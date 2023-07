Top 25 des joueuses de la Coupe du monde féminine : Lena Oberdorf

Tous les jours jusqu’au début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports est compte à rebours des 25 meilleurs joueurs au tournoi de cette année avec le double médaillé d’or olympique Aly Wagner .

Nom: Léna Oberdorf

Rang: 4

Pays: Allemagne

Club: VfL Wolfsbourg

Position: Milieu de terrain

Âge: 21

La prodige allemande est la n ° 6 la plus destructrice du jeu féminin en ce moment. Avec sa capacité exceptionnelle à lire le jeu et à envoyer un message à chaque tacle croustillant, Oberdorf apporte équilibre, sécurité et simplicité à la dangereuse formation allemande.

L’Allemagne comptera sur la star de Wolfsburg pour faire un tour en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après avoir remporté des titres consécutifs en 2003 et 2007, les Allemands sont toujours à la recherche de leur troisième trophée insaisissable, et le fait qu’Oberdorf tire à plein régime pourrait être la clé pour les placer au sommet.

