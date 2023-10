Top 25 de demain : Washington s’écrase au premier rang, Notre Dame rebondit dans le nouveau classement du football universitaire

Le dernier des nombreux samedis cruciaux pour le reste de la saison de football universitaire 2023 a entraîné des bouleversements qui se concrétiseront sûrement dimanche lors de la sortie du nouveau AP Top 25. Attendez-vous à voir plusieurs équipes se perdre et à beaucoup de mouvements dans le classement du football universitaire basé sur les résultats de la semaine 7.

Bon nombre des meilleures équipes du classement de la semaine dernière ont affronté des adversaires inférieurs et ont pu répondre aux attentes à des degrés divers. Cela a laissé Washington comme le plus grand gagnant de la semaine après une victoire épique à domicile contre son rival de l’Oregon. Les Huskies sont entrés dans une position où tout le monde respectait leur attaque, mais personne ne savait quoi penser de la qualité de la compétition à laquelle ils étaient confrontés à ce stade de la saison. Cependant, maintenant que les Huskies ont échangé des foiniers avec les Ducks, il ne fait aucun doute que les électeurs de l’AP ont des raisons d’effacer leurs doutes antérieurs et de commencer à comparer Washington aux meilleures équipes que le pays a à offrir.

La nature de cette affaire de va-et-vient mènera à un plancher élevé pour la chute de l’Oregon avec plus de questions quant à savoir si les Ducks auraient dû y aller. ces trois tentatives ratées de quatrième essai que de savoir si l’équipe de Dan Lanning fait partie des 10 meilleures équipes du pays. Ainsi, même si l’Oregon sera candidat à l’abandon après la défaite, nous ne prévoyons pas qu’il tombera en dehors du top 10 du nouveau classement du football universitaire.

Voici comment nous prévoyons le nouveau AP Top 25 pour s’occuper de la semaine 7 du football universitaire :

1. Géorgie (la semaine dernière – 1) : Il y aura probablement davantage de votes de première place qui dériveront vers le Michigan, mais il n’y aura pas suffisamment de changements pour provoquer un ajustement à la première place. Les Bulldogs ont peut-être été menés 7-0 au début et n’ont pas répondu aux attentes avec une victoire de 37-20 sur Vanderbilt, mais à 7-0, il y aura suffisamment d’inertie des électeurs pour maintenir la Géorgie au premier rang.

2. Michigan (2) : Les Wolverines ont enchaîné une victoire sur la route de 52-10 au Minnesota avec une victoire à domicile de 52-7 contre l’Indiana. Même s’il a fallu un certain temps pour que l’offensive démarre, le score final va attirer suffisamment d’attention pour relancer le débat pour le n°1.

3. État de l’Ohio (3) : Avec une liste limitée en raison de blessures et une série de trébuchements à West Lafayette, Indiana, il y a eu un certain intérêt d’alerte bouleversé avant le coup d’envoi contre Purdue. Ces inquiétudes ont été rapidement écartées par la défense de l’Ohio State. À la fin du match, l’offensive a accumulé suffisamment de points pour gagner le respect des électeurs avec une victoire de 41-7.

4. État de Floride (4) : Keon Coleman devient la star du week-end pour les Seminoles alors qu’il construit son argument en tant que non seulement le meilleur receveur large du jeu, mais potentiellement le meilleur de la prochaine classe de repêchage de la NFL 2024. Coleman a totalisé neuf réceptions pour 140 verges et un touché lors de la victoire 41-3 contre Syracuse.

5. Washington (7) : Michael Penix Jr. s’est positionné comme le nouveau favori du Trophée Heisman après l’énorme victoire contre l’Oregon, et la réaction excessive des électeurs entraînera un bond qui pourrait atteindre la quatrième place compte tenu de la victoire de qualité.

6. Oklahoma (5): Les Sooners étaient absents lors de la semaine 7 et seront de retour en action samedi prochain contre l’UCF.

7. État de Penn (6) : Il n’y a pas de punition ici pour Penn State, tout comme il n’y a pas de bonus pour avoir battu UMass lors d’une victoire de 63-0. Les Nittany Lions auront la chance de faire valoir leurs arguments pour figurer parmi les cinq meilleures équipes la semaine prochaine lors de leur confrontation très attendue avec Ohio State.

8.Texas (9) : Les Longhorns étaient absents lors de la semaine 7 et seront de retour en action samedi prochain à Houston.

9. Orégon (8) : C’est peut-être un peu élevé pour le point d’atterrissage des Ducks, mais il est difficile de regarder le match avec des yeux honnêtes – que vous ayez regardé chaque seconde ou simplement scanné le score comme le font de nombreux électeurs de l’AP – et de penser que l’Oregon n’a pas atteint attentes dans les conditions routières difficiles. Les Ducks ont devancé les Huskies, ont réalisé plus de premiers essais et presque les mêmes chiffres de verges par jeu. Cependant, un score de 0 sur 3 au quatrième essai à des endroits clés et le panier manqué à la fin du temps réglementaire constituaient des différences dans une défaite à trois points.

10. Alabama (11) : S’il y avait des candidats plus viables parmi les 10 premiers, le Crimson Tide pourrait prendre du retard dans l’ordre hiérarchique après une Victoire 24-21 contre l’Arkansas cela ne fera pas grand-chose pour attirer l’attention des électeurs de l’AP. Mais en tant qu’équipe à une défaite avec une victoire contre Ole Miss et une seule défaite contre le Texas, le profil et le pedigree de Tide aident ce groupe à maintenir sa position dans le classement.

11. Caroline du Nord (12) : Une équipe de Miami bouleversée s’est présentée à Chapel Hill, en Caroline du Nord, et détenait même une avance à la mi-temps avant Drake Maye et Tez Walker se sont emparés du jeu en seconde période pour une impressionnante victoire des Tar Heels 41-31 pour passer à 6-0 pour la première fois depuis 1997.

12. Ole Miss (13) : Les Rebels étaient absents lors de la semaine 7 et seront de retour en action samedi prochain à Auburn.

13. Notre-Dame (21) : Il est difficile de savoir où atterriront les Fighting Irish, mais la victoire contre l’USC a été définitive (48-20), et étant donné que les Trojans sont entrés dans le match invaincus, cela devrait entraîner une énorme hausse au classement.

14. USC (10) : Caleb Williams peut emmener les Trojans assez loin… mais pas assez loin pour battre une équipe du top 15 sur la route. L’USC est une équipe incomplète, et avec sa première défaite de la saison, elle devrait chuter au classement.

15. État de l’Oregon (15) : Une victoire convaincante contre l’UCLA à domicile pourrait conduire à une légère hausse, mais un plafond dur est assuré par la défaite contre l’État de Washington, qui a subi une mauvaise défaite 44-6 contre l’Arizona lors de la semaine 7.

16. Utah (16) : En s’occupant des affaires contre Cal, les Utes se sont améliorés à 5-1 et devraient conserver leur position similaire dans le nouveau classement.

17. Duc (17) : Pas de Riley Leonard ? Aucun problème. La défense de Duke est l’équipe la plus forte de l’équipe de Mike Elko, et elle a mis les bâtons dans les roues de NC State pour s’améliorer à 5-1 avec sa seule défaite contre Notre Dame.

18. Louisville (14) : Il n’y a rien de plus décevant pour les fans de Louisville que de suivre une victoire épique contre Notre Dame par une défaite contre une équipe de Pitt qui n’avait pas battu une équipe FBS avant samedi. Mais les électeurs de l’AP ne verront qu’une seule défaite et une victoire contre Notre-Dame lors du tri des équipes en dehors du top 15, et ils maintiendront finalement les Cardinals dans un classement assez élevé malgré la mauvaise défaite.

19. Tennessee (19) : Cela n’a pas toujours été joli, mais les Volontaires ont réussi à remporter une victoire significative 20-13 contre Texas A&M grâce à un solide effort défensif. Bien que le total de points ne soit pas celui attendu d’une semaine à l’autre avec l’offensive de Josh Huepel, le résultat contre les Aggies était proche de la marge projetée et n’entraînera pas trop de bouleversements.

20. LSU (22) : Que la victoire 48-18 de samedi contre Auburn reflète davantage l’amélioration de la défense de LSU ou les propres lacunes offensives d’Auburn n’auront pas trop d’importance pour les électeurs de l’AP, qui verront que LSU a géré ses affaires avec autorité contre un adversaire inférieur dans la Vallée de la Mort.

21. Missouri (NR) : Il n’y a pas de meilleure façon de rebondir après que LSU vous a arraché une victoire que de faire de même sur la route au Kentucky. La victoire 38-21 des Tigers replacera l’équipe d’Eli Drinkwitz dans le classement, juste derrière l’équipe de LSU qui les a éliminés la semaine dernière.

22. Force aérienne (NR) : Désormais à 6-0 après une victoire de 34-27 contre une équipe du Wyoming en plein essor, l’Air Force s’est positionnée dans la conversation des équipes qui pourraient gagner une place dans les Six du Nouvel An si les Falcons étaient capables de conserver leur influence dans le Mountain West et terminez la saison en tant que champion de conférence.

23. Tulane (NR) : La Vague Verte devrait percer au classement après une victoire 31-21 à Memphis pour passer à 5-1. Leur seule défaite est contre une équipe Ole Miss du top 15.

24. James Madison (NR) : Assis à 6-0, James Madison a gagné haut la main, 41-13 contre l’équipe de Georgia Southern qui n’avait qu’une seule défaite avant le match.

25. UCLA (18) : Si les Bruins finissent par se classer après avoir subi leur deuxième défaite, c’est plus par manque d’options évidentes que par un consensus sur la conviction que l’UCLA fait partie du top 25 après la défaite sur la route à l’Oregon State. De nombreuses équipes entreront dans le classement devant l’UCLA, et certaines comme le Wisconsin, la Virginie occidentale, le Maryland et le Texas A&M ont toutes perdu dans des positions où elles auraient pu prendre de l’avance.

Projet d’abandon : n°19 de l’État de Washington, n°23 du Kansas, n°24 du Kentucky, n°25 de Miami