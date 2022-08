Top 20 des activités que les Britanniques ne font pas quand il fait chaud après un câlin pour se sécher les cheveux

UNE ÉTUDE a révélé les principales activités que les Britanniques évitent lorsqu’il fait chaud. Les câlins et le séchage des cheveux figurent en tête de liste des choses que ceux qui détestent la chaleur refusent de faire lorsque les températures montent en flèche.

Lorsque la température atteint 26 °C, les Britanniques considèrent qu’il fait trop chaud pour se câliner, se sécher les cheveux et même porter des vêtements.

Câliner et sécher les cheveux en tête de liste des activités que les Britanniques refusent de faire lorsque les températures montent en flèche Crédit : Getty

Le sondage auprès de 2 000 adultes a révélé que conduire, nettoyer la maison et faire du bricolage figurent également dans la liste des 20 choses qu’ils évitent de faire lorsque le mercure augmente.

Il est également apparu que la température «parfaite» un jour d’été britannique est de 22 degrés, tandis que tout ce qui est en dessous de 15 degrés est considéré comme trop froid.

Mais un quart a admis que même s’ils aspirent à des températures tropicales, ils gémissent généralement quand ils viennent.

Cependant, lorsqu’ils sont à l’étranger, 30 % souhaitent qu’il fasse au moins 26 degrés, 38 % partant en vacances dans un autre pays uniquement pour la chaleur.

L’étude intervient alors que le Met Office a mis en garde contre une autre vague de chaleur cette semaine, avec des températures de 35 degrés attendues ce week-end.

Gemma Morgan, de Volvic Touch of Fruit, qui a commandé la recherche et propose des promenades gratuites en tuk tuk autour de Londres, a déclaré : « Les Britanniques ont une relation amour-haine avec la météo – et l’été ne fait pas exception.

“Avec le temps chaud et ensoleillé qui continue, nous proposons des promenades en Tuk Tuk à Londres ce week-end pour aider à garder les Britanniques au frais et à passer une journée d’été moyenne au-delà de vos attentes.”

Il est également apparu que les hommes sont légèrement plus satisfaits de la chaleur (55 %) que les femmes (47 %).

Mais alors que 48 % pensent qu’il est typiquement britannique de se plaindre de la température, qu’elle soit chaude ou froide, 24 % pensent que nous devrions chérir les rares périodes de chaleur.

Et 45 % profitent au maximum des températures chaudes en passant du temps dans les espaces verts, et 31 % n’aiment pas être coincés à l’intérieur.

Plus de la moitié (55%) ont même refusé ou annulé des plans sociaux parce que c’était étouffant.

Mais d’un autre côté, 39% restent généralement à l’intérieur par choix lorsqu’il fait chaud au Royaume-Uni.

Près d’un sur cinq (19 %) pense que le temps chaud dans ce pays n’est pas agréable parce que leur routine ne change pas, ce qui signifie qu’ils doivent toujours travailler et ne peuvent pas prendre le soleil.

L’étude a également révélé que lorsqu’ils ont trop chaud, les personnes interrogées via OnePoll boivent généralement plus (35%), portent des vêtements amples (32%) et mettent un ventilateur (30%).

Alors que les aliments et les boissons à déguster pour se rafraîchir sont l’eau (53 %), la crème glacée (38 %) et la bière (23 %).

Les promenades en tuk tuk de Volvic ont lieu les 13 et 14 août, dirigez-vous simplement vers Observation Point à Londres.

TOP 20 DES ACTIVITÉS POUR LESQUELLES IL FAIT TROP CHAUD : 1. Dormir 2. Faire de l’exercice 3. Jardinage 4. Faire une promenade/courir 5. Cuisson/ pâtisserie 6. Nettoyage 7. Travailler à l’extérieur 8. Bain de soleil 9. Shopping 10. Travailler dans un bureau 11. Porter des vêtements 12. Boire une boisson chaude 13. Marcher pieds nus sur le sable 14. Câlins 15. Bricolage 16. Conduite 17. Promener le chien 18. Rangement 19. Se sécher les cheveux 20. Se maquiller