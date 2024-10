Top 25 de demain aujourd’hui : l’Oregon remplace le Texas au premier rang, le Michigan tombe du classement du football universitaire

Rien ne vient bousculer le football universitaire des classements comme l’équipe n°1 du pays qui perd. Et lorsque l’équipe la mieux classée tombe face à une autre équipe haut dans le classement – ​​comme le Texas tombant face à la Géorgie samedi soir – cela entraînera toutes sortes de changements dans le nouveau sondage AP Top 25.

Parmi eux se trouvera un nouveau numéro 1, et même si la Géorgie se sentira fière de sa position comme l’une des meilleures équipes du pays après avoir gagné sur la route, les électeurs de l’AP ne vont pas propulser les Bulldogs jusqu’au première place. C’est parce qu’il y a un très bon candidat prêt à progresser : l’Oregon.

En passant au numéro un, les Ducks atteindraient des repères historiques qui n’ont pas été atteints si souvent, même compte tenu du succès du programme au 21e siècle. L’Oregon n’a été classé n°1 que pendant huit semaines au total dans l’histoire des sondages AP, et sept de ces semaines ont eu lieu lors de la saison 2010, où les Ducks ont terminé deuxièmes au niveau national derrière Auburn. La dernière fois que l’Oregon a atteint la première place, c’était lors de la saison 2012, mais ce classement n’a duré qu’une semaine.

Désormais, Dan Lanning et l’Oregon prennent la première place du Texas, mais le font après avoir déjà fait leurs preuves contre une autre équipe du top cinq. Les Ducks espèrent tenir le coup plus longtemps qu’en 2012 alors qu’ils affronteront une équipe de l’Illinois qui était une autre des grandes gagnantes du classement de la semaine.

Voici à quoi nous projetons le nouveau AP Top 25 dimanche après la semaine 8.

1. Orégon (2): Les Ducks n’ont subi aucun effet de déception ou de gueule de bois suite à la victoire épique de la semaine dernière contre Ohio State. Prendre la route une petite semaine après ce genre de résultat et éliminer l’adversaire est impressionnant, et les électeurs en prendront note alors qu’ils propulsent l’Oregon au premier rang.

2. État de Penn (3): Les Nittany Lions étaient absents lors de la semaine 8 et seront de retour en action la semaine prochaine au Wisconsin.

3. Géorgie (5): Les Bulldogs n’ont pas beaucoup de marge pour progresser dans le classement, mais moi, ils ont un regain de confiance en ce qui concerne la course au titre SEC et d’autres prétentions au championnat après être entrés à Austin et avoir dominé le Texas. Le score de 30-15 ne met peut-être pas pleinement en évidence la façon dont l’équipe de Kirby Smart a noué les Longhorns, semblant aussi mal en point que toute l’année.

4. État de l’Ohio (4): Les Buckeyes étaient absents lors de la semaine 8 et seront de retour en action la semaine prochaine à domicile contre le Nebraska.

5. Texas (la semaine dernière – 1): Les électeurs ont une décision facile à prendre lorsqu’il s’agit d’inscrire les Longhorns sur leurs bulletins de vote ; perdre contre la Géorgie permet au Texas d’être l’une des meilleures équipes à une défaite du pays.

6.Miami (6): Cam Ward continue d’afficher des statistiques époustouflantes, cette fois avec 319 verges et quatre touchés alors que Miami a résisté à Louisville lors d’une victoire de 52-45 en tirs de barrage sur la route. C’est le troisième match consécutif où les Hurricanes ont besoin d’héroïsmes tardifs pour rester invaincus, mais c’est aussi le septième match consécutif où Ward et l’offensive ont répondu à l’appel pour produire à un niveau élevé.

7. LSU (8): Les Tigers ont maintenant remporté six victoires consécutives depuis cette défaite d’ouverture de la saison contre l’USC, et en faisant suite à la victoire en prolongation de la semaine dernière contre Ole Miss par une victoire sur la route contre l’Arkansas, ils commencent à renforcer réellement leur profil de classement. . Les faits saillants de la victoire incluent une autre solide performance de la défense de LSU, qui a forcé des revirements et empêché les Razorbacks de créer un quelconque élan devant leur public.

8. État de l’Iowa (9): Il a fallu de sérieux exploits en seconde période, mais l’Iowa State s’est amélioré à 7-0 avec une victoire passionnante de 38-35 contre l’UCF. Le record de 7-0 marque le meilleur départ du programme depuis avant la Seconde Guerre mondiale, et désormais les fans des Cyclones peuvent regarder le plus haut des sommets pour ce que l’Iowa State peut réaliser cette saison.

9. Clemson (10) : Menant de seulement sept points à la mi-temps, Clemson a mis le gaz au troisième quart pour créer une certaine distance et retenir une charge tardive de Virginia dans une victoire de 48-31. Les Tigers ont pris soin de leurs affaires lors d’un début de match 5-0 contre l’ACC, mais font maintenant face à certains des tests les plus difficiles du calendrier de la conférence avec Louisville, Virginia Tech et Pitt à venir dans les trois prochaines semaines.

10. Tennessee (11) : Non seulement le Tennessee peut allumer quelques cigares après une autre victoire contre son rival l’Alabama, mais le profil du classement bénéficie également de la victoire. Même si le mouvement n’est peut-être pas dramatique dans l’immédiat, la pérennité du Tennessee en tant qu’équipe de premier plan est renforcée alors qu’auparavant les meilleures victoires du calendrier étaient celles de l’Oklahoma et de la Floride.

11. BYU (13) : Les Cougars se sont améliorés à 7-0 grâce à quelques drames en fin de match de Jake Retzlaff, et avec une autre victoire de conférence au programme, il devient de plus en plus difficile pour les électeurs de continuer à placer BYU derrière plusieurs équipes à une défaite.

12. Indiana (16): La confiance est en plein essor à Bloomington alors que l’équipe de Curt Cignetti a non seulement réussi son test le plus difficile de la saison jusqu’à présent, mais l’a également réussi, accrochant 56 points au Nebraska dans une victoire de 49 points. Le quart-arrière vedette Kurtis Rourke n’a même pas joué en seconde période en raison d’une blessure au pouce et les Hoosiers ont quand même dominé les Cornhuskers 28-0 aux troisième et quatrième quart-temps. Il est possible que l’Indiana devance BYU dans l’ordre hiérarchique des équipes invaincues, mais nous prévoyons un atterrissage juste une place derrière les Cougars.

13. Notre-Dame (12) : Il n’y a eu que quelques ratés en cours de route, mais pour l’essentiel, Notre Dame a fait un excellent travail en gérant ses affaires lors d’un road trip à Atlanta pour jouer à Georgia Tech. La victoire 31-13 place désormais les Fighting Irish à 6-1 cette saison, et malgré une multitude de blessures, cette défense continue de jouer à un niveau élevé en maintenant l’adversaire sous les 14 points pour la cinquième fois cette saison.

14. Texas A&M (14) : Le front défensif des Aggies a voyagé et a répondu à l’appel avec trois sacs et 11 plaqués pour une défaite contre Mississippi State dans une victoire de 34-24. L’offensive n’était pas aussi dominante que la dernière fois contre le Missouri, mais la victoire sur la route maintient Texas A&M dans le top 15 comme l’une des meilleures équipes à une défaite du pays.

15.Alabama (7): La victoire du mois dernier contre la Géorgie a fait beaucoup de travail sur le classement de l’Alabama alors que le Crimson Tide tombe à 5-2 avec la défaite au Tennessee. L’examen de la vue n’a pas rendu beaucoup de services à l’Alabama au cours des deux dernières semaines, et les électeurs auront du mal à déterminer comment classer une équipe qui ne ressemble pas du tout au groupe qu’ils ont poussé au premier rang il y a à peine trois semaines.

16. État de Boise (15): Les Broncos étaient absents lors de la semaine 8 et seront de retour en action la semaine prochaine dans une énorme confrontation à Mountain West à l’UNLV.

17. État du Kansas (17) : Il est difficile d’assister à un bouleversement majeur dans le classement, mais les Wildcats méritent beaucoup de crédit pour la façon dont ils ont géré leurs affaires au cours de deux voyages difficiles, battant le Colorado à Boulder et la Virginie occidentale à Morgantown deux semaines consécutives. Kansas State a désormais une fiche de 6-1 avec sa seule défaite à BYU, et compte tenu du calendrier à venir, il existe de nombreuses opportunités de continuer à empiler les victoires et de grimper lentement dans le classement.

18.Illinois (22) : Les Fighting Illini continuent d’être mis en doute et négligés, mais ont dépassé les attentes à presque chaque instant. Avec une fiche de 6-1 au total avec la seule défaite contre Penn State, l’Illinois commence à se forger un profil qui méritera d’être considéré comme l’une des meilleures équipes à une défaite du pays. Les bonnes et les mauvaises nouvelles du calendrier à venir pourraient mettre fin à ces débats ; L’Illinois prend maintenant la route pour affronter l’Oregon à Eugene la semaine prochaine sur CBS.

19. Ole Miss (18): Les Rebels étaient absents lors de la semaine 8 et seront de retour en action la semaine prochaine contre l’Oklahoma.

20. Pitt (20): Les Panthers étaient absents lors de la semaine 8 mais seront de retour en action jeudi soir contre Syracuse.

21. SMU (21) : Les Mustangs ont géré les affaires lors d’un road trip à Stanford et ont maintenant une fiche de 6-1 et une victoire de 40-10.

22. Armée (23): Le quart-arrière Bryson Daily a déjà réalisé l’une des meilleures performances en une seule saison de l’histoire du programme, ouvrant la voie avec six touchés au total dans une victoire de 45-28 contre la Caroline de l’Est pour améliorer sa fiche à 7-0 cette saison et à 6-0 en Lecture AAC. Ce faisant, Daily a battu le record d’une seule saison pour les touchés précipités, devançant désormais les précédents détenteurs du record par deux avec 19 scores au sol et de nombreux matchs restants pour prolonger ce record.

23. Marine (25): Les Midshipmen continuent de suivre le rythme de leurs rivaux du Trophée du Commandant en chef, s’améliorant à 6-0 au total et 4-0 dans le jeu AAC avec une victoire 51-17 sur Charlotte.

24. Missouri (19) : Les Tigers méritent le mérite d’être revenus d’un déficit de 17-6 pour gagner 21-17 grâce à un effort acharné du quart-arrière Brady Cook, qui a été entravé par une blessure à la cheville subie au cours de la première mi-temps. Mais l’équipe pourrait voir du terrain cédé aux équipes invaincues derrière elle dans le classement, compte tenu de la qualité esthétique des performances du jeu et de l’élan continu des impressionnants départs invaincus de l’armée et de la marine.

25. Vanderbilt (NR) : Vanderbilt entrera-t-il dans le top 25 grâce à une victoire 24-14 contre Ball State ? Non, mais avec des victoires contre l’Alabama, Virginia Tech et le Kentucky, il y a du bœuf derrière ce record de 5-2 qui pourrait recueillir quelques voix de plus que la semaine dernière, lorsque les Commodores étaient 26e en points de vote et figuraient même sur plus de la moitié des bulletins de vote. jusqu’au n ° 17.

Projeté d’abandonner: N°24 Michigan