TOP 12 ENT News: Vikram sur Kennedy, Samantha-Varun et plus

Les fans de Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer Khan qui expédient le duo en tant qu’amis ou en tant que « couple potentiel » ont été très découragés par la façon dont les choses se sont déroulées ces derniers temps. Tout le problème a commencé lorsque Tabish Pacha, l’ami proche de Fahmaan Khan, a révélé en public pourquoi le clip vidéo avec Sumbul et Fahmaan n’avait pas fonctionné. Après cela, il y a eu de nombreuses rumeurs selon lesquelles ils se maintiendraient à distance les uns des autres. Un portail de divertissement a déclaré qu’ils avaient eu un tiff sur les plateaux de Entertainment Ki Raat qui a laissé l’actrice en larmes. D’autres ont dû la calmer. Hier, Fahmaan Khan a félicité Sumbul Touqeer pour avoir remporté un prix.

Elle a remporté le prix emblématique de l’industrie de la télévision féminine Toutes nos félicitations!! Si fier bébé#SumbulTouqeerKhanpic.twitter.com/G3hwJQ4ynk ? ~ (@SanjKiDuniya) 20 mai 2023

Nous pouvons voir qu’elle est radieuse dans cette robe bleu poudre. Siddharth Kannan dit qu’elle est le présent et l’avenir de l’industrie de la télévision. Sumbul Touqeer sourit d’une manière timide.

Jee phyuur jungli. Vous le valez bien #SumbulTouquerKhan https://t.co/FjVSGwpV5p Fahmaan Khan (@fahmaankhan) 20 mai 2023

Cela a réchauffé le cœur de tous les fans des deux. Fahmaan Khan a soutenu que bien qu’il puisse y avoir des désaccords, il la considère toujours comme une amie. Il a toujours jailli de son talent. Cela a réchauffé le cœur de tous les fans de SuMaan.

Fammy plus grand supporter et Cheerleader d’elle ? Kavi (@Kavita_tre) 21 mai 2023

Félicitations Sumbul tu es superbe dans cette tenue j’adore t’aimer ? #SumbulTouqeerKhan #SumbulSquad Kuber Ahmadi (@AhmadiKuber) 21 mai 2023

je t’avais dit na @kingkisunshine vous entendrez à nouveau jungli. Tu ne m’as pas cru na ?? F Rahman (@Fam13_) 20 mai 2023

Je pensais que c’était une fausse carte d’identité ? j’ai d’abord vérifié le nom d’utilisateur? FANBOY (@THEFANBOY__) 21 mai 2023

Fahmaan Khan a enfilé le chapeau d’un réalisateur pour le clip vidéo, Beirada. On dit qu’il pourrait faire partie de Bigg Boss OTT. Les fabricants et la chaîne lui avaient fait de nombreuses offres pour Bigg Boss 16 mais il a dit non. Il y a du bruit que Sumbul Touqeer pourrait rejoindre Abdu Rozik et Shiv Thakare en Afrique du Sud pour Khatron Ke Khiladi 13.