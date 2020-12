Les hotspots immobiliers britanniques qui ont connu la plus forte augmentation de valeur en 2020 ont été révélés.

Le Royaume-Uni a connu sa plus forte croissance annuelle des prix des logements depuis près de trois ans, avec une hausse de 3,5% depuis le début de l’année.

Le Nord-Ouest, le Yorkshire et le Humber et le Pays de Galles ont connu la plus forte croissance de la valeur des propriétés en 2020, chacun enregistrant une croissance de plus de 4%.

Cela vient après qu’une étude a montré que le prix moyen des logements au Royaume-Uni a augmenté de 15 000 £ depuis juin.

La plus forte augmentation des prix des logements a été observée dans le nord-ouest, qui a connu une hausse moyenne de 4,4 pour cent. Manchester a connu une hausse de 5,5% depuis l’année dernière. Sur la photo: un appartement à Salford Quays en vente pour 178400 £ (la moyenne pour la ville)

Le Pays de Galles a connu la deuxième hausse la plus élevée de 4,3%. La capitale Cardiff a connu une hausse légèrement inférieure de 3,8%. Sur la photo: une propriété à Cardiff vendue 215100 £ (la moyenne pour la ville)

Tom Parker, porte-parole des consommateurs, Zoopla: « La demande de biens immobiliers a explosé à la suite du verrouillage et des vacances de droit de timbre qui ont suivi, soutenant la croissance des prix des logements pour 2020.

«Malgré la fermeture du marché de 50 jours, de nombreux propriétaires au Royaume-Uni ont entrepris une réévaluation unique dans leur vie de savoir si leur maison répondait à leurs besoins – et beaucoup sont donc contraints de déménager.

« Dans l’ensemble, le Royaume-Uni a enregistré une croissance annuelle des prix de 3,5% – le taux le plus élevé depuis près de trois ans. »

Au niveau régional, le Nord-Ouest, le Yorkshire et le Humber et le Pays de Galles ont surperformé la croissance nationale, chacun enregistrant plus de 4% d’augmentation des prix des logements au cours des 12 derniers mois.

La troisième hausse la plus élevée est survenue dans le Yorkshire et le Humber, qui ont connu une augmentation de 4,3%. La valeur des propriétés à Leeds a augmenté de 4,9%. Sur la photo: une propriété à Leeds vendue 174400 £ (la moyenne pour la ville)

Les Midlands de l’Est ont connu la quatrième hausse la plus élevée à 4,0 pour cent. Nottingham a connu une hausse de 5,3%. Sur la photo: une maison en vente pour 164000 £ (la moyenne pour la ville)

Cela s’explique en partie par une combinaison d’une demande constante et d’un bon prix abordable, selon M. Parker.

Il a ajouté: « Nottingham et Manchester étaient les villes les plus performantes, enregistrant une croissance des prix des logements de plus de 5% en 2020 par rapport à 2019.

«Il ne fait aucun doute que l’investissement dans ces villes porte ses fruits.

«À l’autre extrémité du spectre, Aberdeen est la seule ville du Royaume-Uni à enregistrer une croissance annuelle négative des prix des logements, actuellement de -1,8%.

Indice mensuel des prix des logements de Zoopla pour octobre 2020 La géographie Nom Prix ​​actuel (oct-20) Changement annuel (oct-20) Changement mensuel Changement trimestriel Changement annuel l’an dernier (19 octobre) Changement annuel de 5 ans Royaume-Uni Royaume-Uni 223 500 £ 3,5% 0,7% 1,4% 1,2% 3,3% RÉGION Nord Est 117 500 £ 2,5% 0,1% 1,0% -0,1% 1,3% RÉGION Nord Ouest 156 800 £ 4,4% 0,1% 1,3% 2,3% 3,6% RÉGION Yorkshire et le Humber 154 000 £ 4,2% 0,1% 1,3% 2,1% 3,3% RÉGION Midlands de l’Est 189 200 £ 4,0% 0,1% 1,3% 2,1% 4,4% RÉGION Midlands de l’Ouest 188 800 £ 3,6% 0,1% 1,1% 1,8% 4,2% RÉGION Est 297 100 £ 2,4% 0,1% 0,8% 0,1% 3,8% RÉGION Londres 493 600 £ 2,7% 0,1% 0,8% 0,2% 2,2% RÉGION Sud-est 342 700 £ 2,6% 0,1% 0,8% -0,5% 3,0% RÉGION Sud ouest 263 400 £ 3,2% 0,1% 0,9% 0,8% 3,6% RÉGION Irlande du Nord 137 400 £ 3,0% 0,1% 1,7% 2,8% 3,0% RÉGION Écosse 135 400 £ 2,7% 0,2% 0,8% 2,4% 2,7% RÉGION Pays de Galles 162 700 £ 4,3% 0,2% 1,4% 3,5% 3,8% VILLE Aberdeen 141 800 £ -1,8% 0,1% -1,1% -4,4% -4,7% VILLE Belfast 140 200 £ 2,8% 0,0% 0,8% 2,9% 3,1% VILLE Birmingham 172 000 £ 3,7% 0,1% 0,9% 2,6% 5,0% VILLE Bournemouth 293 100 £ 1,9% 0,1% 0,6% 1,3% 3,3% VILLE Bristol 287 000 £ 3,4% 0,1% 0,7% 1,5% 4,5% VILLE Cambridge 415 200 £ 0,5% 0,0% -0,1% 0,9% 1,8% VILLE Cardiff 215 100 £ 3,8% 0,1% 0,9% 2,5% 3,8% VILLE Edinbourg 233 600 £ 3,2% 0,0% 0,5% 3,6% 4,6% VILLE Glasgow 121 100 £ 2,0% 0,1% 0,3% 3,1% 3,0% VILLE Leeds 174 400 £ 4,9% 0,1% 1,0% 2,6% 4,2% VILLE Leicester 188 700 £ 3,9% 0,1% 1,0% 4,2% 5,4% VILLE Liverpool 126 000 £ 4,5% 0,2% 1,2% 3,1% 3,5% VILLE Londres 484 300 £ 2,7% 0,1% 0,6% -0,1% 2,2% VILLE Manchester 178 400 £ 5,2% 0,1% 1,1% 3,4% 5,5% VILLE Newcastle 129 200 £ 2,5% 0,1% 0,7% 0,3% 1,8% VILLE Nottingham 164 000 £ 5,3% 0,1% 1,1% 3,2% 5,0% VILLE Oxford 406 800 £ 2,1% 0,1% 0,7% -1,4% 1,8% VILLE Portsmouth 244 000 £ 2,9% 0,1% 0,6% 0,7% 3,8% VILLE Sheffield 142 600 £ 3,8% 0,1% 1,1% 1,9% 3,6% VILLE Southampton 229 100 £ 2,0% 0,0% 0,7% 0,0% 2,9%

« Ceci est le résultat de l’impact continu de la chute des prix du pétrole – même si la baisse des prix des logements a commencé à montrer des signes d’amélioration, contre -4,4% enregistré à la fin de 2019. »

Le dernier indice mensuel des prix des maisons à Halifax – qui est basé sur les approbations de prêts hypothécaires plutôt que sur les prix de vente réels – montre que le prix d’une maison moyenne au Royaume-Uni a bondi de 1,2% en novembre pour atteindre 253 243 £.

L’économie potentielle du droit de timbre pour une maison moyenne est de 2 650 £, tandis que l’économie maximale sur une propriété de 500 000 £ ou plus est de 15 000 £.

Par rapport à novembre de l’année dernière, les prix ont augmenté de 7,6% par an, le taux d’inflation le plus rapide depuis plus de quatre ans – depuis juin 2016. Et les données d’Halifax suggèrent que l’évaluation a grimpé de 6,5% depuis juin.

La hausse des prix est en partie due aux acheteurs fortunés ciblant les grandes maisons, selon les experts

Le prix moyen des logements sur l’indice a gagné 3 000 £ au cours du seul mois dernier, bien que les chiffres mensuels soient volatils.

Le directeur général d’Halifax, Russell Galley, a noté que les économies de droits de timbre de 2 500 £ sur une maison coûtant 250 000 £ sont désormais «largement compensées» par l’augmentation moyenne des prix des logements depuis juillet.

Le 8 juillet, le chancelier Rishi Sunak a réduit les droits de timbre sur les achats de maisons jusqu’à 500 000 £, les acheteurs potentiels cherchant à économiser un maximum de 15 000 £ grâce à la réduction.

Nicky Stevenson du groupe d’agents immobiliers Fine & Country a déclaré que la lecture de Halifax devrait être prise avec une pincée de sel, car l’indice est basé sur les approbations d’hypothèques et non sur les prix de vente réels.

Marché en plein essor: les prix moyens des logements ont augmenté de plus de 15000 £ depuis juin et de 3000 £ le mois dernier seulement, selon le dernier indice du prêteur hypothécaire Halifax

«La pression sur le calendrier pour terminer avant la fin des vacances de timbre à la fin du mois de mars s’intensifie et bon nombre des offres qui sous-tendent ces chiffres n’auront pas lieu», a-t-elle déclaré.

« Il reste encore beaucoup de temps avant l’échange pour que les chaînes subissent un faux pas, poussant les ventes jusqu’en avril.

« Cela obligera beaucoup de ceux qui ont présenté des offres à la hâte à conclure des accords à examiner à nouveau ces évaluations », a-t-elle ajouté.

« Cela dit, il ne fait aucun doute que le marché a connu une petite émeute ces derniers temps et, sur le papier du moins, la hausse moyenne des prix depuis l’introduction du congé du droit de timbre éclipse maintenant les économies disponibles. »

Le prix d’une maison moyenne au Royaume-Uni a bondi de 1,2% en novembre à 253243 £

De nombreux acheteurs se sont précipités pour acheter pour dépasser la date limite des vacances de droit de timbre le 1er avril 2021, ce qui a permis aux approbations de prêts hypothécaires d’atteindre un sommet de 13 ans le mois dernier et de faire bondir les ventes de maisons de près de 10% en octobre.

En octobre, environ 105 630 ventes de maisons ont eu lieu, soit 8 820 de plus par rapport à septembre, selon les chiffres provisoires de HMRC.

Mais Halifax a déclaré qu’à l’approche de la date limite du droit de timbre, les propriétés vendues aux déménageurs ont vu leur prix augmenter beaucoup plus que les maisons des premiers acheteurs – la première a augmenté de 7,9% tandis que la seconde a enregistré une augmentation de 5,8%.

Les agents immobiliers et les experts conviennent que le mini-boom du marché immobilier a été en partie conduit par des acheteurs fortunés à la recherche de maisons plus grandes avec un espace extérieur où ils peuvent travailler à domicile.