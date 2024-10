Top 20 des jeux les plus vendus en septembre 2024 aux États-Unis

GameSpot peut recevoir des revenus provenant de partenariats d’affiliation et publicitaires pour le partage de ce contenu et d’achats via des liens.



La société d’études de marché Circana a publié sa liste des 20 jeux les plus vendus pour septembre 2024, et il n’est pas choquant de voir la centrale de simulation sportive EA Sports FC 25, de la série de jeux anciennement connue sous le nom de FIFA, en tête de liste.

Selon l’analyste de Circana Mat Piscatella, le FC 25 a affiché une croissance en pourcentage à deux chiffres par rapport au FC 24 en comparant les mois de lancement des deux jeux. En fait, le FC 25 a enregistré les ventes en dollars les plus élevées aux États-Unis pour le mois de lancement de tous les jeux de football sortis à ce jour.

Les moteurs de simulation sportive du mois d’août, Madden NFL 25 et EA Sports College Football, ont chuté respectivement aux troisième et cinquième places, après avoir partagé les deux premières places du top 20 du mois d’août. Parmi les autres titres sportifs populaires sortis en septembre, citons NBA 2K25, qui s’est classé 7e. , et NHL 25, classé 9e.

Les autres nouveautés faisant leur apparition dans le top 20 incluent Astro Bot de Sony, qui a fait ses débuts à la deuxième place, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom au n°4, Marvel vs. Capcom Fighting Collection : Arcade Classics au n°16, et Warhammer 40,000. : Space Marine 2 au #18.

Pour un aperçu de l’année dans son ensemble jusqu’à présent, consultez notre liste des jeux les plus vendus aux États-Unis en 2024. Le top 20 complet de septembre peut être trouvé ci-dessous, avec des chiffres incluant les ventes physiques et numériques, sauf indication contraire.