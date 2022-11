Top 15 des compétences que vous DEVEZ montrer lors d’un entretien pour décrocher l’emploi de vos rêves

Les EMPLOYEURS ont révélé les compétences de pointe que les personnes interrogées doivent démontrer pour décrocher l’emploi de leurs rêves.

Une étude menée auprès de 1 000 adultes impliqués dans l’embauche sur leur lieu de travail a révélé que 77 % recherchent bien plus que de simples attributs techniques lorsqu’une personne se présente à une entrevue.

Les employeurs recherchent plus que des qualifications et de l’expérience de la part des personnes interrogées Crédit : Snapstock

Les principales compétences non techniques comprennent l’empathie, la volonté d’apprendre et le sens de l’humour.

Plus de six sur 10 (62 %) ont même embauché quelqu’un qui a démontré une série de ces compétences non techniques – comme la sincérité et le respect – même s’il existe des candidats plus qualifiés.

Cependant, 63 % pensent que les employés potentiels oublient souvent de démontrer leur personnalité et leur côté humain lors des entretiens et se concentrent trop sur leurs compétences et leurs qualifications.

Et 68% affirment que cela peut coûter le travail aux candidats.

Il est également apparu que 78 % pensent que les personnes interrogées doivent également faire preuve de compétences pour l’avenir, notamment la pensée critique, l’intelligence émotionnelle et un état d’esprit créatif donnant l’avantage aux candidats.

Doug Rode, directeur général UK&I chez Michael Page, spécialiste du recrutement mondial, qui a commandé la recherche, a déclaré: «La pandémie a vraiment fait comprendre l’importance des compétences non techniques et a appris aux entreprises à quel point il est crucial d’investir dans une main-d’œuvre qui possède plus que de simples capacités techniques. .

« Aujourd’hui, avec un paysage économique turbulent qui affecte les entreprises à travers le pays, des attributs tels que la volonté d’apprendre, la flexibilité et le sens de l’humour sont tous très recherchés par les responsables du recrutement qui savent que les qualités personnelles peuvent avoir un impact sur le succès global d’une entreprise.

« Trop souvent, les candidats refusent de postuler pour un certain emploi parce qu’ils craignent de ne pas avoir toutes les compétences, mais cette recherche montre clairement que les employeurs sont prêts à ignorer cela pour le bon candidat.

“Il est facile d’améliorer ses compétences une fois que quelqu’un occupe un poste, mais des traits comme le travail d’équipe, l’empathie et la convivialité sont des attributs cruciaux que vous ne pouvez pas nécessairement enseigner.”

La moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’un facteur clé lors du choix entre deux candidats ayant des qualifications similaires serait celui qui démontre une volonté de développer ses compétences pour l’avenir.

Pendant ce temps, 49% opteraient pour l’employé potentiel qui, selon eux, compléterait l’équipe, 40% étant susceptibles d’offrir le poste au candidat qu’ils estimaient le plus susceptible d’être à long terme.

Cependant, malgré la valeur pour les employeurs, seulement 15 % pensent que la plupart des candidats qu’ils interrogent réfléchissent à la manière dont ils peuvent développer leurs compétences existantes pour les besoins futurs de l’entreprise.

Et 36 % affirment qu’ils savent souvent dès qu’un entretien est terminé s’ils offriront le poste à cette personne.

Il est également apparu que 51% de ceux qui ont mené des entretiens depuis le début de la pandémie préfèrent se rencontrer en face à face plutôt que par appel vidéo – avec seulement 28% en faveur de la méthode numérique.

Parmi ceux qui apprécient de rencontrer des candidats en personne, 74 % pensent qu’ils peuvent ainsi avoir une meilleure idée de la personne, tandis que 61 % pensent que les conversations se déroulent plus naturellement.

Mais parmi ceux qui aiment passer des entretiens par vidéo, 74% pensent que cela les aide à parler avec plus de candidats de plus loin, ouvrant ainsi le vivier de talents.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé que les plateformes numériques ont transformé le processus de recrutement au fil des ans, puisque six sur 10 admettent parcourir les profils des candidats sur les réseaux sociaux avant de leur proposer un entretien ou le poste.

Et pour 77 % d’entre eux, ce qu’ils ont découvert a influencé leur décision finale.

En fait, les plateformes numériques ayant une telle influence sur le processus de recrutement, près de la moitié (48 %) pensent même que le CV traditionnel est désormais obsolète.

Mais malgré certaines traditions qui changent lorsqu’il s’agit de décrocher un nouvel emploi, 73 % pensent toujours qu’il est important que les futurs employés fassent des recherches sur l’entreprise.

Et 78 % veulent toujours qu’ils viennent préparés avec une liste de questions.

Doug Rode de Michael Page, qui dispose d’un centre de compétences pour aider les demandeurs d’emploi à comprendre les compétences recherchées par les employeurs et offre des conseils aux candidats, a ajouté : « Au cours des dernières années, la technologie a fondamentalement changé le processus de recrutement traditionnel, notamment grâce aux entretiens virtuels.

“L’un des principaux avantages de cela est que les entreprises sont en mesure d’élargir le réseau pour attirer des talents plus éloignés, en augmentant la diversité et en créant des opportunités pour des viviers de talents jusque-là inexploités.

“Cependant, qu’ils soient virtuels ou en personne, les enquêteurs seront désireux d’avoir une idée des compétences non techniques que les candidats peuvent offrir à leur entreprise.

“Les plus performants seront ceux qui sont capables de présenter un mélange des deux – associant expertise et qualification à l’intelligence émotionnelle également.

“Maintenant, plus que jamais, démontrer le désir de développer et de pérenniser leurs compétences, être disposé à apprendre et capable de résoudre des problèmes donnera à la plupart des candidats un avantage sur les capacités purement techniques.”