Top 25 des joueuses de la Coupe du monde féminine : Aitana Bonmatí

Tous les jours jusqu’au début de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 le 20 juillet, FOX Sports est compte à rebours des 25 meilleurs joueurs au tournoi de cette année avec le double médaillé d’or olympique Aly Wagner .

Nom: Aitana Bonmati

Rang: 3

Pays: Espagne

Club: FC Barcelona

Position: Milieu de terrain

Âge: 25

Avec sa combinaison de capacité technique, de créativité, de rythme de travail et de leadership, on peut voir pourquoi Aitana Bonmatí idolâtrait ses compatriotes Xavi et Iniesta et grandissait. La milieu de terrain de Barcelone est parfois éclipsée par son club et partenaire de pays, Alexia Putellas.

Mais ne vous y trompez pas. Bonmatí a un MVP de la finale de la Ligue des champions dans sa caisse de trophées. L’Espagne s’appuiera-t-elle sur son huitième de finale en 2019 ? Bonmatí menant la charge donnera à l’Espagne une chance de faire une course plus profonde cet été.

