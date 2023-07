Top 25 des joueuses de la Coupe du monde féminine : Sophia Smith

Tous les jours jusqu’au début de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les 25 meilleurs joueurs du tournoi de cette année avec le double médaillé d’or olympique Aly Wagner .

Nom: Sophie Smith

Rang: 17

Pays: États-Unis

Club: Portland Thorns FC

Position: Avant

Âge: 22

Le jeune américain au talent fou est le suivant dans le compte à rebours. Bien qu’elle n’ait pas encore fait ses preuves sur la scène internationale dans une compétition mondiale, cela pourrait être le moment d’évasion de Smith qui la propulse dans le top 10 des meilleures au monde.

En tant que l’une des pionnières les plus dynamiques du jeu, elle peut jouer n’importe quel rôle. Sa ruse et son rythme tordent les défenseurs avec une relative facilité et lui offrent de multiples occasions de marquer des buts à chaque match.

La capacité de but de Smith jouera un rôle énorme pour les États-Unis sans Mallory Swanson dans le giron en raison d’une blessure. Alors que les États-Unis visent le tout premier triplé de l’histoire de la Coupe du monde – masculine ou féminine – Smith aura beaucoup de pression sur ses épaules pour faire la différence.

