX. Les fans peuvent acheter des billets pour le match dès maintenant.

2. Borussia Dortmund contre Manchester United – Las Vegas, NV le 30 juillet

Au sujet de Jude Bellingham, il semble de plus en plus probable que le milieu de terrain anglais quitte le Borussia Dortmund. Et, pendant plusieurs de ces jours, Manchester United a pensé que ce serait dans le mélange. Cela semble peu probable maintenant. Cependant, ces deux équipes conservent une forte popularité aux États-Unis.

De plus, le site hôte, Allegiant Stadium à Las Vegas, devient rapidement un lieu majeur pour le football. Non seulement il a accueilli le Clásico de l’année dernière aux États-Unis. Les compétitions internationales font un voyage fréquent au stade.

Par conséquent, avoir une paire de géants européens dans ce stade le rend plus intrigant. Dortmund amène Emre Can, Marco Reus et l’Américain Gio Reyna. L’équipe de stars de Manchester United pourrait donner des noms comme Marcus Rashford, Bruno Fernandes et toutes les premières recrues du club. Vous pouvez déjà obtenir des billets pour le stade Allegiant.

3. Chelsea contre Newcastle – Atlanta, GA le 26 juillet

Ces deux clubs ont joué des saisons inversées. Les deux ont eu leurs deux mercato. Chelsea a fait la une des journaux en battant des records en achetant des joueurs comme Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk, Wesley Fofana et Marc Cucurella. Newcastle était beaucoup plus docile dans ses dépenses, du moins relativement parlant. Alexander Isak, Anthony Gordon et Sven Botman ont tous coûté plus de 35 millions de dollars.

Ces nouveaux arrivants voyageront probablement avec leurs clubs aux États-Unis. De plus, les deux sont susceptibles d’acquérir de nouveaux joueurs avant de faire le voyage fin juillet. Lorsque les deux joueurs joueront fin juillet au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, ce sera un aperçu de deux clubs avec l’ambition de terminer dans le top quatre et d’accéder à la Ligue des champions pour 2024/25.

Regardez ce match à Atlanta le 26 juillet avec des billets.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire