TOP 12 ORL Nouveau : Shah Rukh Khan, Urvashi Rautela et plus

Alerte spoiler à venir pour Katha Ankahee: Dans le dernier morceau, on peut que l’histoire tourne autour de Viaan (Adnan Khan) et de son désir d’être un bon père. On peut voir Katha (Aditi Sharma) penser que c’est elle qui blâme à plusieurs reprises Viaan pour son sombre passé, mais Ehsan (Samar Vermani) fait comprendre à Katha que Viaan appréciera cette phase. De l’autre côté, Kavita connaîtra les intentions de Viaan et lui parlera, mais Viaan dit fermement qu’il croit en son destin.

Amrita joue un jodi maker entre Katha et Viaan

Nous verrons dans les épisodes suivants que Viaan restera chez Amrita et Keith pour s’occuper du bébé. Plus tard, nous verrons que Viaan devient très nerveux lorsque le petit bébé n’arrête pas de pleurer, alors il appelle Katha et lui demande de l’aide. Plus tard, nous verrons un doux moment entre Katha (Aditi Sharma) et Viaan (Adnan Khan) alors qu’ils s’occupent tous les deux du bébé.

Dans le morceau à venir de Katha Ankahee, nous verrons que Katha est très perturbée de penser à Viaan ; elle devient très en colère contre la raison pour laquelle Viaan a tout dit sur elle devant Keith et Amrita. Nous verrons dans les prochains épisodes que Katha rencontrera Amrita lors de la première réception de son bébé, où elle dit à Katha que Viaan est très différent des autres. Elle dit à Katha qu’elle perdra un diamant si elle décide de lâcher Viaan. Il est possible qu’Amrita joue un rôle majeur dans les prochains épisodes car c’est elle qui devient la faiseuse de jodi entre Viaan et Katha.

Tournure à venir de Katha Ankahee

L’émission Katha Ankahee obtient le numéro un dans leur classement parce que l’histoire d’amour de Katha et Viaan est très unique et différente des autres. Maintenant, les téléspectateurs pensent que le premier Viaan connaît le passé de sa mère. Il connaît également toutes les vérités liées à Seema Dutta, et il ne savait pas non plus à propos de Vanya. Que s’est-il passé quand Viaan a su pour Vanya ? Va-t-il gérer cette vérité ? Va-t-il l’accepter comme sa sœur ?