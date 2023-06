Top 12 des photos de Sara Tendulkar qui prouvent qu’elle a toujours une bonne journée de coiffure

Le couple emblématique de Bollywood Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan ont accompli 50 ans de mariage. Les deux se sont mariés après Zanjeer parce qu’ils voulaient voyager ensemble à l’étranger pour des vacances. Amitabh Bachchan et Jaya Bachchan ont eu un mariage précipité chez son amie à Malabar Hill. Les réseaux sociaux affluent de souhaits pour le couple. Les deux ont beaucoup résisté au cours de leurs 50 ans de vie commune. Abhishek Bachchan est allé sur Instagram et a écrit : « Il s’ajoute à la liste des nombreux jubilés d’or à leur actif. Mais celui-ci est de loin le plus spécial. Joyeux 50e anniversaire de mariage Ma et Pa ! » Amitabh Bachchan avec un message Love You. Des célébrités comme Rakul Preet Singh, Kajol, Riteish Deshmukh et d’autres ont également répondu au message. Jetez un œil au post d’Abhishek Bachchan.

D’autre part, Shweta Bachchan et Navya Nanda ont également partagé de jolies photos et leur ont souhaité. La légende de Shweta Bachchan disait: « Joyeux 50e parents ~ maintenant vous êtes » Golden « une fois qu’on vous a demandé quel était le secret d’un long mariage, ma mère a répondu – l’amour, et je pense que mes pères l’étaient – la femme a toujours raison. C’est le long et le court !! »

Navya Naveli Nanda a partagé une jolie photo où il peut le voir la tenir alors qu’elle se couvre timidement le visage avec ses mains. On dirait qu’il vient des décors de Kabhi Khushi Kabhie Ghum. Regarde…

Jaya Bachchan et Amitabh Bachchan sont lentement tombés amoureux après avoir fait quelques films ensemble. Le couple s’est rencontré pour la première fois au Film Institute de Pune. L’actrice a connu le succès bien avant de l’épouser. La carrière d’Amitabh Bachchan a grimpé en flèche après son mariage avec elle. Nous leur souhaitons encore de nombreuses années de complicité !