Top 20 des clubs de football les plus riches du monde

Cristiano Ronaldo a affirmé que la Saudi Pro League pourrait éventuellement devenir l’une des cinq meilleures ligues de football au monde. La superstar portugaise a rejoint Al-Nassr en janvier après avoir quitté Manchester United par consentement mutuel. Il gagnerait environ 75 millions de dollars par saison pour jouer au Moyen-Orient.

« Pas à pas, je pense que cette ligue sera dans les cinq meilleures ligues du monde », a proclamé Ronaldo. « Mais ils ont besoin de temps, ils ont besoin de joueurs et d’infrastructures. Je crois que ce pays a un potentiel incroyable, des gens incroyables et la ligue sera formidable.

La Premier League domine la liste des clubs de football les plus riches

Néanmoins, il n’y a actuellement aucun club saoudien de la Pro League dans le tableau Football Money de Deloitte. La société financière a compilé sa liste des équipes les plus riches du monde, qui est basée sur les revenus. Cela comprend les droits de télévision, les avenants, les transferts et les ventes de billets pour les jours de match.

Comme on pouvait s’y attendre, la Premier League a dominé les classements monétaires. En fait, plus de la moitié du tableau des 20 équipes était composée d’équipes anglaises. Chaque équipe de Premier League « Big Six » figurait dans le top 10 de la liste de Deloitte. Le plus intéressant est peut-être le fait que trois équipes essayant d’éviter la relégation se sont classées dans le top 20. Leicester City, Leeds et Everton ont reflété leurs positions au tableau de la Premier League alors qu’ils occupent tous les 17e, 18e et 19e places sur la liste.

Les champions italiens et portugais ne figurent pas sur la liste

Parallèlement à la domination de la Premier League, il y avait aussi des omissions convaincantes. Le duo italien Napoli et Roma n’a pas réussi à figurer dans le tableau des prix. Les deux clubs figuraient auparavant sur la liste d’argent de Forbes ces dernières années. Napoli a remporté son premier titre de Serie A cette saison pour la première fois depuis 1990. D’autres exclusions notables incluent également les clubs portugais Benfica et Porto, ainsi que l’équipe néerlandaise Ajax.

20 clubs de football les plus riches en fonction des revenus

Manchester City (Premier League) – 764 millions de dollars Real Madrid (Liga) – 746 millions de dollars Liverpool (Premier League) – 733 millions de dollars Manchester United (Premier League) – 719 millions de dollars Paris Saint-Germain (Ligue 1) – 683 millions de dollars Bayern Munich (Bundesliga) – 682 millions de dollars Barcelone (LaLiga) – 666 millions de dollars Chelsea (Première ligue) – 593 millions de dollars Tottenham Hotspur (Premier League) – 545 millions de dollars Arsenal (Première ligue) – 453 millions de dollars Juventus (Serie A) – 418 millions de dollars Atlético Madrid (LaLiga) – 411 millions de dollars Borussia Dortmund (Bundesliga) – 372 millions de dollars Inter Milan (Serie A) – 322 millions de dollars West Ham (Premier League) – 314 millions de dollars AC Milan (Serie A) – 276 millions de dollars Leicester City (Premier League) – 262 millions de dollars Leeds United (Premier League) – 233 millions de dollars Everton (Première ligue) – 223 millions de dollars Newcastle United (Premier League) – 220 millions de dollars

PHOTO : IMAGO / Xinhua