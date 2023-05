Top 12 des stars de la télévision qui ont lutté contre la pauvreté et les difficultés financières

Aishwarya Rajesh a courtisé une controverse lorsqu’elle a récemment déclaré que des rôles comme Rashmika Mandanac’est Srivalli depuis Pushpa lui convenaient mieux. Eh bien, tout cela a été mal interprété et sorti de son contexte. Mais peu de temps après, Aishwarya a partagé une déclaration clarifiant sa position. Et maintenant, Rashmika Mandanna, l’OG Srivalli a réagi à la déclaration de clarification partagée par Aishwarya Rajesh. L’actrice a une réponse incroyable à la même chose et nous souhaitons qu’il y ait plus de communications aussi honnêtes. Découvrez toute l’histoire ci-dessous.

Rashmika Mandanna RÉAGIT à la clarification d’Aishwarya Rajesh

Rashmika Mandanna est tombée sur le tweet dans lequel elle a lu la déclaration d’Aishwarya Rajesh. La beauté Pushpa 2 dit qu’elle a parfaitement compris ce que voulait dire Aishwarya. Rashmika ajoute qu’elle souhaite qu’il n’y ait aucune raison pour qu’ils s’expliquent tout le temps. S’adressant à Aishwarya, Rashmika dit qu’elle n’a que de l’amour et du respect pour elle. L’actrice a également souhaité à Aishwarya pour son prochain film Farhana. Aishwarya a répondu avec des cœurs.

Vérifiez la réponse de Rashmika Mandanna à Aishwarya Rajesh ici :

Salut mon amour .. je viens de tomber sur ça .. le truc est – j’ai parfaitement compris ce que tu voulais dire et je souhaite qu’il n’y ait aucune raison pour nous de nous expliquer et comme tu le sais, je n’ai que de l’amour et du respect pour toi .. et ceux encore tout le meilleur pour votre film Farhana love .. ?? Rashmika Mandanna (@iamRashmika) 18 mai 2023

aishwarya rajesh (@aishu_dil) 18 mai 2023

Qu’a vraiment fait Aishwarya Rajesh et pourquoi a-t-elle courtisé la controverse ?

Dans une interview avec un portail d’informations sur le divertissement, on a demandé à Aishwarya Rajesh si elle aimerait travailler dans l’industrie Telugu. Aishwarya a exprimé son amour et son penchant pour le cinéma Telugu et s’est exclamée quel genre de rôles elle aimerait jouer. Elle a donné un exemple de Srivalli d’Allu Arjun avec Pushpa. L’actrice dit qu’elle sentait que de tels rôles lui convenaient davantage. Cependant, l’actrice a affirmé qu’elle estimait qu’elle convenait mieux au rôle que Rashmika, ce qui est faux. Il a été rapporté comme si Aishwarya dénigrait le travail de Rashmika dans le film.

Aishwarya a précisé qu’elle n’avait qu’une profonde admiration pour Rashmika et son travail. Elle ajoute qu’elle n’a qu’un immense respect pour tous les acteurs et actrices. Elle a demandé aux médias de mettre fin aux spéculations et aux rumeurs.