Top 25 des billets de football les plus chauds aux États-Unis cet été

Les matches amicaux d’été sont toujours à la mode, mais cette année, le marché des billets de football aux États-Unis a été bouleversé.

Les matchs les plus importants et les plus chers mettent généralement en scène de grands clubs ou des équipes nationales étrangères. Et les meilleurs affrontements de cet été présentent bon nombre des suspects habituels.

Mais l’ajout imminent de peut-être la plus grande star de la planète à la Major League Soccer a peint le marché en rose et noir.

Selon la société de billetterie Logitix, voici les 25 meilleurs jeux cet été, en termes de prix moyen des billets :

Top 25 des billets de football aux États-Unis

L’affrontement El Clásico entre le Real Madrid et Barcelone au stade AT&T d’Arlington est en tête de liste à 484 $. Après cela, le MLS All-Star Game avec Arsenal n’est pas loin derrière.

Matches amicaux d’été : Nouveaux clients, obtenez 20 $ de réduction sur votre commande de billets de 200 $+. Utilisez le code promotionnel : SOCCER20 Obtenez une réduction

Huit des 23 matchs restants de la liste présentent la plus récente et la plus grande star de la scène du football américain : Lionel Messi. La légende argentine est sur le point de rejoindre l’Inter Miami de la MLS, et les prix ont grimpé en flèche, tant à domicile que sur la route.

Les visites à New York et à Los Angeles sont les plus chères, avec une moyenne de plus de 300 $ par siège. Selon la rumeur, les débuts de Messi et le premier match à domicile contre Cruz Azul en Coupe des ligues coûteraient en moyenne 269 $.

Le quart de finale de la Gold Cup de la CONCACAF le 8 juillet à Dallas, la finale ainsi que la finale de la Ligue des Nations figurent tous sur la liste. Ces jeux ont une chance décente d’inclure le Mexique, les États-Unis ou les deux. Le seul autre match international à figurer sur la liste est le match d’envoi de la Coupe du monde féminine des États-Unis contre le Pays de Galles le 9 juillet.

Fait intéressant, un match de ligue non-Messi MLS grince dans le top 25 sous la forme de LAFC accueillant le LA Galaxy au stade BMO. Cela reflète bien l’importance et la popularité croissantes de la rivalité encore relativement nouvelle « El Tráfico ».