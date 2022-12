Top 20 des téléphones de l’année 2022

2022 a vu le lancement de plusieurs centaines de smartphones, certains plus réussis que d’autres. Maintenant que nous avons fait nos adieux à l’année, il est temps de revenir sur certains des meilleurs modèles mesurés par une métrique très importante – leur popularité parmi vous, nos lecteurs.

Voici les 20 meilleurs téléphones que vous avez le plus recherchés au cours des 12 derniers mois. Nous avons inclus certains téléphones qui ont techniquement fait leurs débuts en 2021, mais il ne semblait pas juste d’exclure ceux qui ont commencé à être expédiés le 31 décembre.















Le Top 5 des téléphones les plus populaires en 2022

Comme l’année dernière, les téléphones Samsung Galaxy occupent 9 positions dans le Top 20. Le leader incontesté (de loin) est le Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Cependant, les deux autres membres du S22 ont pris du retard sur le Galaxy S21 FE, donc Samsung voudra peut-être reconsidérer le sort de la série Fan Edition. Notez également que sur les 9 téléphones Samsung, il existe 5 modèles Galaxy A et quatre de la série S.

Xiaomi détient 6 places dans le classement – ​​le Redmi Note 11 s’est assuré la troisième place, juste derrière le Galaxy A53 5G. Ses frères et sœurs, le Redmi Note 11 Pro 11 Pro 5G, bien que moins populaires, figurent également sur la liste. Le Xiaomi 12 Pro et le Xiaomi 12 (les téléphones du 31 décembre que nous avons mentionnés) faisaient également partie des téléphones les plus populaires de 2022, le 12S Ultra aurait pu l’être aussi s’il avait été lancé plus tôt ou s’était mondialisé.















Téléphones les plus populaires de 2022 : #6 à #10

L’iPhone 14 Pro Max est le téléphone Apple le plus populaire de cette année, il n’est même pas proche du reste de la série 14. L’iPhone SE abordable est la deuxième entrée d’Apple dans le Top 20, bien qu’il ne se soit pas classé aussi haut que son prédécesseur en 2020.

OnePlus est historiquement l’une des marques les plus populaires de notre base de données, il n’est donc pas surprenant que le OnePlus 10 Pro figure sur la liste. Pas de Nord cette année, cependant. Pourtant, ce n’est pas une mauvaise performance pour une entreprise plus jeune que la plupart des autres marques de la liste. La plupart, mais pas tous – le Nothing Phone (1) est une idée originale du co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, et il a réussi à susciter suffisamment d’intérêt pour se placer dans le Top 10.















Téléphones les plus populaires de 2022 : #11 à #15

Google obtient également une certaine reconnaissance cette année, mais pas pour la série Pixel 7 bien révisée – c’est l’humble Pixel 6a qui représente les téléphones Google cette année (nous entendons dire qu’un Pixel 7a arrive bientôt).

Enfin, quelques éléments notables. Nous ne savons pas combien d’unités Sony Xperia Pro-I ont été vendues, mais le téléphone a illuminé l’imagination des gens et a presque percé le Top 20.

Ensuite, il y a l’iPhone 14 Plus, le nouveau venu dans la famille après le départ du mini. Il s’est classé bien en dessous de tout autre modèle de la série iPhone 14 (le 14 Pro n’est pas loin du Top 20).















Téléphones les plus populaires de 2022 : #16 à #20

Une autre chose à noter est l’absence de tout pliable dans le Top 20. En fait, le pliable le plus populaire est le Samsung Galaxy Z Fold4, mais c’est même en dehors du Top 50. Comme vous pouvez le voir d’après le nombre de téléphones abordables dans le graphique ci-dessous, le prix est toujours un facteur majeur et les pliables ne sont pas prêts pour une adoption massive. Peut-être en 2023 – nous vous retrouverons ici dans 12 mois pour en discuter.