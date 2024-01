Top 25 de la semaine 3 et notes de classement

RK Chg Équipe Moy. Ce

Semaine 1 = Oklahoma 198.025 198.325 2 = Cal 197.533 197.875 3 +5 LSU 197.417 198.125 4 = Arkansas 197.338 197.525 5 = Utah 197.333 — 6 -3 Alabama 197.292 197.525 7 -1 Kentucky 197.283 197.600 8 -1 Floride 197.213 197.325 9 +3 Missouri 197.008 197.400 dix +4 Michigan 197.000 197.400 11 -2 état de l’Ohio 196.983 197.025 12 -2 Denver 196.975 197.175 13 -1 Auburn 196.883 197.025 14 +2 État du Michigan 196.833 197.475 15 -4 UCLA 196.733 196.550 16 +5 État de l’Oregon 196.650 197.575 17 -2 Minnesota 196.575 À déterminer 18 +2 Géorgie 196.533 197.050 19 -2 Arizona 196.488 196.500 20 -2 Iowa 196.400 À déterminer 21 +2 Maryland 196.300 196.450 22 +4 Nebraska 196.292 196.875 22 +6 État de l’Iowa 196.292 196.900 24 -5 Clémson 196.263 196.200 25 -3 Illinois 196.242 196.400

Changement indique un changement par rapport au classement officiel de la semaine 2 de la semaine dernière, publié lundi matin.

Les plus grands déménageurs (+)

#3 LSU (+5) — LSU a fait un bond majeur au cours de la troisième semaine en restant à la poutre tout le temps et en marquant donc 198. Au cours des deux premières rencontres, le début de LSU aurait pu être considéré comme lent, mais c’est maintenant le premier point d’une saison que cette équipe ait jamais franchi. la barrière 198, donc ça ne semble plus particulièrement lent. Les changements d’alignement étaient une sorte de montagnes russes dans celui-ci avec Finnegan limité uniquement à la poutre (poignet), mais aussi McClain apparaissant sur trois événements en même temps et Brock faisant ses débuts dans la saison au saut de cheval – un combat cette fois, mais vous la voulez. formez-vous dans cette formation au fur et à mesure.

#10Michigan (+4) — Le Michigan a continué de sortir du trou de la première rencontre cette semaine avec 197 autres pour se faufiler dans le top 10. Ce 197,400 n’est pas nécessairement un score de gardien – du moins si nous regardons les standards du Michigan des deux dernières saisons de à l’extérieur 198s – mais la meilleure rotation de poutre de la saison s’est avérée suffisante pour battre Ohio State et ramener le Michigan à la première place de la conférence cette semaine.

#16 État de l’Oregon (+5) — L’État de l’Oregon a été présent avec succès partout sur la carte au cours des trois premières rencontres de la saison, avec une note de 196 au cours de la semaine 1, 195 au cours de la semaine 2, et maintenant un énorme 197,575 lors de son match d’ouverture à domicile au cours de la semaine 3 pour égaliser les choses et gagner beaucoup de places de retour dans le classement. Jade Carey a fait ses débuts dans la saison au saut de cheval avec une note de 9,875, nous montrant qu’il y aura effectivement des expériences Jade-Leg-Event cette année. Il faut donner au public payant ce qu’il veut.

#22 État de l’Iowa (+6) — L’État de l’Iowa a fait un grand bond dans le classement cette semaine avec un score de 196,900. Il s’agit du score le plus élevé de l’équipe depuis les Big 12 en 2021 et le deuxième score le plus élevé depuis le départ de KJ en 2006. L’Iowa State a raté les régionales l’année dernière, mais a maintenant enregistré 1 score sur 6 au niveau requis pour définitivement et absolument participer aux régionales cette fois-ci.

#22 Nébraska (+4) — Le Nebraska s’est bien remis de la blessure de Lucy Stanhope la semaine dernière, qui aurait pu être dégonflante pour ces alignements, mais a plutôt réussi à obtenir un 196,875 très utile pour gagner plusieurs places au classement.

Les plus grands déménageurs (-)

#15UCLA (-4) — UCLA a été la seule équipe du top 15 à subir une erreur de comptage majeure cette semaine avec les deux chutes aux barres produisant 196,550 supplémentaires, les seuls 196 marqués dans le top 18 cette semaine (ce qui, soit dit en passant, est insensé). Il est bien trop tôt pour réellement s’inquiéter du NQS, mais l’UCLA n’a plus que quatre rencontres sur route dans la saison, et trois d’entre elles devront probablement être à mi-197+ pour assurer un classement utile en séries éliminatoires. À ce stade, l’UCLA pourrait être plus préoccupée par la composition exacte de la gamme de bars lorsque Malabuyo remportera la coupe du monde.

#24Clemson (-5) — Clemson a vécu un autre type de moment de « Bienvenue au NCAA Gym » cette semaine en marquant un autre 196 parfaitement solide et idéal pour une nouvelle équipe pour les maintenir sur la bonne voie, tout en perdant de nombreuses places dans le classement en raison de leur taille. les scores de tous les autres l’étaient.

#28 État de l’Arizona (-4) — Arizona State était dans le mix pour un 197 cette semaine dans le sud de l’Utah mais a fini par compter une chute à la poutre pour sortir du top 25, la seule équipe à perdre une place dans le top 25 complètement arbitraire.

Autres gardiens

#1 Oklahoma (198,325) — L’Oklahoma a enregistré de gros scores à chaque rencontre jusqu’à présent, mais nous savons que l’Oklahoma n’envisagera pas l’idée de garder quoi que ce soit en dehors des 198 pour NQS. Ce 198,325 est à égalité au 39e rang sur la liste des scores de tous les temps et constitue le premier score de l’année que l’Oklahoma serait heureux d’avoir sur une liste finale du NQS.

#2 Cal (197,875) — Cal a enregistré samedi son deuxième score sur route de 197,875 en autant de semaines, qui éclipsent tous deux le sommet sur route de la saison régulière de l’année dernière de 197,825. Ce démarrage rapide signifie que Cal a déjà enregistré 2 scores très viables parmi les 6 nécessaires en avril.

#4Arkansas (197,525) — Un enregistrement de programme compte-t-il comme conservateur ? La visite de vendredi en Alabama qui s’est soldée par une égalité (ahhhh l’amitié !) s’est avérée fructueuse puisque l’Arkansas vient de dépasser son ancien record de 197,475. Obtenir ce gros score sur route de 197,525 dès le début sera une aubaine pour le classement de l’Arkansas tout au long de la saison.

#6 Alabama (197,525) -L’Alabama a obtenu le même score que l’Arkansas, donc même si cela ne frappe pas vraiment de la même manière (ce qui est loin d’être un record de l’Alabama et aussi un score à domicile), c’est toujours un nombre utile et celui que l’Alabama aurait fini par atteindre. utilisé pour NQS la saison dernière.

#7 Kentucky (197.600) – Malgré sa défaite contre LSU, le Kentucky estimera que ce score reflète une mission accomplie, une opportunité saisie pour atteindre un numéro de route élevé avec l’une des meilleures chances de l’année d’y parvenir. Le Kentucky est une autre équipe avec un calendrier 2024 chargé de rencontres sur route, et ce type de résultat devrait aider à réduire la pression sur ces dernières rencontres sur route à la fin du mois de mars pour être de gros scores.

#14 État du Michigan (197,475) —Michigan State a réussi la poutre lors de sa troisième compétition de la saison, après deux 48,8 secondes dans l’épreuve avec un 49,450 en tête de la compétition cette semaine en route vers un score sur route beaucoup plus digne de mention de 197,475. C’est maintenant sur la bonne voie avec les scores sur route que MSU a fini par compter la saison dernière.

Les équipes de rencontre du Tennessee — Bien sûr, les scores définitifs des gardiens appartiennent à toutes les équipes qui ont obtenu le ticket d’or lors de la compétition en deux sessions de vendredi dernier au Tennessee, au cours de laquelle les sept écoles ont reçu des scores records, la plupart d’entre eux de plus d’une chute, certains d’un point entier. Ball State est allé à 198,025, Kent State à 197,725, Lindenwood à 197,075, SEMO à 197,050, NIU à 196,400, Whitewater à 194,450 et Fisk à 193,400. Tous… des sortes de gardiens.