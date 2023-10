Le football européen du 21eme siècle dispose de nombreux professionnels célèbres, populaires et expérimentés. Et tout le monde qui utilise le site https://www.1xbet.ci/fr peut placer des paris sur tout événement auquel les clubs où ces footballeurs ont joué participent.

Les noms de ces top footballeurs qui sont bien connus dans le monde sportif d’Europe sont les suivants :

Francesco Totti de l’Italie ;

Steven Gerrard de l’Angleterre ;

Andrea Pirlo de l’Italie.

L’utilisation du service 1xBet donne la chance aux fans de foot de prédire les scores de tout événement auquel les équipes dans lesquelles ces sportifs ont joué prennent part.

Quelques mots sur les clubs pour lesquels ces footballeurs européens célèbres ont joué

Francesco Totti a joué tout le temps pour l’AS Roma. Il a été son capitaine pendant de nombreuses années et est devenu l’icône du club. Les utilisateurs de 1xBet – un site de paris e-sportif peuvent non seulement parier sur esport, mais aussi prédire les scores de tout événement auquel cette équipe prend part. Il a disputé un total de 786 matchs avec l’équipe première de l’AS Roma, marquant 307 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club.

Steven Gerrard a fait ses débuts en équipe première de Liverpool en 1998, à l’âge de 18 ans. Il est rapidement devenu un joueur clé pour le club et a passé toute sa carrière professionnelle à Liverpool, devenant une véritable icône du club. Au cours de sa carrière avec Liverpool, Gerrard a remporté de nombreux titres et distinctions. Il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA en 2005, marquant un but crucial en finale contre l’AC Milan (le match s’est passé le 25 mai 2005). Il a également remporté :

deux Coupes d’Angleterre (2001, 2006) ;

trois Coupes de la Ligue (2001, 2003, 2012) ;

une Supercoupe de l’UEFA (2001) avec le club.

En 1998, Pirlo a rejoint l’Inter Milan, où il a passé deux saisons avant de rejoindre l’AC Milan en 2001. C’est là qu’il a connu les meilleurs moments de sa carrière. Avec l’AC Milan, Pirlo a remporté de nombreux titres, dont :

deux Ligue des champions de l’UEFA en 2003 et 2007 ;

deux championnats d’Italie (2004, 2011) ;

une Coupe d’Italie (2003) ;

une Supercoupe de l’UEFA (2003).

Et l’un des meilleurs sites de paris 1xBet permet de prédire les scores de tout événement auquel les clubs nommés participent et placer des paris e-sportifs simultanément en ligne. Au niveau international, Pirlo a représenté l’équipe nationale italienne. Il a participé à quatre Coupes du monde (2002, 2006, 2010, 2014) et a été membre de l’équipe italienne qui a remporté la Coupe du monde en 2006.