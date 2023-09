Top 25 de football universitaire 2023, semaine 4, cotes, pronostics, lignes, programme télévisé

La quatrième semaine de la saison de football universitaire est à nos portes et elle promet d’être pleine à craquer.

Comme Chris « The Bear » Fallica l’a souligné, il y aura six confrontations classées cette semaine – les confrontations les plus classées en septembre depuis 2006.

Au total, les 25 meilleures équipes seront en action dans 18 matchs, dont les Oregon State Beavers n°14 affrontant les Cougars de l’État de Washington n°21 au Martin Stadium sur FOX et l’application FOX Sports.

De plus, Big Noon Kickoff mettra en vedette les Oklahoma Sooners n°16 se rendant dans l’Ohio pour affronter les Bearcats de Cincinnati, également sur FOX et l’application FOX Sports.

Alors, sans plus tarder, restez au courant des tendances de paris les plus récentes grâce à notre aperçu ci-dessous.

Lignes de paris et informations sur le jeu de la semaine 4

Clemson Tigers contre les Seminoles de l’État de Floride n°4

Cotes et pronostics

Propagé: Séminoles (-2,5)

Ligne d’argent : Séminoles -135, Tigres +114

Total: 56,5 points

Prédiction: Clemson 30, État de Floride 29

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 12h00 HE

Chaîne TV: abc

Emplacement: Berkeley, Californie

Bearcats de Cincinnati contre les Sooners d’Oklahoma, n°16

Cotes et pronostics

Propagé: Plus tôt (-14,5)

Ligne d’argent : Sooners -625, Bearcats +455

Total: 60,5 points

Prédiction: Cincinnati 30, Oklahoma 29

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 12h00 HE

Chaîne TV: Regarder en ligne : RENARD

Emplacement: Cincinnati, Ohio

UConn Huskies contre Duke Blue Devils n°18

Cotes et pronostics

Propagé: Diables Bleus (-21,5)

Ligne d’argent : Diables Bleus -1450, Huskies +850

Total: 45,5 points

Prédiction: Duke 30, UConn 14

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 15 h 30 HE

Chaîne TV: Réseau sportif CBS

Emplacement: East Hartford, Connecticut

Temple Owls contre les ouragans de Miami n°20

Cotes et pronostics

Propagé: Ouragans (-23,5)

Ligne d’argent : Ouragans -2400, Hiboux +1200

Total: 51,5 points

Prédiction: Miami (FL) 31, Temple 21

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 15 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN2

Emplacement: Philadelphie, Pennsylvanie

Comment l’Alabama va-t-elle rebondir après un début peu convaincant ? Joel Klatt a discuté de la chute du n ° 13 de l’Alabama Crimson Tide du Top 10 AP et de leur problème de quart-arrière.

N°13 Alabama Crimson Tide contre n°15 Ole Miss Rebels

Cotes et pronostics

Propagé: Marée cramoisie (-7)

Ligne d’argent : Marée Pourpre -285, Rebelles +230

Total: 57 points

Prédiction: Ole Miss 28 ans, Alabama 27 ans

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 15 h 30 HE

Chaîne TV: CBS

Emplacement: Tuscaloosa, Alabama

Canards de l’Oregon n°10 contre Buffaloes du Colorado n°19

Cotes et pronostics

Propagé: Canards (-21)

Ligne d’argent : Canards -1100, Buffles +700

Total: 71,5 points

Prédiction: Oregon 39, Colorado 30

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 15 h 30 HE

Chaîne TV: abc

Emplacement: Eugène, Oregon

Utes de l’Utah n°11 contre Bruins de l’UCLA n°22

Cotes et pronostics

Propagé: Utes (-4,5)

Ligne d’argent : Utes -198, Bruins +164

Total: 51 points

Prédiction: UCLA 23, Utah 15

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 15 h 30 HE

Chaîne TV: Regarder en ligne : RENARD

Emplacement: Salt Lake City, Utah

Volontaires n°23 du Tennessee contre Roadrunners de l’UTSA

Cotes et pronostics

Propagé: Bénévoles (-20,5)

Ligne d’argent : Bénévoles -1350, Roadrunners +800

Total: 57,5 points

Prédiction: Tennessee 26, UTSA 22

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 16h00 HE

Chaîne TV: Réseau SEC

Emplacement: Knoxville, Tennessee

N°12 LSU Tigers contre Arkansas Razorbacks

Cotes et pronostics

Propagé: Tigres (-17,5)

Ligne d’argent : Tigres -900, Razorbacks +600

Total: 56 points

Prédiction: LSU 33, Arkansas 24

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19h00 HE

Chaîne TV: ESPN

Emplacement: Bâton Rouge, Louisiane

Cougars de l’État de Washington n°21 contre Castors de l’État de l’Oregon n°14

Cotes et pronostics

Propagé: Castors (-3)

Ligne d’argent : Castors -148, Cougars +124

Total: 56 points

Prédiction: État de Washington 29, État de l’Oregon 26

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19h00 HE

Chaîne TV: Regarder en ligne : RENARD

Emplacement: Pullman, Washington

N°25 des Florida Gators contre les Charlotte 49ers

Cotes et pronostics

Propagé: Alligators (-28)

Ligne d’argent : Alligators -4500, 49ers +1700

Total: 49,5 points

Prédiction: Floride 32, Charlotte 19

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19h00 HE

Chaîne TV: Réseau SEC+

Emplacement: Gainesville, Floride

N°1 des Georgia Bulldogs contre les UAB Blazers

Cotes et pronostics

Propagé: Bouledogues (-42)

Ligne d’argent : Bouledogues , Blazers

Total: 54 points

Prédiction: Géorgie 41, UAB 17

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN2

Emplacement: Athènes, Géorgie

N°9 de Notre Dame Fighting Irish contre n°6 de l’Ohio State Buckeyes

Cotes et pronostics

Propagé: Buckeyes (-3,5)

Ligne d’argent : Buckeyes -180, Combattants Irlandais +150

Total: 54,5 points

Prédiction: État de l’Ohio 30, Notre-Dame 24

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19 h 30 HE

Chaîne TV: BNC

Emplacement: South Bend, Indiana

Baylor Bears contre les Texas Longhorns n°3

Cotes et pronostics

Propagé: Longhorns (-15)

Ligne d’argent : Longhorns -675, Ours +490

Total: 51,5 points

Prédiction: Texas 31, Baylor 20

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19 h 30 HE

Chaîne TV: abc

Emplacement: Waco, Texas

N°7 des Penn State Nittany Lions contre n°24 des Iowa Hawkeyes

Cotes et pronostics

Propagé: Nittany Lions (-14,5)

Ligne d’argent : Nittany Lions -650, Hawkeyes +470

Total: 40,5 points

Prédiction: État de Pennsylvanie 27, Iowa 17

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 19 h 30 HE

Chaîne TV: CBS

Emplacement: Parc universitaire, Pennsylvanie

Panthers de Pittsburgh contre les Tar Heels de Caroline du Nord n°17

Cotes et pronostics

Propagé: Talons de goudron (-7,5)

Ligne d’argent : Tar Heels -298, Panthères +240

Total: 50 points

Prédiction: Caroline du Nord 24, Pittsburgh 22

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 20h00 HE

Chaîne TV: Réseau ACC

Emplacement: Pittsburgh, Pennsylvanie

Huskies de Washington n ° 8 contre Golden Bears de Californie

Cotes et pronostics

Propagé: Huskies (-21)

Ligne d’argent : Huskies -1450, Ours dorés +850

Total: 60,5 points

Prédiction: Washington 31, Cal 24

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 22 h 30 HE

Chaîne TV: ESPN

Emplacement: Seattle, Washington

Sun Devils de l’Arizona State contre les chevaux de Troie n°5 de l’USC

Cotes et pronostics

Propagé: Chevaux de Troie (-34)

Ligne d’argent : Chevaux de Troie, Diables Soleil

Total: 62 points

Prédiction: USC 36, État de l’Arizona 20

Comment regarder

Date du jeu : samedi 23 septembre

Temps de jeu: 22 h 30 HE

Chaîne TV: Regarder en ligne : RENARD

Emplacement: Tempe, Arizona

   

   

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL