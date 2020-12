Il est temps de réfléchir à la scène des smartphones alors que nous envoyons derrière nous une année assez inhabituelle et remarquable. Beaucoup de choses se sont produites et beaucoup d’entre nous ont été enfermés dans les limites de nos propres maisons, n’ayant rien d’autre qu’un appareil intelligent pour se connecter au monde extérieur.

Heureusement, les entreprises de smartphones ont continué à livrer et ont lancé des produits incroyables au cours des douze derniers mois.

Nous avons rassemblé une liste des 20 téléphones les plus populaires et la moitié d’entre eux ont été fabriqués par Samsung – pas de surprise de la part du plus grand fabricant de smartphones au monde. Apple, OnePlus et Xiaomi ont également contribué avec des produits phares et des midrangers.

Certains à emporter de cette liste sont l’iPhone SE renaissant qui est arrivé au sixième téléphone le plus populaire de 2020, bien que le produit phare de l’iPhone 12 Pro Max ait atteint le cinquième, après un peu plus de deux mois. Une autre entreprise bien-aimée, OnePlus, a également livré un midranger qui a suscité beaucoup d’intérêt: le Nord.

Bien que le téléphone ne soit pas exactement le tueur phare que nous nous attendions à voir, il a un écran lisse, une excellente autonomie de la batterie et toutes les cloches et sifflets que vous pourriez souhaiter d’un smartphone à 400 €.

Alors que le monde des smartphones semble sursaturé, nous n’avons en fait que cinq fabricants dans l’ensemble de la liste des 20 meilleurs, quatre d’entre eux apportant plusieurs appareils. Il nous manque des téléphones de Huawei, Oppo, vivo, même si ce n’est pas faute d’attention portée aux marques elles-mêmes – elles sortent juste tellement de téléphones, diluant quelque peu l’intérêt.

Nous ne voyons également aucun téléphone LG, Nokia, Motorola et Sony dans le Top 20, ce qui reflète la diminution des ventes des marques – j’espère qu’ils rebondiront en 2021.

Sans plus tarder, voici la liste complète des 20 téléphones les plus populaires en 2020: