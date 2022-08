Top 3 des brokers pour trader des crypto monnaies en France

Les brokers sont des intermédiaires financiers qui accompagnent les traders en matière d’investissement en bourse. Il existe des milliers de brokers sur le marché. Mais, ils ne possèdent pas tous les mêmes qualités, n’offrent pas les mêmes avantages. Il y en a donc qui sont meilleurs que d’autres. Ainsi, nous vous présentons dans le présent article, les meilleurs brokers en France. Découvrez donc dans la suite, le top 3 des brokers pour le trading de crypto en France.

eToro

Quand il est question de broker, eToro est quasiment indétrônable; du moins jusqu’à présent. eToro est un broker pour toute catégorie de trader, débutant comme experts. Il existe depuis 2007 et fait partie des premières plateformes à avoir intégré le Bitcoin. C’est le meilleur site d’investissement en France. La plupart des grands investisseurs français utilisent ce broker dont le dépôt minimum est de 50 euros.

eToro dispose de toutes les fonctionnalités avancées pour vous permettre de mieux gérer votre compte. Pour le trading, il vous offre la possibilité de faire, hormis le trading social, du copy trading; c’est-à-dire copier les stratégies des grands traders. En tant que débutant dans le domaine, eToro met à votre disposition un compte démo pour vous entraîner. En ce qui concerne sa fiabilité, cette plateforme est régie par des règles bien élaborées et régulées par le Cyprus Securities and Exchange Commission.

Bref, eToro est une interface intuitive, très sécurisée et qui possède un nombre conséquent de cryptomonnaies ainsi qu’une grande gamme d’actifs. Il offre, en outre, un excellent service client. Pour un citoyen français, les avantages à utiliser ce site sont beaucoup plus grands. En revanche, la devise utilisée par la plateforme est le dollar et pour la conversion de l’euro en dollar, des frais s’appliquent. En plus des brokers, il ne serait pas superflu d’utiliser un robot de trading comme bitindex prime pour augmenter vos chances de générer des revenus. Car, les robots trading permettent de réduire les risques de perte.

XTB

XTB est une plateforme qui continue de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour satisfaire ses investisseurs. Sur XTB, vous pouvez négocier des actions, de l’or et même les devises traditionnelles. En ce qui concerne le trading, XTB a une interface de qualité, avec des fonctions avancées pour vous permettre une bonne expérience de trading. Il dispose de plus, d’une vingtaine de cryptomonnaies parmi les plus populaires.

Par ailleurs, tout comme eToro, XTB vous permet de définir l’effet de levier. Mais, ce n’est pas tout. Pour les transactions, les frais appliqués sont très bas. Plateforme adaptée à tout type de trader, XTB vous donne la possibilité de vous approvisionner en cryptomonnaies en ligne comme en présentiel. Elle est tout à fait sécurisée et est régulée. Son service client est facile et rapide à joindre.

Avec XTB, vous pouvez trader les cryptomonnaies à travers les CFD. En France, ce broker fait partie des meilleures plateformes pour trader efficacement. Cependant, l’on remarque que les demandes de retrait prennent assez de temps. La plateforme tarde à les traiter. Aussi, elle ne dispose pas assez d’un grand éventail de cryptomonnaies.

AvaTrade

AvaTrade est une plateforme vigoureuse qui ne cesse d’impacter positivement les investisseurs. Elle a su prouver sa fiabilité, car depuis 2006, elle a vu le jour. Si elle est demeurée populaire jusqu’en 2022, c’est parce qu’elle se conforme à toutes les règles qui régissent l’investissement dans les cryptomonnaies. On en déduit que AvaTrade est un broker hautement sécurisé et régulé.

Grâce à cette plateforme, vous pouvez avoir accès à quatre autres plateformes de trading qui sont: Metatrader 4, AvatradeGo, AvaOptions et Metatrader 5. Elle dispose d’au moins 14 cryptomonnaies. Elle dispose également d’assez de produits financiers dans presque tous les secteurs.

Aussi, propose-t-elle un service client qui saura vous répondre et vous orienter efficacement. Lorsque vous ouvrez votre compte sur AvaTrade, vous bénéficiez d’un bonus d’ouverture. En revanche, de gros frais sont appliqués quand votre compte est inactif. De plus, vous ne pouvez trader que virtuellement. L’option physique n’existe pas chez AvaTrade.