Top 20 des plus grandes fréquentations de football aux États-Unis en 2022

La fréquentation est peut-être la plus grande mesure utilisée pour évaluer la popularité croissante du football aux États-Unis. Des foules plus grandes signifient plus d’argent et plus de globes oculaires. Cela ramène à son tour à de plus grandes foules. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le football devienne un monstre. En recherchant les données pour 2022, nous avons compilé une liste des 20 plus grandes fréquentations de football aux États-Unis.

Alors sans plus tarder, voici les 20 plus grandes fréquentations de football aux États-Unis pour 2022 :

Chiffres de fréquentation 2022

Date Événement Correspondre Stade Présence 30 juillet Amical Real Madrid-Juventus Rose bowl 93 702 23 juillet Amical Manchester City-Bayern Munich Champ Lambeau 78 128 5 Mars MLS Charlotte – LA Galaxie Stade Bank of America 74 479 3 août Coupe des Ligues LA Galaxy – Chivas & LAFC – Club America Stade Sofi 71 189 4 mai Ligue des champions Sounders de Seattle – Pumas Champ lumineux 68 741 6 août MLS Atlanta-Seattle Stade Mercedes-Benz 68 586 27 février MLS Atlanta – Sporting Kansas City Stade Mercedes-Benz 67 523 9 juillet MLS Atlanta-Austin Stade Mercedes-Benz 67 516 27 septembre Amical Mexique – Colombie Stade Levi’s 67 311 23 septembre Amical Argentine – Honduras Stade Hard Rock 64 420 23 juillet Amical Arsenal-Chelsea Stade mondial du camping 63 811 24 septembre Amical Mexique – Pérou Rose bowl 62 729 23 juillet Amical Barcelone – Real Madrid Stade Allegiant 61 299 20 juillet Amical Manchester City – Club América Stade NRG 61 223 5 juin Amical Mexique – Equateur Champ de soldat 61 104 26 juillet Amical Barcelone – Juve Bol en coton 58 127 2 juin Amical Mexique – Uruguay Stade de la ferme d’État 57 735 28 mai Amical Mexique – Nigéria Stade AT&T 56 872 20 juillet Amical Charlotte-Chelsea Stade Bank of America 52 673 31 août Amical Mexique – Paraguay Stade Mercedes-Benz 51 387

Sur les 20 matchs les plus suivis, seuls quatre d’entre eux sont des matchs de la Major League Soccer. Et trois de ces quatre matchs sont des matchs d’Atlanta United. En conséquence, cela signifie que seulement 20 % des 20 jeux les plus fréquentés proposent des jeux MLS.

La ligue a certainement un long chemin à parcourir pour attirer un plus grand nombre de spectateurs. La Coupe des ligues de cet été pourrait grandement contribuer à augmenter la taille des foules en tirant parti du soutien des fans de la Liga MX.

Les plus grandes affluences de football aux États-Unis pour 2022

Au total, 38 matchs ont été disputés aux États-Unis en 2022 et ont attiré plus de 40 000 personnes. Ce nombre est en hausse par rapport aux 28 matchs de ce type l’an dernier. Et c’est aussi en hausse par rapport à 2020 quand il y avait trois jeux de ce type avant que COVID ne ferme le monde. Les foules peuvent être réparties comme suit :

18 foules dans les années 40 000

5 foules dans les années 50 000

11 foules dans les années 60 000

5 foules dans les années 70 000

1 foule dans les années 90 000

clubs européens

Depuis longtemps, les équipes de clubs européens ont tendance à attirer des foules massives pour les matchs de pré-saison aux États-Unis. Cette année n’était pas différente. Cinq des matchs de cette liste ont opposé deux clubs européens. Quatre matchs supplémentaires sur cette liste mettaient en vedette un club européen.

De plus, il n’est pas surprenant que certaines des plus grandes foules étaient là pour voir les plus grands clubs de toute l’Europe. Les équipes d’Angleterre comprenaient Manchester City, Chelsea et Arsenal. Il y avait les deux géants espagnols du Real Madrid et de Barcelone. Et, bien sûr, les ligues allemande et italienne étaient toutes deux représentées avec le Bayern Munich et la Juventus.

équipe nationale mexicaine

La nouvelle la moins surprenante du football américain est que le Mexique attire certaines des plus grandes foules de football aux États-Unis. Six des sept matchs qu’El Tri a disputés aux États-Unis en 2022 ont été très fréquentés. Ces six jeux ont franchi la barre des 50 000. C’est un nombre particulièrement impressionnant étant donné qu’il s’agissait tous de matchs amicaux plutôt que de matchs de la Gold Cup ou de la Ligue des Nations.

Manque d’équipe nationale américaine

L’année 2022 marque la première fois depuis 2006 que la liste des plus grandes foules de football aux États-Unis ne comprend ni l’USMNT ni l’USWNT. Aussi frustrant que cela puisse paraître pour les fans américains, ce n’est vraiment pas une surprise étant donné la décision consciente et à courte vue de US Soccer de ne jouer que dans les mêmes stades. Espérons qu’avec l’USMNT qui sort d’une huitième de finale au Qatar et que l’USWNT se prépare pour la Coupe du monde féminine, elle recommence à attirer de grandes foules.

Équipes MLS

Pendant des années, les Sounders de Seattle ont été le phare de ce que pourrait être le soutien du football américain. Ensuite, ce manteau est passé à Atlanta United. Les deux clubs sont présents sur cette liste. Les Sounders ont atteint la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF face aux Pumas. Et, il figurait avec la rivalité de la Coupe Cascadia avec les Timbers de Portland. Presque tous les matchs d’Atlanta United avaient également une foule importante.

Mais il n’y a pas qu’Atlanta et Seattle qui se portent bien. Charlotte FC, la nouvelle équipe d’expansion de la MLS, a généré plusieurs énormes spectateurs. Leur tout premier match à domicile était la troisième plus grande foule au monde le week-end où il a été joué. Ils avaient une grande foule alors qu’ils entamaient la course aux séries éliminatoires à la fin de la saison. Et pour faire bonne mesure, ils ont eu une solide participation pour une exposition contre Chelsea.

Taille du stade

Enfin, lorsque vous regardez ces jeux, notez les stades réels utilisés. Presque tous les stades ont un locataire principal qui est une équipe de la NFL. Certes, Atlanta a construit son nouveau stade dans le but d’inciter la Major League Soccer à créer une équipe d’expansion à Atlanta. Ce fut un succès, et Atlanta United possède de loin le plus grand stade de la Major League Soccer en ce qui concerne sa capacité réduite. À pleine capacité, Bank of America, domicile du Charlotte FC, et Lumen Field pour les Sounders peuvent rivaliser avec le Mercedes-Benz Stadium.

Pourtant, ces trois stades sont plus connus pour leurs équipes de la NFL. Les Falcons, Panthers et Seahawks jouent à pleine capacité. Charlotte FC a joué à une capacité pendant une grande partie de la saison à 38 000. Seattle Sounders planait juste en dessous. Par conséquent, voir certaines des capacités étendues de ces sites n’est pas vraiment une surprise. Pourtant, cela peut être un témoignage de la popularité de ces équipes dans ces domaines respectifs d’avoir des jeux à capacité maximale lors d’occasions spéciales qui dépassent les 50 000.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire