Top 25 des joueuses de la Coupe du monde féminine : Debinha

Tous les jours jusqu’au début de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports compte à rebours les 25 meilleurs joueurs du tournoi de cette année avec le double médaillé d’or olympique Aly Wagner .

Nom: Debinha

Rang: dix

Pays: Brésil

Club: Courant de Kansas City

Position: Avant

Âge: 26

Les qualités de dribble, la vitesse, la créativité et la capacité de but de la star brésilienne Debinha la placent carrément dans le top 10. Elle peut certainement divertir offensivement, mais son engagement à défendre et à donner le ton à son équipe est tout aussi important.

L’attaquante du Kansas City Current a connu un début de saison lent dans la NWSL alors qu’elle se remettait d’une blessure qu’elle avait contractée lors de la SheBelieves Cup 2023, mais elle s’est bien comportée cet été.

Debinha du Brésil : n°10 | Les 25 meilleures joueuses d’Aly Wagner à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023

