Top 3 des actus crypto sur lesquelles garder un œil

Depuis leur création, les crypto-monnaies n’ont cessé de se développer et de devenir de plus en plus présentes au niveau des transactions. Alors qu’un grand nombre de personnes pensaient qu’elles disparaîtraient aussi soudainement qu’elles sont venues, les crypto-monnaies continuent de faire leur chemin. On assiste au développement des monnaies virtuelles présentes et la création de nouvelles. Si vous vous intéressez au monde des crypto-monnaies, il est important de toujours rester informé. Voici le top 3 de ce que vous devez savoir sur les crypto-monnaies en ce moment.

Les casinos crypto sont plus que jamais en vogue

Les casinos en ligne sont de plus en plus nombreux aujourd’hui et offrent presque tous le même service. Afin d’attirer plus de clients, il est nécessaire d’innover en tenant compte de l’évolution technologique. De nombreuses maisons de jeux l’ont bien compris et ont choisi d’intégrer les crypto-monnaies dans la liste des moyens de paiements qu’elles proposent.

En tant que joueur, vous pouvez donc penser à ce critère lors de la recherche d’un casino en ligne fiable. L’un des établissements qui vous proposent un bon service et qui est en même temps un casino crypto est Cloudbet. Vous pouvez visiter Cloudbet ici. Les monnaies les plus populaires que sont le Bitcoin, l’Ethereum et le Litecoin sont présentes dans la liste des moyens de paiement. Cette info est importante dans la mesure où vous n’avez aucune raison de vous inquiéter sur la façon de dépenser vos cryptos.

Les détenteurs du Bitcoin gardent leurs avoirs

Depuis quelques mois, le marché des cryptomonnaies est secoué de part et d’autre. Pour de nombreux observateurs, c’est le moment de vendre ses cryptos au risque de les voir diminuer complètement en valeur. Malgré cela, les propriétaires de Bitcoin ne chavirent pas et préfèrent garder leurs actifs. Selon le site on-chain Glassnode, depuis plus d’un an, le Bitcoin est détenu à une proportion de 68%.

Avec cette popularité du holding, on peut dire que le Bitcoin a peut-être encore de beaux jours devant lui. La monnaie pourrait donc augmenter en valeur dans les mois à venir. Bien sûr, en matière de crypto-monnaies, il est important d’être prudent, vu la volatilité de la monnaie.

Le gouvernement des États-Unis considéré comme l’une plus grosses baleines

Dans le domaine de la cryptomonnaie, on désigne par baleine ou whale en anglais, une personne physique ou morale qui dispose d’un grand nombre d’actifs. C’est le même terme qui est utilisé dans le domaine de la bourse. Si ces personnes disposent d’un portefeuille aussi bien garni, c’est en raison de la décentralisation de l’univers.

Grâce à ce qu’ils détiennent comme crypto, ils ont un certain pouvoir et peuvent même créer un déséquilibre dans le marché. Selon les dernières informations, le gouvernement des États Unis détient environ 50 000 BTC, alors qu’il a toujours affiché des positions hostiles aux monnaies numériques.

Mais, faut-il s’inquiéter de cet état de choses ? Si le gouvernement des USA détient tout cet actif, c’est grâce à une saisie réalisée sur le darknet. L’idée de la vente de tous ces bitcoins pourrait entraîner une explosion du marché. Cependant, le gouvernement reste dans la transparence, ce qui permet de ne pas s’inquiéter pour le moment.

Le domaine des cryptomonnaies connaît régulièrement des changements. Il est important de toujours s’informer lorsqu’on décide d’investir dans cet univers.